Arden de madrugada cuatro hectáreas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos

La parte norte de Cáceres ha vivido una madrugada de fuego. Un incendio declarado poco después de las cinco de la mañana ha arrasado unas cuatro hectáreas de terreno situadas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y el residencial Gredos, una extensa parcela rodeada por zonas habitadas. Pese a la cercanía de las viviendas, en ningún momento ha existido peligro para ellas por la actuación de los bomberos.

El fuego se ha iniciado alrededor de las 5.15 horas y ha llegado a alcanzar varios metros de altura en algunas zonas. El fuego ha consumido principalmente pasto, muy abundante este año por las lluvias del invierno, aunque también ha afectado a parte de la arboleda de ribera del arroyo que atraviesa la zona, momento en que las llamas se han hecho especialmente visibles.

El fuego afecta a la arboleda del arroyo de la zona. / El Periódico

En las tareas de extinción han intervenido tres camiones autobomba y dos vehículos todoterreno del servicio de bomberos, que permanecían todavía sobre el terreno al amanecer refrescando los últimos rescoldos a las 7.30. La parcela afectada se extiende entre la calle Juan José Narbón, Severo Ochoa, Los Trigales y el Parque Periurbano de Cáceres el Viejo.

El viento ha frenado la propagación

La evolución del incendio se ha visto condicionada esta madrugada por un viento de componente suroeste y baja intensidad, una circunstancia que ha permitido que las llamas avanzaran de forma relativamente lenta. Ese comportamiento del viento ha evitado una propagación más rápida hacia las viviendas próximas, aunque no ha impedido que el fuego alcanzara algunos árboles. La mayor parte de la superficie quemada estaba cubierta por pastos altos, especialmente desarrollados a raiz de las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno. El incendio de esta madrugada ha quedado finalmente controlado tras unas dos horas de trabajo.

Plano de la superficie afectada por el fuego de esta mdrugada. / El Periódico

Una parcela que ya había ardido

No es la primera vez que las llamas afectan a este terreno. A principios de verano ya se produjo otro incendio de madrugada en la parte más próxima a la calle Juan José Narbón y al descampado que linda con las viviendas de Gredos. En aquella ocasión, los bomberos consiguieron sofocarlo antes de que alcanzara las parcelas particulares.

El episodio se suma a una sucesión de incendios registrados durante los últimos meses en la zona norte de Cáceres, donde amplios desarrollos residenciales conviven con extensas parcelas de pasto que durante el verano se convierten en un importante combustible.

El pasado 17 de julio, otro incendio arrasó varias parcelas en Vegas del Mocho, en las traseras del outlet de El Corte Inglés. Las llamas se propagaron con rapidez por los altos pastos e incluso saltaron a un terreno situado al otro lado de la calle Kafka, aunque no ocasionaron daños personales ni materiales.

Otra imagen del incendio de esta mdrugada en Mejostilla. / El Periódico

Antes, el 28 de mayo, el primer gran incendio de la temporada había afectado precisamente al entorno comprendido entre Mejostilla y Cáceres el Viejo. El fuego se propagó entonces favorecido por el calor, el viento y la abundancia de pasto, y llegó a aproximarse al campamento romano, aunque tampoco alcanzó las viviendas.

Preocupación por las parcelas con pasto

La repetición de incendios ha reavivado durante este verano la preocupación de los vecinos por el estado de algunas parcelas de la zona. Tras otro fuego registrado el pasado 1 de agosto en la calle Adelfas, la Asociación de Vecinos de Cáceres el Viejo reclamó más presión sobre los propietarios para mantener los terrenos desbrozados.

Las llamas junto a una torre eléctrica, esta madrugada. / El Periódico

Los residentes han venido advirtiendo de que esta zona se encuentra rodeada en buena parte por terrenos con pasto seco, una circunstancia que incrementa el riesgo de que cualquier pequeño foco pueda extenderse hacia vehículos, viviendas o parcelas próximas durante los meses de mayor calor.