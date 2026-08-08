'Malpartídate 2026': un verano lleno de vida que alcanza ahora su punto álgido

La programación de Malpartídate'26, que se desarrolla a lo largo de todo el verano con cerca de un centenar de actividades, alcanza entre el 8 y el 16 de agosto su punto culminante. Durante estos días, Malpartida de Cáceres concentrará algunas de las citas más esperadas del calendario estival, con una propuesta diseñada para todos los públicos que, además de ofrecer alternativas de ocio, cultura y deporte, busca dinamizar las calles, impulsar la hostelería y el comercio local y reforzar el atractivo turístico del municipio.

Tras un mes de julio marcado por el éxito de citas ya consolidadas como la Fiesta Ibicenca, las Veladas del Carmen, el torneo 3x3 de baloncesto o la Noche del Emprendimiento Rural, celebrada el pasado 1 de agosto, Malpartídate'26 entra ahora en su semana más intensa, reuniendo en apenas nueve días algunos de los eventos con mayor participación y capacidad de convocatoria de todo el verano.

Una semana en la que Malpartida no baja el ritmo

El pistoletazo de salida de la programación llegará el sábado 8 de agosto con el Carnaval de Verano, una de las citas más populares del calendario festivo malpartideño. La jornada arrancará con la concentración de comparsas y un pasacalles amenizado por charangas, para continuar con el concurso de comparsas y una gran fiesta de Carnaval protagonizada por Cherry Coke, el equipo de animación de Horteralia y el DJ Álex Pinto.

La organización prevé la asistencia de unas 4.000 personas, por lo que se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y atención sanitaria integrado por cerca de 40 efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, seguridad privada y la Asociación DYA.

La programación continuará el domingo 9 de agosto con el Carnaval Sénior, una cita pensada para el público de mayor edad. El lunes 10, el protagonismo será para el deporte y la tradición, con la celebración de las Olimpiadas Deportivas, la tradicional Misa del Emigrante y el Gran Prix, una de las actividades más participativas y esperadas del verano.

El martes 11 de agosto llegará otra de las jornadas destacadas del programa con la Fiesta del Agua y una nueva edición de las tradicionales Rutas Históricas. Esta actividad, que este año celebra su vigésimo aniversario, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más exitosas del verano, al combinar la divulgación del patrimonio, la historia y las tradiciones locales mediante recreaciones teatralizadas que reúnen cada año a cientos de participantes.

Fiesta del agua en Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

Este año se cumplen veinte años de esta actividad, que cuenta con la colaboración del Cronista Oficial de la localidad, José Antonio Agúndez García, y de diversas asociaciones locales, encargadas de recrear y teatralizar episodios históricos y tradiciones populares olvidadas con el objetivo de acercar la historia al público de una forma amena, didáctica y participativa.

A lo largo de estas dos décadas, la propuesta se ha consolidado como uno de los eventos culturales más multitudinarios del municipio, reuniendo en sus últimas ediciones a cerca de setecientas personas.

Ruta histórica Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

Coincidiendo con esta jornada, el Ayuntamiento de Malpartida volverá a repartir en el mercado el tradicional cartel promocional de las fiestas, una iniciativa que mantiene de forma ininterrumpida desde 2008. En esta edición, la imagen elegida muestra un atardecer en el exterior del Museo Vostell Malpartida, como homenaje al 50 aniversario de esta emblemática institución cultural.

Poster turístico verano 2026 Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

El miércoles 12 de agosto, Malpartida de Cáceres se sumará a la expectación generada por el eclipse solar con una observación colectiva desde las Peñas del Corchao. La actividad permitirá contemplar un eclipse parcial, con una ocultación del Sol cercana al 97 %, y contará con explicaciones para ayudar a los asistentes a comprender y disfrutar de este singular fenómeno astronómico.

La jornada concluirá con una destacada cita musical. La Plaza de Aizenay acogerá la actuación de la Orquesta Cinema, considerada una de las grandes formaciones del panorama nacional, en un espectáculo para el que ya se encuentran a la venta las entradas.

Orquesta Cinema. / CEDIDA

El grupo malpartideño Agencia Tributaria actuará en la Plaza Mayor

La música seguirá siendo la gran protagonista durante los días siguientes. El jueves 13 de agosto se celebrará la Noche de Tributos, una propuesta pensada para revivir algunos de los grandes éxitos del panorama musical en un ambiente festivo que promete no dejar a nadie indiferente.

La velada comenzará con un tributo a Bon Jovi a cargo del grupo New Jersey. A continuación, la banda malpartideña Agencia Tributaria se subirá al escenario de la Plaza Mayor de su localidad para hacer disfrutar a sus seguidores con un repertorio de versiones de grandes clásicos del rock.

Grupo Agencia Tributaria. / CEDIDA

El viernes 14 de agosto será el turno de la verbena popular y la discoteca móvil. La programación continuará el sábado 15 con una de las jornadas más esperadas y participativas de las fiestas: el Día de las Peñas. La jornada, que se prevé especialmente intensa, dará comienzo en torno al mediodía con una degustación de paella amenizada con animación. A partir de las 17:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una fiesta de la espuma y un toro mecánico.

Ya por la tarde, a las 20:30 horas, una charanga recorrerá las calles desde la Plaza Mayor hasta el entorno de la Plaza de la Nora, donde arrancará una discoteca móvil dirigida al público más joven.

Tras el éxito cosechado el pasado año, el "Show de Paco Santos" regresa al programa festivo para hacer bailar de nuevo a cientos de personas bajo el techo formado por 1.500 paraguas de colores, en una de las imágenes más vistosas y emblemáticas de las celebraciones.

Verbena poopular en Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

Las fiestas de agosto vuelven a poner de manifiesto una de sus principales señas de identidad: la perfecta combinación entre las tradiciones más arraigadas y una programación renovada de ocio, cultura y música, capaz de atraer cada año tanto a los vecinos como a numerosos visitantes.

El regreso de los emigrantes, protagonista el 16 de agosto

El domingo 16 de agosto tendrá un significado especialmente emotivo con la celebración del Día del Emigrante, una jornada que rinde homenaje a los miles de malpartideños que, durante décadas, tuvieron que abandonar su pueblo en busca de nuevas oportunidades y que cada verano regresan para reencontrarse con sus raíces.

No en vano, las Fiestas de Agosto están estrechamente ligadas a este fenómeno migratorio, ya que nacieron a finales de la década de 1970 coincidiendo con el periodo vacacional, cuando los emigrantes malpartideños podían regresar a su localidad de origen para compartir unos días con familiares y amigos.

La programación de este último día incluirá también una Ruta Cicloturista, que pondrá el broche deportivo a una semana marcada por la participación ciudadana, la convivencia y el reencuentro.

El cierre de las fiestas correrá a cargo del grupo malpartideño Folk El Corchao, una formación que simboliza el compromiso de la ciudadanía con la conservación y difusión del patrimonio cultural local. Gracias al trabajo de recuperación e interpretación de canciones tradicionales de Malpartida de Cáceres realizado por el grupo, su actuación se convierte en el mejor colofón para unas fiestas que combinan tradición, identidad y participación.

Grupo folk "El Corchao". / CEDIDA

Gastronomía, otro de los grandes atractivos

Esta intensa programación llega, además, en un año especialmente significativo para Malpartida de Cáceres desde el punto de vista gastronómico. La localidad ostenta en 2026 el título de Ciudad Gastronómica Extremeña, una distinción que está permitiendo poner en valor, a lo largo de todo el año, los productos, recetas y tradiciones culinarias que forman parte de su identidad.

En el marco de esta capitalidad, la propuesta gastronómica del mes de agosto estará dedicada a los emigrantes, rindiendo homenaje a los sabores de siempre y al reencuentro de los malpartideños que regresan a su pueblo durante estas fechas.

Como protagonista se ha elegido la tenca, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía local. Las tencas, pescadas en el entorno de Los Barruecos, podrán degustarse en el establecimiento Los Puris. La iniciativa se completa con la participación de las pastelerías y tahonas del municipio, que contribuirán a poner en valor la tradición repostera y panadera de Malpartida de Cáceres.

Tencas. / CEDIDA

Además, varias tahonas del municipio se han sumado a esta iniciativa con ofertas especiales durante el mes de agosto, además de promocionar algunos de los productos más representativos de la panadería tradicional malpartideña, como el pan elaborado en hornos de leña con más de un siglo de antigüedad o las emblemáticas roscas de aire, un dulce de receta secreta que continúa elaborándose de forma completamente artesanal.

Pan de tahona de Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

Roscas de aire. / CEDIDA

Malpartida, un destino que apuesta por el verano

Con el programa Malpartídate'26, Malpartida de Cáceres refuerza su apuesta por consolidarse como un municipio dinámico y lleno de vida durante todo el verano. La programación reúne propuestas deportivas, culturales, musicales, gastronómicas, familiares y festivas, gracias a la implicación de asociaciones, colectivos y voluntariado local.

El objetivo va más allá de ofrecer un amplio calendario de actividades. La iniciativa busca convertir las calles y plazas de la localidad en espacios de convivencia, participación y encuentro, al tiempo que impulsa la actividad económica del comercio, la hostelería y los servicios turísticos.

Del 8 al 16 de agosto, esta filosofía alcanzará uno de sus momentos más destacados con una programación que volverá a reunir algunas de las citas más emblemáticas del verano malpartideño: el Carnaval de Verano, las Rutas Históricas, las actividades deportivas, los conciertos, las verbenas, el Día de las Peñas y una variada oferta gastronómica, sin olvidar el emotivo reencuentro de vecinos, visitantes y emigrantes.

Una intensa semana en la que el verano se vive en la calle y en la que Malpartida de Cáceres volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios festivos y culturales del verano extremeño, haciendo honor a un lema que define el espíritu del municipio: "Malpartida, el pueblo que no para".