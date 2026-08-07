El Conventual de Alcántara sube el telón con su fetiche

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara no podía encontrar un mejor protagonista para levantar el telón de su 40 edición. Rafael Álvarez 'El Brujo', el actor que más veces ha pisado el escenario del Conventual de San Benito, regresó este jueves a uno de los espacios con los que mantiene una relación más estrecha para inaugurar la programación oficial del certamen con 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', una actuación que volvió a llenar las gradas del histórico recinto.

El público respondió una vez más a la llamada del intérprete, convertido desde hace años en uno de los grandes símbolos del festival alcantarino. Su regreso tenía además un carácter especial, ya que coincidía con el 40 aniversario de un certamen del que ha sido uno de sus rostros más reconocibles y al que permanece ligado desde hace décadas.

El Brujo, anoche, sobre las tablas del Conventual de Alcántara. / EP

Homenaje al actor más fiel del Festival

Tras la representación, el Festival quiso reconocer esa vinculación con un homenaje que sorprendió al propio actor. La directora del certamen, Rocío Montero, destacó que el reconocimiento era "no solo del festival, sino de todo el pueblo de Alcántara", en agradecimiento por una trayectoria que ha contribuido a escribir buena parte de la historia del Conventual de San Benito.

Montero puso en valor los numerosos llenos protagonizados por 'El Brujo' a lo largo de los años y el cariño que el público le profesa cada verano, consolidándolo como el actor que más veces ha formado parte de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara.

Visiblemente emocionado, el intérprete agradeció la distinción y quiso compartirla con quienes, a su juicio, hacen posible cada una de sus funciones.

"Me lo permitís todo" y "sin vuestra actitud lo que hago es imposible", afirmó antes de despedirse con un mensaje que arrancó una nueva ovación del público: "Gracias y vivid sin miedo".

Espiritualidad, humor y actualidad

Sobre el escenario, 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús' volvió a mostrar las claves del teatro de 'El Brujo'. Basada en el libro homónimo del pensador indio Paramahansa Yogananda, la obra plantea una reflexión sobre las enseñanzas de Jesucristo desde la tradición védica y la filosofía del yoga, combinando espiritualidad, humor e improvisación.

Lejos de ofrecer una conferencia filosófica, el actor alternó momentos de reflexión con otros de marcada comicidad, fiel a un estilo que ha convertido en sello propio y que conecta con públicos muy diversos.

No faltaron tampoco las referencias a la actualidad. Durante la representación hubo espacio para ironizar sobre la inteligencia artificial, de la que llegó a decir que "la usa quien no tiene otra", así como para lanzar comentarios sobre los vuelos de bajo coste o el presentador David Broncano, guiños que provocaron las risas del público sin romper el hilo de la narración.

Un festival que también vive en la calle

La jornada inaugural comenzó mucho antes de que se levantara el telón del Conventual. El Festival Off volvió a sacar el teatro a las calles de Alcántara con el pasacalles 'Quimera', un espectáculo protagonizado por un gran dragón articulado que recorrió el municipio entre música, luces y fuego hasta concluir en la Plaza de la Corredera.

A las puertas del Conventual, los 'Susurradores de Teatro' recibieron al público con versos del repertorio clásico, reforzando la apuesta del certamen por convertir toda la localidad en un escenario durante los días del festival.