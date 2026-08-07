Suceso
Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
La Policía Local realizará la prueba de alcoholemia al conductor para esclarecer las causas del siniestro en el centro de la ciudad
Vecinos y turistas de Cáceres se han visto sorprendidos este viernes por un aparatoso accidente ocurrido en pleno centro de la ciudad. Un coche ha perdido el control mientras bajaba por la calle San Antón y ha terminado empotrándose contra el escaparate de la charcutería Mostazo, en las inmediaciones de la calle Parras.
El accidente no ha dejado heridos, aunque sí importantes daños materiales tanto en el vehículo como en el establecimiento, además del susto entre los trabajadores y los clientes que se encontraban en el interior.
Uno de los empleados del negocio, testigo de lo ocurrido, explica que el coche acabó impactando contra la puerta del establecimiento justo cuando un matrimonio se disponía a salir. "No les ha pasado nada, por los pelos", relata.
Finalmente, todo quedó en un gran susto y algunos daños en el cristal del escaparate. Según el testimonio del trabajador, el conductor habría asegurado que se había quedado dormido al volante. Esta versión, no obstante, no ha sido confirmada por la Policía Local, que realizará al conductor la correspondiente prueba de alcoholemia para determinar las circunstancias del accidente.
Un punto que ya ha dejado otra escena llamativa
El suceso vuelve a poner el foco en este punto del centro de Cáceres, que ya protagonizó hace unos meses otra situación especialmente llamativa, aunque entonces sin daños.
En aquella ocasión fue un camión de grandes dimensiones, de unos 20 metros, el que quedó atrapado en la intersección de las calles Clavellina, San Pedro y San Antón. El vehículo, que subía por Clavellina, intentó girar hacia San Antón, pero no encontró el ángulo suficiente para completar la maniobra.
La escena obligó a intervenir para poder retirar el vehículo y generó una importante expectación entre quienes se encontraban en la zona. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Cáceres confirmó que el conductor, que había llegado desde Madrid, había dado positivo en alcohol con una tasa elevada.
Ahora habrá que esperar al resultado de las pruebas realizadas al conductor del turismo para conocer qué provocó la pérdida de control y cómo terminó el vehículo contra el escaparate de la charcutería.
- Ángel Martín Chapinal, párroco de Cáceres: 'Regularizar a más de un millón de personas será positivo para nuestra sociedad
- Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
- Declarado insolvente el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres
- Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
- Los Peloto, la familia que vivió de la cal y cuya historia vuelve a emerger en Cáceres
- Este pueblo medieval de Cáceres tiene piscina natural, castillo y noches llenas de estrellas
- La ITV de Capellanías de Cáceres cambia de ubicación cuatro meses después de su apertura
- Manifestación de los trabajadores de la Residencia Asistida de Cáceres: 'No se está contratando a más personal para cubrir las vacaciones