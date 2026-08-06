Dos piscinas, gimnasio, 80 aparcamientos y ocho millones de inversión: las claves del nuevo complejo deportivo de Nuevo Cáceres

El futuro complejo deportivo de Nuevo Cáceres-Casa Plata ya tiene definidos sus principales elementos. El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución de unas instalaciones que incluirán dos piscinas climatizadas, un gimnasio con dos salas, vestuarios, enfermería, zonas de estancia y un aparcamiento con al menos 80 plazas para turismos y otras dos para autobuses.

La actuación tendrá un presupuesto máximo de obra de 8.030.841 euros, IVA incluido, mientras que el contrato para diseñar el complejo ha salido a concurso por 371.425,23 euros. Las empresas interesadas dispondrán de dos meses para presentar sus ofertas desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La instalación se construirá en una parcela municipal de alrededor de 13.300 metros cuadrados situada en la calle La Habana, con frentes también a la avenida Pierre de Coubertín y a la calle Cueva de la Becerra. El edificio tendrá una superficie útil estimada de 2.291 metros cuadrados y alcanzará los 2.863 metros cuadrados construidos.

Una piscina principal de ocho calles

El recinto acuático estará integrado por dos vasos. La piscina principal será rectangular, medirá 25 metros de largo por 16,50 de ancho y estará dividida en ocho calles de dos metros. Su profundidad oscilará entre 1,60 y dos metros y contará con plataformas de salida y elementos que permitirán simular competiciones.

Esta piscina estará destinada a la enseñanza en las escuelas deportivas municipales, la práctica recreativa y los entrenamientos de los clubes locales de natación, socorrismo y buceo.

A su lado se construirá una piscina de enseñanza de 16,50 por 7,50 metros, con una profundidad de entre 70 centímetros y 1,20 metros y acceso mediante una rampa lateral. Entre ambos vasos habrá una zona de playa de al menos cinco metros de anchura, mientras que los andenes perimetrales tendrán un mínimo de 2,50 metros.

El área de piscinas ocupará cerca de 1.000 metros cuadrados construidos, contando los dos vasos, los andenes y los almacenes para material deportivo.

Gimnasio y vestuarios para todo el recinto

El gimnasio tendrá dos espacios independientes. Uno contará con 190 metros cuadrados para ejercicios con aparatos mecánicos y pesas, mientras que el segundo dispondrá de 90 metros cuadrados y estará destinado a actividades dirigidas en grupo. Cada sala tendrá, además, su propio almacén.

Los vestuarios no prestarán servicio únicamente a las piscinas y al gimnasio, sino también a las futuras instalaciones deportivas al aire libre que puedan desarrollarse en el resto de la parcela. Habrá dos vestuarios generales, uno masculino y otro femenino, con una superficie mínima de 75 metros cuadrados cada uno, duchas, aseos, taquillas y cabinas individuales.

El edificio incorporará igualmente recepción y control de accesos, una zona de estancia y espera, despacho de administración, botiquín-enfermería, vestuarios para monitores y dependencias de mantenimiento. El acceso será único para los usuarios de las piscinas, el gimnasio y las instalaciones exteriores, con el objetivo de centralizar la vigilancia y el funcionamiento del complejo.

Aparcamiento y espacio peatonal

El aparcamiento se ubicará en el extremo norte y contará con un mínimo de 80 plazas para vehículos ligeros y dos para autobuses. Tendrá entradas desde la calle Cueva de la Becerra y desde la avenida Pierre de Coubertín y podrá funcionar de manera independiente al resto de las instalaciones.

El pliego exige que su diseño reduzca el impacto visual sobre las viviendas colindantes e incorpore la mayor cantidad posible de vegetación. También deberán estudiarse las actuaciones necesarias en las calles próximas para facilitar los accesos.

En el frente de la calle La Habana se reservará una zona libre de edificaciones deportivas con vocación de espacio de estancia y convivencia, que deberá mejorar el tránsito peatonal y organizar el acceso al recinto. El resto del suelo deportivo quedará ordenado para albergar en fases posteriores otras instalaciones al aire libre.

Ocho millones para el conjunto de la actuación

De los 8.030.841 euros previstos como máximo para las obras, 6.356.237 euros corresponderán al edificio y a la urbanización del recinto deportivo. Otros 1.013.690 euros se reservarán para el aparcamiento exterior y sus conexiones viarias, mientras que 660.914 euros se destinarán a urbanizar el espacio libre de acceso peatonal.

El complejo deberá alcanzar una calificación energética A, tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de dióxido de carbono. La climatización y el calentamiento del agua se realizarán íntegramente mediante energías renovables, preferentemente con aerotermia, y se instalarán placas fotovoltaicas integradas en el edificio o en elementos exteriores.

Una vez firmado el contrato, el equipo adjudicatario tendrá 15 días para presentar el plan de ejecución digital, tres meses para entregar el proyecto básico y otros cuatro meses desde la aprobación de este último para completar el proyecto de ejecución. El diseño deberá elaborarse mediante metodología BIM, que permite coordinar la arquitectura, las estructuras, las instalaciones y la urbanización en un único modelo digital.

"La mayor apuesta deportiva en varias décadas"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha señalado este martes que la licitación representa un nuevo avance en uno de los compromisos adquiridos por el gobierno local.

"Seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los cacereños y avanzando con hechos en un complejo deportivo que representa la mayor apuesta por las infraestructuras deportivas que ha realizado el Ayuntamiento en varias décadas", ha afirmado.

Mateos ha considerado que la redacción del proyecto supone "un paso decisivo para que Cáceres disponga de su primera piscina climatizada municipal y de un complejo moderno y adaptado a las necesidades actuales.

"No hablamos únicamente de construir una piscina, sino de crear un espacio de referencia para la práctica deportiva y el ocio saludable, que dará respuesta a una demanda histórica de los vecinos y reforzará la oferta de instalaciones municipales", ha indicado.