El revés de Virgen de la Montaña retrasa las obras al invierno de 2027

La reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, uno de los proyectos urbanísticos más relevantes del mandato del alcalde Rafael Mateos, afronta un importante retraso tras la renuncia de la empresa adjudicataria a formalizar el contrato. El Ayuntamiento se ve obligado a reiniciar todo el procedimiento de contratación, un contratiempo que, según las previsiones que manejan fuentes municipales, desplaza el inicio de las obras al invierno, entre finales de 2026 y comienzos de 2027, y sitúa la finalización de la actuación en el último trimestre de 2028.

La decisión de Viales y Obras Públicas S.A., única empresa que concurrió a la licitación y que finalmente no ejecutará el proyecto, obliga al Consistorio a rehacer el calendario de una actuación presupuestada inicialmente en 2,7 millones de euros y financiada con fondos europeos FEDER.

El Gobierno local mantiene que la remodelación sigue siendo una actuación "prioritaria" para la ciudad y asegura que se ejecutará, aunque admite que las obras ya no podrán comenzar en septiembre, como contemplaba la planificación inicial.

Una nueva licitación desde cero

La renuncia de la adjudicataria obliga al Ayuntamiento a cerrar el actual expediente de contratación y poner en marcha un nuevo procedimiento, una tramitación que, por su complejidad administrativa, hace imposible licitar la obra de forma inmediata.

Fuentes municipales explican que el primer paso será formalizar la renuncia por escrito de la empresa para poder resolver el contrato fallido y continuar con los trámites previstos en la legislación de contratación pública.

Posteriormente, los servicios técnicos revisarán el proyecto antes de redactar un nuevo pliego de condiciones que permita volver a sacar la actuación a concurso.

El presupuesto tendrá que revisarse

El nuevo procedimiento llevará aparejada también una actualización económica del proyecto.

Aunque el Ayuntamiento no ha cuantificado el incremento, fuentes municipales reconocen que será necesario revisar el presupuesto antes de convocar una nueva licitación. El objetivo es adaptar las condiciones del contrato a la situación actual del mercado y favorecer una mayor concurrencia de empresas, después de que el primer concurso solo recibiera una oferta.

Precisamente, preguntada por este periódico por los motivos de su decisión, Viales y Obras Públicas S.A. evitó concretar las razones de su renuncia y se limitó a señalar que "no vamos a realizar la obra". Sin embargo, tras conocer la intención del Ayuntamiento de modificar las condiciones de la licitación, la empresa dejó abierta la puerta a regresar al proceso al afirmar que "si se van a cambiar las condiciones, igual sí interesa volver a presentarse".

El calendario que maneja el Ayuntamiento

Las previsiones con las que trabaja el Gobierno municipal dibujan una hoja de ruta que se prolongará durante varios meses.

Agosto. El Ayuntamiento espera formalizar la renuncia de la adjudicataria para cerrar definitivamente el expediente de contratación e iniciar los trámites administrativos derivados del incumplimiento de la formalización del contrato.

Septiembre. Los servicios técnicos revisarán el proyecto económico y estudiarán las modificaciones necesarias en los pliegos para adaptar el contrato a las condiciones actuales del mercado y favorecer una mayor participación de empresas constructoras.

Otoño. El Consistorio prevé aprobar y publicar una nueva licitación. A partir de ese momento deberán cumplirse todos los plazos legales para la presentación de ofertas, la evaluación por la Mesa de Contratación, la propuesta de adjudicación, la formalización del contrato y la firma del acta de replanteo.

Invierno. Si el procedimiento administrativo transcurre sin recursos ni incidencias, las previsiones que manejan fuentes municipales sitúan el inicio efectivo de las obras entre finales de 2026 y comienzos de 2027, varios meses después de la fecha inicialmente prevista.