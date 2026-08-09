Infinity reorientó su estrategia antes de la negativa de la Junta a la mina de Cáceres

La decisión de la Junta de Extremadura de denegar la concesión de explotación para la mina de litio de San José, en Cáceres, no ha sorprendido desde el punto de vista estratégico a la australiana Infinity Metals, que llevaba meses transformando su modelo de negocio y ampliando su cartera de proyectos fuera de España mientras el expediente seguía pendiente de resolución administrativa.

Así se desprende de la evolución de los informes remitidos por la compañía a la Bolsa de Australia (ASX) durante 2026, en los que puede apreciarse un progresivo desplazamiento del foco corporativo desde el proyecto extremeño hacia nuevas iniciativas de cobre, oro y estaño en Australia y otros mercados internacionales. La propia empresa reconoció tras conocerse la resolución de la Junta que llevaba 18 meses construyendo una cartera alternativa de activos para estar preparada si el desenlace en Cáceres era negativo.

De un proyecto casi exclusivo a una cartera internacional

Durante años, el proyecto de San José constituyó el principal activo de la entonces Infinity Lithium, rebautizada posteriormente como Infinity Metals como reflejo de una estrategia más amplia vinculada a distintos minerales críticos.

Sin embargo, el cambio comenzó a hacerse visible durante el último año. En el Quarterly Activities Report correspondiente al primer trimestre de 2026, publicado en abril, la compañía seguía situando la mina de Cáceres entre sus principales proyectos y explicaba a sus accionistas que continuaba a la espera de la resolución sobre la solicitud de la concesión de explotación, presentada tras completar documentación adicional requerida por la Administración extremeña.

Aquel informe mantenía un tono de confianza prudente. La empresa informaba del estado del expediente y hacía referencia al nuevo escenario político en Extremadura tras las elecciones de diciembre de 2025, aunque sin anticipar cuál podría ser la resolución administrativa.

A partir de ese momento, la comunicación de Infinity al mercado comenzó a girar hacia otros activos.

En junio, la compañía anunció avances en el proyecto de Yambacoona, centrado en estaño y litio en Australia; y pocos días después comunicó una ampliación de capital vinculada a la adquisición de una histórica mina de cobre. Ambos anuncios estuvieron dedicados exclusivamente a esas operaciones y ya no incluyeron referencias al proyecto de San José.

La secuencia de comunicaciones remitidas a la ASX refleja cómo la empresa comenzó a presentar ante sus inversores una cartera cada vez más diversificada geográficamente y con presencia en distintos minerales, reduciendo el protagonismo que hasta entonces había tenido el proyecto cacereño en su discurso corporativo.

Una estrategia que la empresa reconoce

El cambio de rumbo quedó explicitado tras la resolución de la Junta de Extremadura, comunicada por la empresa el pasado 4 de agosto al mercado australiano.

En esa comunicación, el presidente ejecutivo de Infinity Metals, Adrian Byass, aseguró que la compañía llevaba "los últimos 18 meses construyendo una cartera de proyectos" para garantizar que disponía de otros lugares donde dedicar "tiempo y recursos" si finalmente se producía un desenlace desfavorable para la mina de Cáceres.

Esa afirmación conecta con la evolución reflejada en los informes corporativos publicados durante los meses anteriores, en los que la empresa fue incorporando nuevos proyectos de oro, cobre y estaño, además de ejecutar una reestructuración interna orientada a reducir costes y reforzar su presencia en Australia.

El revés de Cáceres

La resolución de la Junta de Extremadura supuso un importante revés para el proyecto de San José de Valdeflores, al rechazar la solicitud de concesión de explotación por considerar insuficiente la documentación técnica presentada.

Infinity sostiene, sin embargo, que no pudo completar algunos de los trabajos exigidos porque la propia Administración no le permitió acceder al yacimiento para realizar las campañas de perforación necesarias, una situación que calificó de "difícil de creer" y "completamente incongruente".

La compañía estudia ahora dos alternativas: presentar un recurso contra la resolución o iniciar un nuevo procedimiento mediante la solicitud de un permiso de investigación, una opción que implicaría reiniciar gran parte de la tramitación administrativa.