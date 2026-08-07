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Suceso

Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres

La Policía Local realizará la prueba de alcoholemia al conductor para esclarecer las causas del siniestro en el centro de la ciudad

Galería | Aparatoso accidente en el centro de Cáceres

Galería | Aparatoso accidente en el centro de Cáceres

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Galería | Aparatoso accidente en el centro de Cáceres / Pablo Parra

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Pablo Parra

Cáceres

Vecinos y turistas de Cáceres se han visto sorprendidos este viernes por un aparatoso accidente ocurrido en pleno centro de la ciudad. Un coche ha perdido el control mientras bajaba por la calle San Antón y ha terminado empotrándose contra el escaparate de la charcutería Mostazo, en las inmediaciones de la calle Parras.

El accidente no ha dejado heridos, aunque sí importantes daños materiales tanto en el vehículo como en el establecimiento, además del susto entre los trabajadores y los clientes que se encontraban en el interior.

Galería | Aparatoso accidente en el centro de Cáceres

Galería | Aparatoso accidente en el centro de Cáceres / Pablo Parra

Uno de los empleados del negocio, testigo de lo ocurrido, explica que el coche acabó impactando contra la puerta del establecimiento justo cuando un matrimonio se disponía a salir. "No les ha pasado nada, por los pelos", relata.

Finalmente, todo quedó en un gran susto y algunos daños en el cristal del escaparate. Según el testimonio del trabajador, el conductor habría asegurado que se había quedado dormido al volante. Esta versión, no obstante, no ha sido confirmada por la Policía Local, que realizará al conductor la correspondiente prueba de alcoholemia para determinar las circunstancias del accidente.

Un punto que ya ha dejado otra escena llamativa

El suceso vuelve a poner el foco en este punto del centro de Cáceres, que ya protagonizó hace unos meses otra situación especialmente llamativa, aunque entonces sin daños.

En aquella ocasión fue un camión de grandes dimensiones, de unos 20 metros, el que quedó atrapado en la intersección de las calles Clavellina, San Pedro y San Antón. El vehículo, que subía por Clavellina, intentó girar hacia San Antón, pero no encontró el ángulo suficiente para completar la maniobra.

Galería | Un camión se queda atascado en pleno centro de Cáceres

Galería | Un camión se queda atascado en pleno centro de Cáceres

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Galería | Un camión se queda atascado en pleno centro de Cáceres / E.P.

La escena obligó a intervenir para poder retirar el vehículo y generó una importante expectación entre quienes se encontraban en la zona. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Cáceres confirmó que el conductor, que había llegado desde Madrid, había dado positivo en alcohol con una tasa elevada.

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Ahora habrá que esperar al resultado de las pruebas realizadas al conductor del turismo para conocer qué provocó la pérdida de control y cómo terminó el vehículo contra el escaparate de la charcutería.

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