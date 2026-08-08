Nuestra Revista Alcántara, 81 años de historia cultural en Cáceres

Con el paso inexorable del tiempo y nuestro continuo interés por ir descubriendo todo lo posible referido a este bella ciudad de Cáceres, hemos tenido la enorme suerte de conocer a muchas personas que nos precedieron en la aventura de la Vida que nos han descubierto un sinfín de temas de todo tipo, al mismo tiempo que descubrimos magníficas bibliotecas privadas que siempre contenían publicaciones curiosas e interesantes, que daban pie a entretenidas tertulias que muchas veces finalizaban en valiosas anotaciones y posteriores artículos.

El caso que aquí traemos es el producto de una de esas visitas inesperadas, que nos descubrieron una interesante biblioteca, en la que pudimos descubrir algunas publicaciones desconocidas para mi referidas a nuestra ciudad, eran primeras ediciones, pero mis ojos se fijaron en una curiosa colección de revistas mensuales de color salmón, con una llamativa cruz verde en la portada, era la Cruz de Alcántara, corría el año 1978.

Ante tal inesperado descubrimiento, visitamos en varias ocasiones la Biblioteca Pública donde pudimos disfrutar con la lectura de diferentes números de mencionada revista, que según todos los indicios se había convertido en una magnífica ventana cultural provincial, que además de poder adquirirse por un elevado número de ciudadanos, era consultada en las bibliotecas por cuantos tenían una inquietud por todo lo relacionado con nuestras extensa y rica tierra cacereña. Además de estos lugares, eran sus suscriptores instituciones, colegios y asociaciones lo que suponía un amplio espacio divulgativo que según parece hizo posible que no pocos historiadores e investigadores de otras localidades se interesaran por su adquisición e incluso muchos optaron por escribir importantes y variados artículos en la misma.

Tan magnífica idea y afortunada decisión se toma en el hoy lejano año de 1945, y los valientes que inician tan admirable aventura eran: don Tomás Martín Gil, don Fernando Bravo y Bravo, don José Canal Rosado y don Jesús Delgado Valhondo, para lo cual cada uno entrega una cantidad de cincuenta pesetas para cubrir los primeros gastos. En los preparativos hay diferentes propuestas de llamar a esta ambiciosa revista con muy diferentes títulos, entre otros: Alkántara o Vetonia, decidiéndose al final por el que ha llegado hasta nosotros. Importe de cada ejemplar de tres pesetas, destacando el magnífico trabajo tipográfico de El Noticiero. Ilusionada publicación que al poco tiempo quedó bajo el auspicio técnico de los Servicios Culturales de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Era presidente de dicha institución provincial don Luís Rodríguez-Arias Bernáldez (1944-1949), siendo obispo de la diócesis don Francisco Cavero Tormo (1945-1949) y alcalde don Manuel García Tomé (1944-1948). Decisión por la que se corrió un gran riesgo el aventurarse en la realización de una revista mensual de esa índole, en una situación nacional y local especialmente delicada a pocos años de finalización de la guerra. Pero evidentemente el resultado fue magnifico y contar con el interés de la ciudadanía, como lo respalda que en la actualidad ochenta y un años después continua su publicación aportando una gran variedad de contenido interesante para muchos.

Pero como todo comienzo de tarea cultural y divulgativa importante, tuvo bastantes contratiempos en aquellos lejanos años, tal como queda patente en uno de sus primeros números con la siguiente nota de la dirección de la Revista:

TAMPOCO NOSOTROS ESTAMOS CONTENTOS. Amigos nuestros, muy queridos, nos han hecho saber que Alcántara no les satisface por completo. Echan de menos en la revista facetas y matices, perfecciones y alturas, que, efectivamente, no ha podido cuajar aún. Pero ya lo advertimos, y lo repetimos hoy, somos pobres. Lo uno y lo otro quiere decir que tampoco estamos contentos los que acometemos la empresa. Hubiera sido un milagro que la realidad alcanzase a nuestros deseos. Según estos que mantenemos con fe, nuestra obra debió salir la más lozana y la más amena de entre las obras de su género. Los que puedan superar lo hecho tienen todavía una excelente ocasión. Que entendemos deben ayudarnos a subir en lugar de dejarnos caer. Lo segundo es demasiado fácil, lo primero, si estiman a su tierra, en sus manos está. Vengan enhorabuena trabajos valiosos, ricos de contenido, perfectos de forma y limpios en su moralidad. Serán acogidos con alegría. Y, en cuanto a otras ayudas, no las pedimos, pero no las desdeñamos. Mas, si han de venir, que sean espontáneas y generosas. LA REDACCIÓN.

Tuvimos la enorme suerte que en la década de los años ochenta al entrar a trabajar en dicha institución provincial y gracias a la generosidad de la por entonces doña María Antonia Fajardo Caldera, archivera provincial desde 1972 a 2012, fuimos adquiriendo determinados números de mencionada Revista Alcántara. Con el paso de los años sumamos más y más ejemplares a nuestra particular biblioteca, por compra, otros números por herencia, y algunos por simples regalos, a lo que tenemos que agregar que en la década de los años noventa decidimos ir adquiriendo cada número que iba saliendo, ya no mensual sino trimestral, así hasta nuestros días.

Y fueron aquellos privilegiados directores: don Tomás Martín Gil, don Pedro Romero Mendoza, don Valeriano Gutiérrez Macías, don Carlos Callejo Serrano, don Domingo Tomás Navarro, don Romano García Martínez, don Marcelino Cardalliaguet Quirant, don José Higueros Manzano, don Salvador Calvo Muñoz, don Fernando Ayala Vicente y don Cesar Rina Simón.

Evidentemente con el paso de los años, las características de esta magnífica revista ha ido cambiando de formato, según decisiones de la propia institución y sus diferentes directores, ya no es como era conocida el pasado siglo, ese tono asalmonado, pero ello no ha impedido que continue muy presente en nuestra ciudad y fundamental en la historia cultural de Cáceres. En todo este tiempo (81 años) han sido cientos y cientos los colaboradores de todos los estilos literarios y de diferentes temas culturales que han colaborado con sus trabajos en los miles de páginas de la Revista Alcántara, e incluso muchos cacereños y extremeños que viven fuera de nuestras fronteras desde hace años, conservan en sus bibliotecas ejemplares de mencionada publicación. Se ha convertido en todo un símbolo de nuestra identidad histórica.

Adelante Revista Alcántara ya tienes mas cerca los cien años de tu necesaria existencia.