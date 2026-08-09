El Festival de Alcántara recupera uno de sus géneros históricos para cerrar su 40 cumpleaños.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara baja este domingo el telón de su XL edición recuperando uno de los géneros que forman parte de la historia del certamen: la zarzuela. El Conventual de San Benito acogerá a partir de las 23.00 horas la representación de 'Doña Francisquita', a cargo de la compañía Clásicos de la Lírica, en una adaptación de DRAO Producciones que pondrá el broche a cuatro décadas de teatro, música y cultura en este municipio cacereño.

Pasacalles del sábado en Alcántara. / EP

Tradición escénica

La elección de la zarzuela para clausurar esta edición conmemorativa conecta directamente con una de las señas de identidad que el festival ha cultivado a lo largo de sus 40 años. El certamen recupera así un género que ya estuvo presente en etapas anteriores de su trayectoria y que forma parte de la tradición escénica española que ha acompañado al festival desde sus orígenes.

'Doña Francisquita' es una de las obras más conocidas del repertorio zarzuelístico español y está basada libremente en 'La discreta enamorada' de Lope de Vega. La acción se traslada al Madrid romántico del siglo XIX, donde los amores, los celos, los equívocos y los enredos articulan una historia marcada por el humor y la música.

La obra cuenta con música del compositor Amadeo Vives y presenta una trama de amores cruzados en la que Francisquita intenta conquistar a Fernando, mientras el padre de este, don Matías, pretende a Aurora. Los equívocos y estrategias de los personajes terminan construyendo una comedia de enredo en la que el componente musical adquiere un papel protagonista.

Un cierre a cuatro décadas de historia

La llegada de 'Doña Francisquita' al escenario del Conventual servirá también para poner el punto final a una edición especialmente simbólica. Durante esta 40ª edición, el festival ha reivindicado su trayectoria y la relación construida durante cuatro décadas entre el certamen, el municipio y su público.

La programación ha combinado durante estos días grandes nombres y compañías del panorama nacional con propuestas extremeñas y actividades en las calles, plazas y espacios monumentales de Alcántara.

La noche del sábado estuvo protagonizada por 'Farra', de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo, un montaje distinguido con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical que convirtió el Conventual en una gran fiesta escénica.

La propuesta mezcló teatro, música, circo, acrobacia y humor, con referencias a autores del Siglo de Oro como Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, Quevedo o Góngora. Los intérpretes rompieron además en distintos momentos la frontera entre escenario y público, reforzando la complicidad con un auditorio que terminó participando activamente en la celebración.

'Farra' llenó el Conventual alcantarino este sábado. / EP

El festival, más allá del Conventual

La programación de esta 40ª edición ha vuelto a extenderse mucho más allá del escenario principal. El denominado 'Festival Off' ha llevado durante toda la semana espectáculos familiares, propuestas de calle, pasacalles, actividades circenses, mercado artesanal y gastronómico y paseos teatralizados a distintos espacios de Alcántara.

Esta combinación entre el teatro en el Conventual de San Benito y la ocupación cultural de las calles constituye una de las características que han permitido al certamen mantener una fuerte vinculación con los vecinos y convertir durante estos días al municipio en un gran escenario.

La celebración del aniversario ha servido además para recordar los orígenes del festival y reivindicar el papel que ha desempeñado Alcántara en la difusión del teatro clásico. Con alrededor de 1.200 habitantes, la localidad ha consolidado un certamen capaz de reunir a más de un millar de espectadores en su escenario principal y de atraer cada verano a compañías y artistas de relevancia nacional.