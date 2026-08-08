Ángel Fernández, diestro de la dinastía torera cacereña de los Angelete

Nacido en la localidad de Baños de Montemayor, 1892, y fallecido a la temprana edad de 38 años, Angel Fernández Pedraza sintió correr por sus venas, ya desde muy pequeño, la vocación torera por cuyos surcos se fue incrustando poco a poco intentando triunfar en el siempre complejo mundo del arte de Cúchares.Todo un recorrido que, para no engañarnos, le costó harto trabajo. Quizás, nunca mejor dicho, con sangre, sudor y lágrimas.

Tras iniciarse como banderillero en la cuadrilla de su hermano Víctor, conocido con el sombrenombre de ”El Extremeño” en el mundillo taurino de aquellos lejanos tiempos ya en 1913 va alternando, por diversas plazas de cierta entidad, el tan anhelado traje de luces de novillero. Lo que desembocó en su presentación en el coso de la capital madrileña el 18 de marzo de 1916, cautivando a los aficionados, según reflejan las crónicas, con su temple, valor y arrojo con los rehiletes en el tercio de banderillas y otras cualidades. Lo que le llevó a ser uno de los novilleros por los que la afición mostraba sus predilecciones.

Angelete, en el ruedo. / E.P

Ya en el año 1916 Angelete hizo el paseíllo en 37 ocasiones, con diversas actuaciones en la plaza de toros Madrid, lo que le iba facilitando una especie de pasaporte para el siguiente paso, con el que sueñan todos los que se adentran en el mundillo taurino. El de la alternativa y el del ytiunfo, de plaza en plaza, por toda la geografía española, y consolidarse y pasar a la historia como un gran torero cacereño doctorado en tauromaquia.

De este modo el diestro cacereño llegó a tomar la alternativa como matador de toros el 12 de septiembre en el coso de Salamanca, dentro del programa de sus ferias y fiestas septembrinas. Un día de excepcional relevancia en su vida, recibiendo muchas visitas de paisanos extremeños con frases de aliento y entusiasmo para esa tarde, cuando ya había lidiado más de trescientos novillos, dejando en ese recorrido, un poco de todo. Pero, sobre todo, ganas y anhelos de triunfo.

Una alternativa de manos del Joselito “El Gallo” y un mundo de sueños

Una alternativa tan esperada para el diestro cacereño, en medio de un cartel de relevancia y tronío. Es de señalar, en este sentido, que le entregó la muleta y el estoque una figura como Joselito, el Gallo, ante Saleri y Silveti. Angel Fernández “Angelete”, que toreó con decisión y valentía al astado de la alternativa, de nombre Gitano, de la ganadería de Andrés Sánchez, mató de media estocada superior y obtuvo el silencio del respetable. En el último de su lote, de la ganadería de Coquilla, logró una ovación del público. Una cita del doctorado taurino que el diestro cacereño Angel Fernández, “Angelete”, hizo el paseíllo con un terno gris perla y oro. La muerte del astado de su alternativa se brindó al compositor trujillano Jacinto Cabrera Orellana.

Angelete, con el traje de luces. / E.P

Un paso importante, el de la alternativa y que confirmaría tan solo once días después en la plaza de toros de Madrid, con el diestro Cocherito de Bilbao, de padrino, y con Celita de testigo.

De su confirmación Don Benigno, crítico taurino del periódico “El Heraldo de Madrid”, escribe estos versos:Angelete va hacia el toro./ Angelete va hacia el toro/ corajudo y decidido./ Luce un flamante vestido/ de seda lila con oro./ La muleta es encarnada,/ como también encarnado/

es el puño cincelado/ de la rutilante espada./ Es negra como el carbón/ la montera que ha traído,/ y de un rojo muy subido/ faja y pañoleta son./ Las medias que luce el niño/ son de un carmín que atortola,/ y en cuanto a la camisola,/ blanca como el propio armiño./ ¡Que no es preciso, lectores,/ que tantos datos se den!/ ¡Por Dios! ¡Qué dirían/ en Baños de Fuentemayor!

En el año 1917 el compositor Esteban Dodignon compuso el pasodoble flamenco titulado «Angelete», dedicado, como se aprecia en la carátula de la edición correspondiente «Al valiente diestro Angel Fernández, Angelete«.

Sangre, sudor y lágrimas de un torero cacereño

Angelete, como era conocido en el panorama taurino, fue haciendo frente a sus diversos compromisos. El 18 de agosto del año 1919 sufrió una cogida, calificada como de muy grave, en la arena del ruedo de la plaza de toros de Ciudad Real. Una cogida que le truncó, en parte, su recorrido torero. Si bien un día, a pesar de la cornada, el torero cacereño decide emprender el reto de las Américas e intentar salir delante de las dificultades, adversidades y sinsabores que quedaban atrás por culpa de las escasas actuaciones y los difíciles astados ante los que tenía que lidiar.

No obstante Angelete regresa a España toreando esa temporada de su regreso tan solo cuatro corridas. Dos de ellas en el coso cacereño que hoy conocemos como la Era de los Mártires. El torero no se conforma con la complejidad de su recorrido torero en España. Por lo que vuelve, nuevamente, a América, más concretamente a Méjico, y regresa en 1925 toreando tan solo tres corridas.

Homenaje a Angelete. / E.P

Ya le comenzaban a fallar y a faltar las fuerzas de su recorrido. Se lo pensó, cuenta la historia, mucho, siendo mucho lo que reflexionó en sus recorridos meditabundos y penar por las calles de la soledad madrileña y los hermosos campos de Baños de Montemayor alrededor de su recorrido y trayectoria taurina.

Hasta que uno de esos días, tras tantos sueños arrebatados en muchas noches de inquietud, decidió despedirse de la afición de Cáceres, que tanto le había mostrado su cariño, su apoyo y su comprensión. Una corrida fijada para el 8 de septiembre de 1925. Con un cartel de lujo en el que compartió el paseíllo en el coso de la plaza de toros de Cáceres con Chicuelo y con Marcial Lalanda. Ahí es nada.

La crónica del festejo relata que Angelete, nada más finalizar el paseíllo recibió un gran aplauso del público, lo que le lleva a saludar montera en mano. Nuestro paisano obtuvo aplausos en el primero de su lote y en el segundo, que brindó a sus compañeros de terna y a Cáceres, consiguió un gran triunfo logrando cortar las dos orejas y el rabo del astado. Chicuelo le brindó el primer toro, con el que obtuvo una oreja y palmas en el quinto, y Lalanda, que también le brindó el primero de su lote, consiguió las dos orejas y el rabo del primero y ovación en el que cerraba plaza.

Aún así Angel Fernández, Angelete, pasó el invierno entero jugando con el capricho de la reflexión a caballo entre las dudas y los campos de las luces toreras. Por lo que decidió organizar las dos corridas de la feria de Cáceres del año siguiente, 1926. De éste modovolvió a vestirse de luces, en la capital de la provincia altoextremeña, y cuyo nombre tanto divulgó por los ruedos de España y América.

Una retirada y un adiós temprano con El Gallo, Chicuelo y Lalanda

El paseíllo del día siguiente en el coso cacereño lo hicieron Rafael, el Gallo, Angelete, Chicuelo y Lalanda.Angelete, que lucía un terno de verde y oro, consiguió aplausos y ovación.

De este modo Angelete decía adiós, con lágrimas de dolor torero, al mundo de los ruedos donde siempre dejó constancia de su pundonor y de su valía. Atrás quedaban, tan solo, ochenta y dos actuaciones desde la alternativa, dejando el mayor pundonor y abandonado por esa larga serie de circunstancias, de enigmas y de silencios que tanto se dan en el panorama taurino.

Cura de Angelete en la enfermería. / E.P

No obstante lo anterior es de señalar y dejar constancia que Angel Fernández, Angelete, se conformó como un diestro valiente y que la ciudad de Cáceres, sus amigos, su gente, su público, los aficionados le rindieron en gran homenaje que tuvo lugar en 1914 en los salones del Hotel Europa, instalado en el esquinazo de la Plaza Mayor y la calle General Ezponda.

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Cinco años después, en el año 1930, Angelete, un soñador de ilusiones y adversidades, de anhelos y del duro batallarque conlleva el mundillo taurino, fallecía en Baños de Montemayor.