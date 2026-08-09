Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Al día

Juegos de estrategia y cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Cáceres este verano

El cuentacuentos Patxidifuso.

El cuentacuentos Patxidifuso. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Biblioteca Pública «A. Rodríguez-Moñino / M. Brey» de Cáceres mantiene durante agosto su programación estival con propuestas dirigidas especialmente al público infantil y familiar. El ajedrez regresará este lunes, 11 de agosto, con una nueva sesión del taller organizado junto a Ágora Ajedrez en la Sala Multiusos «Vicente Paredes Guillén».

La actividad está destinada a mayores de seis años y se divide en dos grupos. De 11.00 a 12.00 horas se desarrollará el nivel de iniciación, centrado en las reglas, los movimientos y los conceptos básicos. De 12.00 a 13.00 horas tendrá lugar el grupo de perfeccionamiento, dirigido a quienes ya conocen el juego y quieren profundizar en la estrategia y la técnica. Las próximas sesiones serán los días 18 y 25 de agosto.

Un día después, el martes 12, comenzará el ciclo estival de cuentacuentos con «Crepusculina y Eco», a cargo de Raquel Morgado y Damaris Morgado. Se trata de un cantacuentos musical para disfrutar en familia, con cuentos de aventuras, canciones en directo y bailes.

Noticias relacionadas y más

La programación continuará el 19 de agosto con Patxidifuso, que combina cuentos tradicionales, canciones, adivinanzas, malabares, dibujos y magia. El ciclo se cerrará el día 26 con «Mariposa, el hada de las historias», protagonizado por Raquel Bejarano y centrado en la amistad y la confianza en uno mismo.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ángel Martín Chapinal, párroco de Cáceres: 'Regularizar a más de un millón de personas será positivo para nuestra sociedad
  2. Declarado insolvente el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres
  3. Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
  4. Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
  5. Los Peloto, la familia que vivió de la cal y cuya historia vuelve a emerger en Cáceres
  6. Arden de madrugada cuatro hectáreas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos
  7. Este pueblo medieval de Cáceres tiene piscina natural, castillo y noches llenas de estrellas
  8. La ITV de Capellanías de Cáceres cambia de ubicación cuatro meses después de su apertura

Juegos de estrategia y cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Cáceres este verano

Juegos de estrategia y cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Cáceres este verano

Los nueve paraísos al alcance de los cacereños en verano

Galería | Entrevista a Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de CáceresC

Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de Cáceres: "Quizá el proyecto socialista a nivel nacional no se haya entendido bien en la provincia"

Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de Cáceres: "Quizá el proyecto socialista a nivel nacional no se haya entendido bien en la provincia"

Las Corchuelas sigue esperando: el proyecto para recuperar el palacio cacereño continúa en estudio años después

Las Corchuelas sigue esperando: el proyecto para recuperar el palacio cacereño continúa en estudio años después

El pueblo de Cáceres donde se habla ‘A Fala’ y aún pervive la magia de la Raya

'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega este sábado al Festival de Alcántara

'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega este sábado al Festival de Alcántara

Ángel Fernández, diestro de la dinastía torera cacereña de los Angelete

Ángel Fernández, diestro de la dinastía torera cacereña de los Angelete
Tracking Pixel Contents