Piscinas naturales
Los nueve paraísos al alcance de los cacereños en verano
La provincia de Cáceres ofrece una variada oferta de baños naturales, desde la espectacularidad geológica de Los Pilones hasta la tranquilidad de Hoyos y la amplitud de La Cantera de Alcántara junto al Tajo
La provincia de Cáceres no tiene mar, pero cada verano se comporta como si lo tuviera. Más de cuarenta zonas de baño repartidas por gargantas, ríos y embalses convierten el norte y el oeste cacereño en una de las mayores concentraciones de piscinas naturales de España. Algunas son famosas en todo el país; otras sobreviven casi como secretos locales. Todas comparten un mismo origen: el agua limpia que desciende desde Gredos, la Sierra de Gata, Las Hurdes o el valle del Ambroz y que, durante siglos, ha modelado pozas, cascadas y playas fluviales.
Entre todas ellas, hay nueve que resumen la diversidad paisajística de la provincia y que se han convertido en auténticos símbolos de sus comarcas. Aunque podrían mencionarse muchas más.
Los Pilones: la catedral del agua
Hablar de piscinas naturales en Extremadura es hablar de Los Pilones. Situados dentro de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el término municipal de Jerte, no son una piscina al uso, sino un conjunto de marmitas gigantes excavadas por la erosión del agua durante miles de años.
El acceso obliga a caminar unos tres kilómetros desde el centro de interpretación, lo que ya filtra parte de la masificación. A cambio, el visitante encuentra un paisaje casi escultórico: grandes cubetas de granito unidas por pequeñas cascadas y canales naturales.
Lo más interesante de Los Pilones no es solo el baño, sino la sensación de estar dentro de un espacio geológico único. El agua, procedente de las cumbres de Gredos, suele mantenerse fría incluso en agosto. Por eso muchos bañistas entran poco a poco, mientras otros aprovechan las rocas lisas para tomar el sol.
Es, probablemente, la imagen más internacional de las piscinas naturales cacereñas y el mejor ejemplo de cómo la naturaleza puede crear una arquitectura imposible de reproducir.
La piscina de Cuartos: la gran piscina de La Vera
Si Los Pilones representan la espectacularidad, la piscina de Cuartos representan el verano popular verato. Esta piscina natural, alimentada por la garganta de Cuartos, es una de las más concurridas de la comarca y también una de las mejor preparadas para pasar el día.
Su gran lámina de agua, el césped, las zonas de sombra y el histórico puente de piedra crean una postal muy reconocible. Aquí conviven familias, jóvenes y visitantes que buscan una jornada cómoda sin renunciar a un entorno natural.
El agua no es tan fría como en el Jerte, lo que la hace especialmente atractiva para niños. Además, la amplitud de la zona permite encontrar espacio incluso en los días de mayor afluencia.
Los Cuartos resume bien la identidad de La Vera: agua abundante, vegetación exuberante y una relación cotidiana con las gargantas que forman parte de la vida de los pueblos.
Madrigal de la Vera: la más premiada
Madrigal aparece cada año en listas nacionales de mejores piscinas naturales y no es casualidad. Su principal virtud es la transparencia del agua. El fondo se distingue con una claridad poco habitual y el entorno de robles aporta una sombra muy agradecida en las horas centrales del día.
A diferencia de otras gargantas más abruptas, aquí el acceso es sencillo y existen pequeñas zonas de arena y piedra fina que recuerdan a una playa fluvial.
El ambiente suele ser más tranquilo que en Los Cuartos, lo que la convierte en una buena opción para quienes buscan relajarse. Además, el pueblo conserva un carácter verato muy auténtico, por lo que el baño puede completarse con un paseo por sus calles y una comida de cocina tradicional.
Madrigal de la Vera demuestra que una piscina natural no necesita ser enorme para convertirse en memorable.
Cabezuela del Valle: el corazón del Jerte
En el Valle del Jerte casi cada pueblo tiene su zona de baño, pero Cabezuela del Valle es la que mejor representa la relación entre el río y el casco urbano. La piscina natural se encuentra muy próxima al pueblo y permite alternar el baño con el paseo por uno de los conjuntos tradicionales más bonitos del valle. El agua, como en todo el Jerte, llega fresca desde la sierra y suele ser más fría que en La Vera.
Aquí el protagonista no es una gran poza espectacular, sino el conjunto: el sonido constante del río, la vegetación de ribera y la sensación de que el agua forma parte del propio pueblo.
Es un lugar ideal para entender por qué el Jerte no es solo un destino de cerezos en flor, sino también un territorio profundamente ligado al agua.
Casas del Monte: la joya del Ambroz
Situada en el Valle del Ambroz, combina varias pozas, pequeñas cascadas, amplias zonas de césped, merenderos y servicios. En varias temporadas ha obtenido la Bandera Azul, un reconocimiento poco frecuente en este tipo de espacios naturales.
La garganta Ancha crea aquí un conjunto muy fotogénico, pero también muy funcional. Hay zonas profundas para nadar y otras más someras para niños.
Además, el entorno del Ambroz aporta un paisaje diferente al de La Vera: menos exuberante, más serrano y con una mezcla de castaños y robles que cambia de color de forma espectacular en otoño.
Hoyos: la elegancia de Sierra de Gata
Sierra de Gata tiene algo especial: incluso en agosto conserva una sensación de frescura que se nota en el aire y en el agua. La piscina natural de Hoyos es una de las más representativas de la comarca. Rodeada de alisos, robles y vegetación de ribera, ofrece un ambiente más sereno que las grandes piscinas veratas.
El agua discurre entre piedras graníticas y forma varias zonas de baño de distinta profundidad. No es un lugar de grandes multitudes, sino de conversación tranquila, lectura a la sombra y baños repetidos a lo largo de la tarde.
Además, Hoyos es uno de los pueblos con más personalidad de Sierra de Gata, por lo que merece la pena dedicar tiempo también al casco urbano. Aquí el lujo no está en las instalaciones, sino en la calma.
Acebo: entre pozas y cascadas
A pocos kilómetros de Hoyos, la piscina natural del Jevero, en Acebo, ofrece un paisaje más abrupto y espectacular. La garganta se encajona entre rocas y crea una sucesión de pozas conectadas por pequeñas cascadas. El agua es especialmente transparente y el sonido del cauce acompaña continuamente al visitante.
Es un lugar muy apreciado por quienes buscan rincones más naturales y menos urbanizados. Hay que moverse con algo más de cuidado sobre las rocas, pero precisamente eso forma parte de su encanto.
El Jevero tiene una estética casi de montaña, con tramos que recuerdan más a una garganta pirenaica que a una piscina tradicional extremeña.
Pinofranqueado: la playa de Las Hurdes
Las Hurdes rompen todos los tópicos de la comarca aislada y áspera cuando uno llega a Pinofranqueado. Su piscina natural es, en realidad, una gran playa fluvial sobre el río de los Ángeles. Amplia, accesible y equipada con numerosos servicios, se ha convertido en el gran punto de encuentro veraniego hurdano.
Aquí el paisaje cambia por completo: el valle se abre, el río se ensancha y aparecen zonas de arena y césped que permiten pasar horas sin necesidad de moverse.
Es una piscina pensada para todos los públicos, especialmente para familias y grupos grandes. Además, sirve como puerta de entrada a una comarca que conserva algunos de los paisajes más singulares de Extremadura. Pinofranqueado demuestra que Las Hurdes también saben a verano.
La Cantera de Alcántara: el baño junto al Tajo
La última parada cambia por completo de escenario. Ya no hay gargantas de montaña ni agua helada de Gredos. En Alcántara, la zona de baño de La Cantera se abre junto al embalse sobre el Tajo y ofrece una experiencia distinta.
Las aguas son más tranquilas, la playa combina arena y césped y el paisaje está dominado por el granito y la amplitud del río.
Su gran atractivo es el contexto. Muy cerca se encuentra el puente romano de Alcántara y el entorno del Tajo Internacional, uno de los espacios naturales más valiosos del oeste peninsular. La Cantera es perfecta para quienes buscan un baño más relajado, con menos corriente y con un horizonte abierto que recuerda casi a una pequeña costa interior. Cierra este recorrido mostrando que la provincia de Cáceres no tiene una sola forma de verano, sino muchas.
Estas nueve piscinas naturales cuentan, en realidad, la historia de Cáceres. Más que lugares para bañarse, son paisajes que explican por qué la provincia ha convertido el agua en una de sus mayores señas de identidad.
Penha Garcia, el baño perfecto al otro lado de la frontera junto a fósiles
Cerca de la frontera también se puede disfrutar de buenos baños. La piscina natural de Penha Garcia, en el municipio portugués de Idanha-a-Nova, se ha convertido desde hace años en una escapada habitual para muchos extremeños. No es casualidad. Su cercanía, el espectacular entorno granítico y la calidad de sus aguas la convierten en una de las zonas de baño más singulares de la Raya.
Lo primero que llama la atención es su ubicación. La zona de baño, conocida como Praia Fluvial do Pego, se encuentra encajada entre grandes paredes de granito y alimentada por las aguas del río Pônsul. Una pequeña cascada cae sobre la piscina natural y aporta un sonido constante que, unido a la vegetación y al paisaje, crea un ambiente muy diferente al de otras playas fluviales de la península.
Pero Penha Garcia ofrece mucho más que un baño. La piscina forma parte del Parque Icnológico de Penha Garcia, integrado en el Geoparque Naturtejo, reconocido por la UNESCO. En las rocas que rodean la zona pueden observarse icnofósiles de unos 480 millones de años, huellas del movimiento de antiguos organismos marinos cuando toda esta zona permanecía bajo el océano. Por eso, muchos visitantes combinan la jornada de baño con la conocida Ruta de los Fósiles, uno de los recorridos geológicos más interesantes de Portugal.
La experiencia se completa con el propio pueblo de Penha Garcia, una pequeña localidad levantada entre enormes bloques graníticos y coronada por un castillo medieval desde el que se obtienen algunas de las mejores vistas del valle. El conjunto convierte la visita en mucho más que un simple chapuzón: es una excursión donde naturaleza, geología, patrimonio e historia se dan la mano a pocos kilómetros de la frontera con Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ángel Martín Chapinal, párroco de Cáceres: 'Regularizar a más de un millón de personas será positivo para nuestra sociedad
- Declarado insolvente el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres
- Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
- Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
- Los Peloto, la familia que vivió de la cal y cuya historia vuelve a emerger en Cáceres
- Arden de madrugada cuatro hectáreas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos
- Este pueblo medieval de Cáceres tiene piscina natural, castillo y noches llenas de estrellas
- La ITV de Capellanías de Cáceres cambia de ubicación cuatro meses después de su apertura