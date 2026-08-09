Juegos de estrategia y cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Cáceres este verano

La Biblioteca Pública «A. Rodríguez-Moñino / M. Brey» de Cáceres mantiene durante agosto su programación estival con propuestas dirigidas especialmente al público infantil y familiar. El ajedrez regresará este lunes, 11 de agosto, con una nueva sesión del taller organizado junto a Ágora Ajedrez en la Sala Multiusos «Vicente Paredes Guillén».

La actividad está destinada a mayores de seis años y se divide en dos grupos. De 11.00 a 12.00 horas se desarrollará el nivel de iniciación, centrado en las reglas, los movimientos y los conceptos básicos. De 12.00 a 13.00 horas tendrá lugar el grupo de perfeccionamiento, dirigido a quienes ya conocen el juego y quieren profundizar en la estrategia y la técnica. Las próximas sesiones serán los días 18 y 25 de agosto.

Un día después, el martes 12, comenzará el ciclo estival de cuentacuentos con «Crepusculina y Eco», a cargo de Raquel Morgado y Damaris Morgado. Se trata de un cantacuentos musical para disfrutar en familia, con cuentos de aventuras, canciones en directo y bailes.

La programación continuará el 19 de agosto con Patxidifuso, que combina cuentos tradicionales, canciones, adivinanzas, malabares, dibujos y magia. El ciclo se cerrará el día 26 con «Mariposa, el hada de las historias», protagonizado por Raquel Bejarano y centrado en la amistad y la confianza en uno mismo.