'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega este sábado al Festival de Alcántara

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara afronta este sábado una de las grandes noches de su 40ª edición con la llegada al Conventual de San Benito de 'Farra', una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía Lucas Escobedo que fue reconocida con el Premio Max al mejor espectáculo musical en 2025. La representación comenzará a las 23.00 horas y combinará teatro, música, circo, acrobacia y tradición barroca en uno de los montajes más destacados de la programación de esta edición conmemorativa.

La obra propone un viaje al Siglo de Oro a través de una puesta en escena que rompe las fronteras entre el teatro clásico, la fiesta y las artes circenses. El montaje, dirigido por Lucas Escobedo, recupera el espíritu festivo de los corrales de comedias y de las celebraciones populares del Barroco para construir un espectáculo de gran despliegue visual y musical.

'Farra' llega al Festival después de que el público disfrutara este viernes de 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de la compañía extremeña Verbo Producciones, que llevó al Conventual la comedia de enredo de Calderón de la Barcacon una propuesta marcada por el humor, los equívocos y una cuidada escenografía.

La representación recibió una cerrada ovación y volvió a poner de relieve la apuesta del certamen por combinar grandes producciones del panorama nacional con el talento escénico extremeño.

La obra del viernes volvió a llenar el Conventual de Alcántara. / EP

Un sábado con teatro, artesanía y espectáculos de calle

La programación del sábado comenzará antes de la noche del Conventual. A partir de las 19.00 horas abrirá sus puertas en la Plaza de España el Mercado Artesanal y Gastronómico, que permanecerá abierto hasta la una de la madrugada y ofrecerá una propuesta complementaria a la programación teatral.

El mercado contará además con distintas actividades de animación a las 19.15, 21.15 y 22.15 horas, con propuestas destinadas a dinamizar el centro de Alcántara durante la tarde y las primeras horas de la noche.

La programación continuará a las 21.00 horas en la Plaza de Portugal con el pasacalles 'Very Big Pulga', una propuesta de calle que llevará el espectáculo a los espacios públicos del municipio antes de la representación de 'Farra'.

De esta forma, el Festival mantiene una de sus principales señas de identidad: sacar el teatro y las artes escénicas de los escenarios convencionales y convertir las calles y plazas de Alcántara en parte del certamen.

'Farra', la gran cita del Conventual

A las 23.00 horas llegará el momento central de la jornada con 'Farra', que recala en el escenario del Conventual de San Benito, espacio declarado Bien de Interés Cultural y uno de los grandes símbolos del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

La producción reúne a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo en un espectáculo que mezcla diferentes disciplinas escénicas para acercar el universo barroco al público contemporáneo. Su reconocimiento en los Premios Max de 2025 como mejor espectáculo musical avala una propuesta que apuesta por la música, el movimiento, la acrobacia y la espectacularidad.

La llegada de 'Farra' supone además la tercera noche consecutiva de programación oficial en el Conventual después de la apertura de esta sección el jueves con Rafael Álvarez 'El Brujo' y su espectáculo 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', y la representación del viernes de 'Casa con dos puertas, mala es de guardar'.

El teatro continúa después de la función

La jornada no terminará con el cierre del telón. A las 00.30 horas, a la salida del Conventual, se celebrarán los 'Paseos Teatralizados', una de las actividades que permiten prolongar la experiencia del Festival por las calles y el patrimonio monumental de Alcántara.

La propuesta permitirá al público acercarse al patrimonio histórico del municipio desde una perspectiva escénica, una combinación entre cultura, teatro y turismo que forma parte de la identidad del certamen.

El Festival afrontará así su penúltima jornada antes de cerrar el domingo su 40ª edición con 'Doña Francisquita', a cargo de Clásicos de la Lírica, una zarzuela basada en 'La discreta enamorada' de Lope de Vega y con música de Amadeo Vives.