Cáceres aprueba 17 nuevas plazas en el Ayuntamiento, entre ellas dos dedicadas a la Inteligencia Artifical

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un paso hacia la modernización de su estructura administrativa con la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2026 y de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que incorpora por primera vez una Jefatura de Sección de Desarrollo de Aplicaciones e Inteligencia Artificial (IA) y un técnico superior especializado para impulsar la transformación digital de la administración local.

17 plazas

La OPE de 2026 contempla un total de 17 plazas, que se cubrirán mediante turno libre, promoción interna o movilidad, en el caso de la Policía Local, respetando además la reserva legal para personas con discapacidad. La aprobación de estas plazas ha ido acompañada de una revisión de la RPT y del Catálogo Funcional del Personal, con el objetivo de adaptar la organización municipal al crecimiento de la ciudad y a las nuevas necesidades de los servicios públicos.

La principal novedad de la reorganización es la creación de una Jefatura de Sección de Desarrollo de Aplicaciones e IA, que estará respaldada por un técnico superior encargado de desarrollar nuevas herramientas tecnológicas y acelerar la transformación digital del consistorio. También se crea una Jefatura de Sección de Relaciones Laborales, Nóminas y Seguridad Social.

La nueva estructura incorpora además un técnico de Medio Ambiente, un arquitecto para reforzar el área de Urbanismo y agilizar la tramitación de expedientes, un ingeniero técnico industrial para Proyectos Estratégicos, un técnico de Administración General para Contratación y un jefe de Servicio de Cultura y Turismo, con el propósito de fortalecer departamentos que han experimentado un mayor volumen de actividad.

Nuevas incorporaciones

Entre las nuevas incorporaciones también figuran una Jefatura de Sección de Deportes, un agente de igualdad para la Oficina de Igualdad y un monitor de actividades formativas especializado en huertos urbanos. A estos puestos se suman otros vinculados a programas financiados mediante convenios con la Junta de Extremadura, entre ellos un técnico de Comercio y Empresa, un técnico superior de Turismo y dos responsables de Servicios Municipales para las pedanías de Rincón de Ballestero y Arroyo-Malpartida.

El primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha destacado que la OPE permitirá "seguir reforzando la plantilla municipal" para garantizar unos servicios públicos de mayor calidad.

Asimismo, ha señalado que la actualización de la RPT responde a una planificación orientada a reforzar las áreas estratégicas, modernizar la administración y dotar al Ayuntamiento de una estructura "más eficaz" para responder a las necesidades presentes y futuras de la ciudad cacereña.