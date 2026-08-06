Los ‘okupas’ de La Muela recurrirán ante el TSJEx la sentencia que avala la recuperación del inmueble por parte del Ayuntamiento de Cáceres

El colectivo del Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Muela ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia que avala el procedimiento impulsado por el Ayuntamiento de Cáceres para recuperar el inmueble municipal que ocupa en la calle La Juventud.

Contencioso

El colectivo explica que recibió el pasado 24 de julio la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y señala que el fallo únicamente estima una de las alegaciones planteadas por su defensa, al reconocer que el edificio tiene carácter patrimonial y no demanial, una distinción que considera relevante para determinar el plazo del que dispone la Administración para recuperar de oficio el inmueble.

Según expone La Muela, mientras los bienes de dominio público pueden recuperarse en cualquier momento, en el caso de los bienes patrimoniales el procedimiento debe iniciarse en el plazo máximo de un año desde la ocupación. No obstante, el juzgado entiende que la ocupación por parte del colectivo comenzó en la primavera de 2024 y que el Ayuntamiento actuó dentro de ese plazo, por lo que desestimó el recurso presentado contra los acuerdos municipales.

El colectivo discrepa de esa interpretación al sostener que la resolución "ignora el periodo anterior" a su entrada en el edificio, cuando, asegura, el inmueble permanecía abandonado y era utilizado por terceras personas. Asimismo, destaca que la sentencia no les impone las costas procesales, circunstancia que atribuye a la complejidad jurídica del asunto.

Pese a admitir que el fallo resulta favorable al Ayuntamiento, La Muela afirma que la decisión judicial "no pilla por sorpresa" a la asamblea, que manifiesta su "escasa confianza" en las instituciones judiciales. El colectivo sostiene que el sistema judicial "preserva el orden político, económico y social" y añade que, tras debatir la resolución, ha decidido continuar la vía judicial mediante la presentación de un recurso de apelación ante el TSJEx.

Mantienen la actividad

Mientras se resuelve ese recurso, el colectivo asegura que mantendrá su actividad en el inmueble y reivindica el proyecto social que desarrolla en ese espacio. Según explica, el centro funciona como lugar de acogida temporal para personas en riesgo de exclusión residencial y acoge actividades culturales, sociales y políticas abiertas a la ciudadanía, además de ofrecer apoyo mutuo y acompañamiento en distintos trámites administrativos.

La Muela defiende que durante más de dos años ha dado un "uso social, público y digno" a un edificio que, a su juicio, permanecía abandonado por la Administración, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que continúe respaldando el proyecto mediante la difusión de su situación, la participación en las actividades y la colaboración con el colectivo.

La resolución recurrida respaldó los acuerdos aprobados por el pleno del Ayuntamiento de Cáceres para recuperar de oficio el inmueble municipal y ordenó dejar libre el edificio, si bien el consistorio ya anunció que esperará a que la sentencia sea firme antes de ejecutar cualquier actuación. Ahora será el TSJEx el que deba pronunciarse sobre el recurso anunciado por el colectivo.