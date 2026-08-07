Coria se llena de cultura, patrimonio y ocio con la XXXI edición del Agosto Turístico

Cada mes de agosto, Coria se transforma en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de Extremadura. Su emblemático Agosto Turístico vuelve a llenar la ciudad de música, espectáculos, tradición, deporte, gastronomía y actividades para todos los públicos, con una programación que tiene como grandes protagonistas el Jueves Turístico y el mágico Mercado de las Velas.

Durante todo el mes, el casco histórico de Coria, declarado Bien de Interés Cultural, se convierte en un escenario al aire libre donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de conciertos, festivales, mercados temáticos, representaciones teatrales, propuestas deportivas y actividades familiares, consolidando a la ciudad como uno de los destinos imprescindibles del verano extremeño.

Organizado por el Ayuntamiento de Coria, el Agosto Turístico 2026 ofrece una amplia agenda de eventos pensada para descubrir la ciudad desde múltiples perspectivas, combinando patrimonio, cultura, naturaleza y ocio.

La programación arrancó con el XVII Descenso del Río Alagón, una cita que combina deporte, naturaleza y convivencia y que volvió a reunir a numerosos participantes en torno al río que vertebra la comarca. A continuación, el XXIX Festival Internacional de Guitarra de Coria tomó el relevo con una semana dedicada a la excelencia musical. El certamen, convertido en una referencia nacional e internacional, ha reunido en la ciudad a reconocidos intérpretes como Miguel Ríos, Marcin Dylla, Aniello Desiderio, Dúo Canelobre o Carles Trepat, entre otros. Mañana tendrá lugar la entrega de premios del festival.

Folklore y culturas del mundo

La programación continúa los días 7 y 8 de agosto con el Festival Pueblos del Mundo, una cita que convierte a Coria en punto de encuentro de diferentes tradiciones y expresiones culturales.

El viernes actuará el grupo folk Los Saltagavias, procedente de Villanueva de la Vera, mientras que el sábado tendrá lugar el tradicional Festival de Folklore con agrupaciones de Salamanca, Toledo, Kazajistán y la Asociación Savia Viva de Coria. Un recorrido musical que une diferentes culturas.

El Mercado de las Velas: la noche más mágica

Uno de los momentos más esperados llegará el 12 de agosto con el Mercado de las Velas. Cientos de velas iluminarán calles, plazas y rincones del casco histórico, creando una atmósfera única que cada año atrae a muchos visitantes y convierte a Coria en uno de los lugares más fotografiados del verano extremeño.

La programación incluirá conciertos de guitarra, violín, piano y saxofón distribuidos por diferentes espacios del centro histórico, además de espectáculos de calle, exhibiciones de aves rapaces y cetrería, animación itinerante, espectáculos de fuego y propuestas para toda la familia.

Jueves Turístico: historia, patrimonio y diversión

El 13 de agosto llegará una nueva edición del tradicional Jueves Turístico, una jornada pensada para disfrutar del patrimonio histórico de Coria a través de actividades culturales y de ocio. Durante toda la mañana habrá teatro de calle, pasacalles musicales, exhibiciones de aves rapaces, paseos en burrito y numerosas propuestas de animación repartidas por el casco histórico.

Entre los momentos más destacados figura la representación de El carro de los cómicos de la legua, un espectáculo inspirado en el teatro popular del Siglo de Oro español que trasladará al público a otra época.

Agosto turístico en Coria. / El Periódico

Magia, arte y observación astronómica

La programación cultural continuará el 14 de agosto con el espectáculo de magia extrema del ilusionista Víctor Cerro, que sorprenderá al público en la Plaza de la Catedral.

Al día siguiente, el XIV Certamen Internacional de Dibujo y Pintura al Aire Libre volverá a convertir las calles de Coria en un gran estudio artístico, donde pintores llegados de diferentes lugares plasmarán en sus obras el patrimonio y la belleza de la ciudad.

El domingo 16 de agosto llegará una de las actividades más singulares del programa: De Coria a la Luna, una observación astronómica que permitirá contemplar planetas, galaxias y nebulosas desde la explanada de aparcamientos de la Ermita de Nuestra Señora de Argeme, aprovechando la calidad del cielo nocturno de la zona.

El deporte también tiene su espacio

El Agosto Turístico reserva un lugar destacado para la actividad deportiva. Los días 8 y 9 de agosto se disputará el XIV Torneo de Vóley Playa "Ciudad de Coria", una competición ya consolidada dentro del calendario estival que reunirá a jugadores y aficionados en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

El 20 de agosto será el turno del Festival de Aquazumba, una actividad abierta al público que combinará ejercicio, música y diversión en la Piscina Municipal, ofreciendo una alternativa de ocio saludable para participantes de todas las edades.

Showpping Night: compras y ambiente festivo

El comercio local volverá a sumarse a la programación el 21 de agosto con la celebración de la Showpping Night. Los establecimientos abrirán hasta la madrugada con promociones especiales, animación, música en directo, espectáculos y sorteos, convirtiendo el centro de Coria en un gran espacio de compras y ocio.

La recta final del Agosto Turístico mantendrá el intenso ritmo de actividades con la celebración de la V edición de Isla Party (22 de agosto), la XIX Concentración Motera Peña Esperando (del 28 al 30 de agosto) y la Semana Cultural de Puebla de Argeme, que pondrá el broche final a la programación entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.

Agosto turístico en Coria. / El Periódico

Coria, una escapada imprescindible este verano

Más allá de su programación especial, agosto es uno de los mejores momentos para descubrir. Su catedral, las murallas, el castillo, las calles, la riqueza gastronómica y el ambiente que se respira durante todo el verano convierten cada visita en una experiencia única.

La combinación de patrimonio, cultura, naturaleza y una agenda repleta de actividades ha consolidado el Agosto Turístico de Coria como una de las grandes citas del verano extremeño. Un destino perfecto para disfrutar de una escapada, un fin de semana o unas vacaciones en las que tradición y modernidad se dan la mano en un escenario con mucha historia.