El calendario cultural se llena: Cáceres rechaza un nuevo evento por razones de seguridad

El parque Padre Pacífico se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes escenarios al aire libre de Cáceres. Situado junto al Centro Comercial Ruta de la Plata y alejado de la plaza Mayor y la Ciudad Monumental, este espacio del barrio de Cabezarrubia ha acogido conciertos, festivales gastronómicos y diferentes actividades que han convertido la zona en un nuevo punto de encuentro para miles de cacereños. Sin embargo, ese éxito también ha reabierto un debate entre los vecinos sobre el uso intensivo del recinto.

Ahora, ese debate coincide con una decisión del Ayuntamiento de Cáceres. La Junta de Gobierno Local ha denegado la autorización para celebrar el festival gastronómico Sabrofest, un evento que combina puestos de comida con música en directo, espectáculos y actividades para todos los públicos. Estaba previsto entre el 17 y el 20 de septiembre, aunque el motivo no está relacionado con las quejas vecinales por el ruido, sino con la coincidencia de numerosos acontecimientos de gran formato durante esas mismas fechas.

Saturación de eventos, el motivo

Según recoge el acta de la sesión celebrada el pasado 31 de julio, el consistorio ha rechazado la solicitud presentada por la empresa Vive Desmadre S.L. para evitar "la saturación de eventos en las mismas fechas y garantizar la seguridad en la ciudad".

La decisión llega después de que el Ayuntamiento analizara la intensa programación prevista para esos días. A mediados de septiembre Cáceres concentrará algunos de los principales eventos del año. Del 18 al 20 de septiembre se celebrará una nueva edición del Aguas Vivas Fest, una de las citas musicales más consolidadas del calendario cultural cacereño, mientras que el Irish Fleadh Cáceres volverá a reunir durante esas jornadas a artistas nacionales e internacionales de música celta con conciertos, pasacalles y actividades vinculadas a la cultura irlandesa.

Las imágenes del viernes de Irish Fleadh en Cáceres / Carlos Gil

A ello se suman tres de los conciertos más esperados de la programación diseñada para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El 17 de septiembre actuará La Flamenca, el 18 será el turno de Pablo López y el 19 llegará Vanesa Martín, tres espectáculos que previsiblemente atraerán a miles de personas a la ciudad.

Con ese escenario, el Ayuntamiento entiende que incorporar un festival gastronómico de varios días supondría una concentración excesiva de público y de dispositivos de seguridad, por lo que ha optado por no autorizar la celebración en esas fechas.

La negativa, sin embargo, no supone un rechazo definitivo al proyecto. La empresa organizadora podrá presentar una nueva propuesta con otras fechas para que vuelva a ser estudiada por la Junta de Gobierno Local.

Un parque cada vez más utilizado

La decisión municipal coincide con el creciente debate sobre el futuro del parque Padre Pacífico como espacio para grandes eventos. Durante los últimos años el recinto ha acogido propuestas muy diversas, desde festivales gastronómicos hasta conciertos y actividades familiares, convirtiéndose en una alternativa a los escenarios tradicionales del centro histórico.

Ese protagonismo ha dividido al vecindario. Algunos residentes consideran que la frecuencia de los eventos ha aumentado de forma notable y reclaman una mejor planificación. Entre sus principales quejas figuran el ruido durante los conciertos, el incremento del tráfico, la acumulación de residuos tras las actividades y el desgaste que, aseguran, está sufriendo el parque.

"No estamos en contra de que se hagan actividades, pero quizá habría que repartirlas por otros espacios de la ciudad", explicaba recientemente una de las vecinas consultadas por este periódico. Otros residentes apuntan también a la necesidad de reforzar los servicios de limpieza y mantenimiento cuando concluyen los festivales, así como de controlar mejor los horarios para favorecer el descanso.

El ambiente del festival de food trucks en el parque Padre Pacífico en Cáceres, en imágenes / Carlos Gil

No obstante, la opinión en el barrio dista de ser unánime. Otro sector del vecindario considera que estos eventos han servido para dinamizar una zona que tradicionalmente quedaba fuera de los grandes circuitos culturales de Cáceres. Defienden que el parque permite descentralizar la oferta de ocio y acercar actividades de gran formato a otros barrios, siempre que se adopten medidas para minimizar las molestias.

Informes sobre el uso del recinto

Precisamente el uso del parque Padre Pacífico figuraba también entre los asuntos incluidos en el orden del día de la Junta de Gobierno Local. La sesión contemplaba el análisis de los informes elaborados por el Negociado de Festejos y por la Policía Local sobre el número de eventos celebrados en este espacio desde enero de 2025, con el objetivo de evaluar su utilización y las posibles incidencias registradas.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha hecho público el contenido de esos informes, por lo que se desconoce si plantean cambios en la gestión del recinto o posibles limitaciones para futuras actividades.

Mientras tanto, la denegación del Sabrofest marca un precedente. No por las críticas vecinales al parque, sino porque el consistorio ha fijado como criterio evitar la coincidencia de grandes eventos en un mismo fin de semana para garantizar la seguridad y la capacidad organizativa de la ciudad. Una decisión que podría influir en la planificación de futuras citas multitudinarias en Cáceres.