Lo expulsan de un salón de apuestas de Cáceres, regresa para insultar a la empleada y queda absuelto de delito de odio

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto de los delitos de odio y trato degradante a un hombre que protagonizó un enfrentamiento con una empleada de un salón de apuestas de la capital cacereña después de que esta le impidiera permanecer en el establecimiento porque no llevaba consigo el DNI.

La sentencia considera probado que el acusado adoptó una actitud hostil, llamó a la trabajadora “zorra” e “hija de puta” y regresó al local después de que la Policía Nacional consiguiera que lo abandonara. Sin embargo, el tribunal no entiende acreditado que también pronunciara expresiones como “negra de mierda” o “puta negra”, sobre las que se construyó la acusación por delito de odio.

Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2024 en un salón de apuestas. El hombre acudió acompañado de un amigo y la empleada les solicitó que se identificaran, un requisito necesario para permanecer en el establecimiento.

El acusado no llevaba físicamente su documento de identidad y mostró una fotografía almacenada en el teléfono móvil. La trabajadora le explicó que no era válida y le pidió que saliera del local. Según los hechos probados, el cliente se mostró disconforme, se negó inicialmente a marcharse y comenzó a insultarla.

Ante esta situación, la empleada pidió ayuda a la Policía Nacional. Varios agentes se desplazaron hasta el establecimiento y consiguieron que los dos hombres lo abandonaran. Sin embargo, una vez que los policías se marcharon, ambos regresaron e intentaron acceder nuevamente al salón de apuestas.

Los clientes llamaron de forma insistente al sistema de videoapertura y continuaron profiriendo insultos contra la trabajadora, que tuvo que solicitar una segunda intervención policial. Como consecuencia del incidente, presentó inicialmente un estado de ansiedad, aunque no necesitó acudir a ningún centro médico ni tomar medicación.

Un año y nueve meses de prisión

La Fiscalía calificó inicialmente los hechos como un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Por el delito de odio solicitó un año y nueve meses de prisión, nueve meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos o relacionados con el tiempo libre.

También pidió que el acusado no pudiera acercarse a menos de 150 metros de la trabajadora, su domicilio o su lugar de trabajo durante tres años, además de una indemnización de 1.200 euros por los daños morales. Alternativamente, reclamaba quince meses de cárcel por un delito contra la integridad moral.

La Audiencia, sin embargo, ha concluido que no existe prueba suficiente para considerar acreditado el contenido racista de los insultos.

El insulto racista apareció después

La clave de la absolución se encuentra en las distintas declaraciones prestadas por la trabajadora. La mañana siguiente al incidente compareció en la comisaría y relató que el acusado la había llamado “zorra” e “hija de puta”, pero no mencionó ninguna referencia a su color de piel.

El atestado policial tampoco recogió expresiones como “negra de mierda” o “puta negra”. Únicamente hizo constar insultos como “mierda”, “zorra” e “hija de puta”.

La referencia al supuesto contenido racista apareció por primera vez el 3 de febrero de 2025, prácticamente un año después de los hechos, cuando la empleada declaró ante la magistrada instructora. En ese momento manifestó que el acusado también la había llamado “puta negra”.

A raíz de esa declaración se abrió el procedimiento específico por un posible delito de odio. La Audiencia no descarta que aquella expresión pudiera haberse pronunciado, pero considera que su incorporación tardía supone una modificación relevante respecto al relato inicial y que necesitaría algún elemento externo que la corroborara.

Los agentes que intervinieron aquella noche tampoco pudieron confirmar ese extremo. Dos de ellos aseguraron que escucharon insultos como “hija de puta”, pero no expresiones relacionadas con el color de piel de la trabajadora. Uno de los policías señaló incluso que, si hubiera oído un insulto racista, lo habría reflejado en las diligencias.

Los insultos sí están probados

El tribunal subraya que no existen dudas sobre la existencia del enfrentamiento ni sobre los insultos que aparecen desde el comienzo del procedimiento. La absolución no significa, por tanto, que la Audiencia considere que el incidente no sucedió.

La sentencia da por acreditado que el acusado insultó a la empleada, que fue necesaria la presencia de la Policía y que, tras abandonar el establecimiento, volvió a intentar acceder.

Sin embargo, las expresiones que han quedado probadas no permiten condenarlo por el delito de odio que se le atribuía. Tampoco alcanzan, según la Sala, la intensidad necesaria para constituir un delito contra la integridad moral.

La Audiencia reconoce que los insultos provocaron en la víctima una sensación de desprecio y humillación, pero considera que no superaron el umbral exigido para apreciar un trato degradante. La resolución apunta que las vejaciones o injurias leves quedaron despenalizadas con carácter general tras la reforma del Código Penal de 2015, mientras que las injurias graves exigirían la presentación de una querella.

El acusado ha quedado absuelto de todos los delitos, con las costas declaradas de oficio. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.