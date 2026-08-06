Muere Felipe Romero, diputado cacereño que contribuyó a alumbrar la Constitución y la autonomía extremeña

Felipe Romero Morcillo perteneció a la primera generación de diputados cacereños de la democracia. Elegido por Unión de Centro Democrático (UCD) en las elecciones del 15 de junio de 1977, ocupó uno de los cinco escaños de la provincia en unas Cortes que tenían por delante una tarea decisiva: construir el nuevo marco democrático y alumbrar la Constitución española.

Aquel trabajo no terminó en Madrid. Romero Morcillo formó parte también del reducido grupo de parlamentarios que comenzó a levantar la autonomía extremeña cuando la región aún carecía de instituciones propias. Su trayectoria unió así dos momentos fundamentales de la historia reciente: la aprobación de la Constitución de 1978 y los primeros pasos hacia el autogobierno de Extremadura.

El político cacereño ha fallecido este miércoles, 5 de agosto, en Cáceres. Natural de Alcuéscar y vinculado durante sus últimos años a Malpartida de Cáceres, Romero Morcillo desarrolló una trayectoria que pasó por el Congreso de los Diputados, la Junta Regional de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial. Fuera de la política trabajó en Telefónica y mantuvo una relación cercana con la vida cultural de la provincia a través de la revista "Alcántara".

Felipe Romero, con un grupo de compañeros, entre ellos Manuel Bermejo, el segundo presidente preautonómico de Extremadura, desde 1980 hasta finales de 1982, de UCD. / Cedida

Los cinco primeros diputados

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 abrieron las urnas después de cuatro décadas de dictadura. En la provincia de Cáceres se disputaban cinco escaños. Cuatro correspondieron a UCD y uno al Partido Socialista Obrero Español. Romero Morcillo fue elegido junto a Juan Rovira Tarazona, Manuel Bermejo Hernández y Santiago Parras Iglesias, todos del partido de Adolfo Suárez. El quinto representante de la provincia fue el socialista Pablo Castellano Cardalliaguet.

Aquellos cinco diputados cacereños formaron parte de unas Cortes Constituyentes en las que fue necesario buscar acuerdos entre ideologías diferentes. Romero Morcillo participó desde su escaño en los debates y en la aprobación de la Constitución española de 1978, que estableció las bases de la nueva democracia y abrió el camino hacia la organización territorial del Estado. En aquel primer Congreso coincidió con otros representantes extremeños, entre ellos Enrique Sánchez de León, diputado por Badajoz y posteriormente ministro de Sanidad y Seguridad Social. Ambos mantuvieron una estrecha amistad durante años.

Romero Morcillo se identificó con el espacio político de centro y con el proyecto de Adolfo Suárez. Su actividad se desarrolló en un momento en el que todavía estaban por definir las nuevas instituciones y en el que el diálogo entre partidos resultaba indispensable para consolidar la democracia.

De AREX a la fundación de UCD

Antes de incorporarse a Unión de Centro Democrático, Romero Morcillo estuvo vinculado a Acción Regional Extremeña (AREX), una formación de carácter regionalista que terminó integrándose en el proyecto centrista. Participó después en la organización de UCD en Cáceres junto a Julián Cambero, con quien mantuvo una amistad durante toda su vida.

La defensa de los intereses extremeños estuvo presente desde el comienzo de su actividad política. Romero Morcillo consideraba necesario que la región contara con instrumentos propios para afrontar sus carencias. Esa preocupación lo condujo desde el Congreso hasta los primeros organismos preautonómicos.

Los cimientos de la autonomía

La Constitución abrió la puerta al desarrollo del Estado de las autonomías, pero en Extremadura todavía era necesario crear una estructura política común. Romero Morcillo participó en ese proceso como uno de los secretarios del grupo de parlamentarios extremeños que impulsó la preautonomía, una responsabilidad que compartió con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aquel grupo reunió a diputados y senadores de la región comenzó a negociar la creación de una institución representativa para Extremadura. Su participación continuó dentro de la Junta Regional de Extremadura. En 1981 fue nombrado consejero de Administración Territorial, un año después asumió el puesto de consejero adjunto a la Presidencia y más tarde ejerció como secretario general en funciones. Romero Morcillo fue también concejal del Ayuntamiento de Cáceres por UCD y diputado provincial.

Otras actividades

En la capital cacereña participó además en una cooperativa que promovió la construcción de tres edificios de viviendas en la avenida de Antonio Hurtado. Los inmuebles fueron denominados Trafalgar, Covadonga y Pavía.

Tras la desaparición de UCD se apartó de la primera línea política y recuperó plenamente su actividad profesional en Telefónica, aunque continuó siguiendo la evolución política de España y Extremadura. El clima de entendimiento que había marcado la Transición fue una de las referencias que mantuvo durante su vida. Con el paso de los años observó con preocupación el aumento de la confrontación política y el alejamiento de aquel espíritu de acuerdo que había permitido aprobar la Constitución y poner en marcha las instituciones autonómicas.

Cultura y compromiso social

Romero Morcillo mantuvo también una vinculación con la cultura cacereña. Figuró como redactor y formó parte del consejo de redacción de la revista 'Alcántara', una de las publicaciones históricas de la provincia. Su trayectoria incluyó asimismo colaboraciones con asociaciones y entidades sociales. En una época en la que todavía no se había establecido el actual régimen de incompatibilidades, percibía diferentes retribuciones por sus responsabilidades profesionales e institucionales. Uno de aquellos salarios lo destinó íntegramente a las Hermanitas de los Pobres. Consideraba que el resto de sus ingresos resultaban suficientes para atender sus necesidades.

Fue padre de cinco hijos y abuelo de ocho nietos. Su biografía quedó ligada también, de manera circunstancial, a los cambios sociales de los primeros años de la democracia, ya que protagonizó el primer divorcio tramitado en Extremadura después de la aprobación de la ley de 1981, que él mismo votó en el Congreso.

Funeral

El funeral por Felipe Romero Morcillo se celebra este jueves, 6 de agosto, a las 18.30 horas en la capilla del Tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde familiares, amigos y allegados podrán despedir al que fuera diputado constituyente y uno de los pioneros del proceso preautonómico extremeño.