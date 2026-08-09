Los nueve paraísos al alcance de los cacereños en verano

La provincia de Cáceres no tiene mar, pero cada verano se comporta como si lo tuviera. Más de cuarenta zonas de baño repartidas por gargantas, ríos y embalses convierten el norte y el oeste cacereño en una de las mayores concentraciones de piscinas naturales de España. Algunas son famosas en todo el país; otras sobreviven casi como secretos locales. Todas comparten un mismo origen: el agua limpia que desciende desde Gredos, la Sierra de Gata, Las Hurdes o el valle del Ambroz y que, durante siglos, ha modelado pozas, cascadas y playas fluviales.

Entre todas ellas, hay nueve que resumen la diversidad paisajística de la provincia y que se han convertido en auténticos símbolos de sus comarcas. Aunque podrían mencionarse muchas más.

Los Pilones del Valle del Jerte. / Valle Cereza

Los Pilones: la catedral del agua

Hablar de piscinas naturales en Extremadura es hablar de Los Pilones. Situados dentro de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el término municipal de Jerte, no son una piscina al uso, sino un conjunto de marmitas gigantes excavadas por la erosión del agua durante miles de años.

El acceso obliga a caminar unos tres kilómetros desde el centro de interpretación, lo que ya filtra parte de la masificación. A cambio, el visitante encuentra un paisaje casi escultórico: grandes cubetas de granito unidas por pequeñas cascadas y canales naturales.

Lo más interesante de Los Pilones no es solo el baño, sino la sensación de estar dentro de un espacio geológico único. El agua, procedente de las cumbres de Gredos, suele mantenerse fría incluso en agosto. Por eso muchos bañistas entran poco a poco, mientras otros aprovechan las rocas lisas para tomar el sol.

Es, probablemente, la imagen más internacional de las piscinas naturales cacereñas y el mejor ejemplo de cómo la naturaleza puede crear una arquitectura imposible de reproducir.

Garganta de Cuartos, de Losar de la Vera. / Minube

La piscina de Cuartos: la gran piscina de La Vera

Si Los Pilones representan la espectacularidad, la piscina de Cuartos representan el verano popular verato. Esta piscina natural, alimentada por la garganta de Cuartos, es una de las más concurridas de la comarca y también una de las mejor preparadas para pasar el día.

Su gran lámina de agua, el césped, las zonas de sombra y el histórico puente de piedra crean una postal muy reconocible. Aquí conviven familias, jóvenes y visitantes que buscan una jornada cómoda sin renunciar a un entorno natural.

El agua no es tan fría como en el Jerte, lo que la hace especialmente atractiva para niños. Además, la amplitud de la zona permite encontrar espacio incluso en los días de mayor afluencia.

Los Cuartos resume bien la identidad de La Vera: agua abundante, vegetación exuberante y una relación cotidiana con las gargantas que forman parte de la vida de los pueblos.

Madrigal de la Vera. / E.P

Madrigal de la Vera: la más premiada

Madrigal aparece cada año en listas nacionales de mejores piscinas naturales y no es casualidad. Su principal virtud es la transparencia del agua. El fondo se distingue con una claridad poco habitual y el entorno de robles aporta una sombra muy agradecida en las horas centrales del día.

A diferencia de otras gargantas más abruptas, aquí el acceso es sencillo y existen pequeñas zonas de arena y piedra fina que recuerdan a una playa fluvial.

El ambiente suele ser más tranquilo que en Los Cuartos, lo que la convierte en una buena opción para quienes buscan relajarse. Además, el pueblo conserva un carácter verato muy auténtico, por lo que el baño puede completarse con un paseo por sus calles y una comida de cocina tradicional.

Madrigal de la Vera demuestra que una piscina natural no necesita ser enorme para convertirse en memorable.

Piscina natural de Cabezuela del Valle / E.P.

Cabezuela del Valle: el corazón del Jerte

En el Valle del Jerte casi cada pueblo tiene su zona de baño, pero Cabezuela del Valle es la que mejor representa la relación entre el río y el casco urbano. La piscina natural se encuentra muy próxima al pueblo y permite alternar el baño con el paseo por uno de los conjuntos tradicionales más bonitos del valle. El agua, como en todo el Jerte, llega fresca desde la sierra y suele ser más fría que en La Vera.

Aquí el protagonista no es una gran poza espectacular, sino el conjunto: el sonido constante del río, la vegetación de ribera y la sensación de que el agua forma parte del propio pueblo.

Es un lugar ideal para entender por qué el Jerte no es solo un destino de cerezos en flor, sino también un territorio profundamente ligado al agua.

Piscina natural de Casas del Monte. / Tripadvisor

Casas del Monte: la joya del Ambroz

Situada en el Valle del Ambroz, combina varias pozas, pequeñas cascadas, amplias zonas de césped, merenderos y servicios. En varias temporadas ha obtenido la Bandera Azul, un reconocimiento poco frecuente en este tipo de espacios naturales.

La garganta Ancha crea aquí un conjunto muy fotogénico, pero también muy funcional. Hay zonas profundas para nadar y otras más someras para niños.

Además, el entorno del Ambroz aporta un paisaje diferente al de La Vera: menos exuberante, más serrano y con una mezcla de castaños y robles que cambia de color de forma espectacular en otoño.

Piscina natural de Hoyos. / Entre Montañas

Hoyos: la elegancia de Sierra de Gata

Sierra de Gata tiene algo especial: incluso en agosto conserva una sensación de frescura que se nota en el aire y en el agua. La piscina natural de Hoyos es una de las más representativas de la comarca. Rodeada de alisos, robles y vegetación de ribera, ofrece un ambiente más sereno que las grandes piscinas veratas.

El agua discurre entre piedras graníticas y forma varias zonas de baño de distinta profundidad. No es un lugar de grandes multitudes, sino de conversación tranquila, lectura a la sombra y baños repetidos a lo largo de la tarde.

Además, Hoyos es uno de los pueblos con más personalidad de Sierra de Gata, por lo que merece la pena dedicar tiempo también al casco urbano. Aquí el lujo no está en las instalaciones, sino en la calma.

Piscina natural de Acebo. / Minube

Acebo: entre pozas y cascadas

A pocos kilómetros de Hoyos, la piscina natural del Jevero, en Acebo, ofrece un paisaje más abrupto y espectacular. La garganta se encajona entre rocas y crea una sucesión de pozas conectadas por pequeñas cascadas. El agua es especialmente transparente y el sonido del cauce acompaña continuamente al visitante.

Es un lugar muy apreciado por quienes buscan rincones más naturales y menos urbanizados. Hay que moverse con algo más de cuidado sobre las rocas, pero precisamente eso forma parte de su encanto.

El Jevero tiene una estética casi de montaña, con tramos que recuerdan más a una garganta pirenaica que a una piscina tradicional extremeña.

Piscina natural de Pinofranqueado. / EP El Prado

Pinofranqueado: la playa de Las Hurdes

Las Hurdes rompen todos los tópicos de la comarca aislada y áspera cuando uno llega a Pinofranqueado. Su piscina natural es, en realidad, una gran playa fluvial sobre el río de los Ángeles. Amplia, accesible y equipada con numerosos servicios, se ha convertido en el gran punto de encuentro veraniego hurdano.

Aquí el paisaje cambia por completo: el valle se abre, el río se ensancha y aparecen zonas de arena y césped que permiten pasar horas sin necesidad de moverse.

Es una piscina pensada para todos los públicos, especialmente para familias y grupos grandes. Además, sirve como puerta de entrada a una comarca que conserva algunos de los paisajes más singulares de Extremadura. Pinofranqueado demuestra que Las Hurdes también saben a verano.

La Cantera de Alcántara. / E.P

La Cantera de Alcántara: el baño junto al Tajo

La última parada cambia por completo de escenario. Ya no hay gargantas de montaña ni agua helada de Gredos. En Alcántara, la zona de baño de La Cantera se abre junto al embalse sobre el Tajo y ofrece una experiencia distinta.

Las aguas son más tranquilas, la playa combina arena y césped y el paisaje está dominado por el granito y la amplitud del río.

Su gran atractivo es el contexto. Muy cerca se encuentra el puente romano de Alcántara y el entorno del Tajo Internacional, uno de los espacios naturales más valiosos del oeste peninsular. La Cantera es perfecta para quienes buscan un baño más relajado, con menos corriente y con un horizonte abierto que recuerda casi a una pequeña costa interior. Cierra este recorrido mostrando que la provincia de Cáceres no tiene una sola forma de verano, sino muchas.

Estas nueve piscinas naturales cuentan, en realidad, la historia de Cáceres. Más que lugares para bañarse, son paisajes que explican por qué la provincia ha convertido el agua en una de sus mayores señas de identidad.