"Quizá el proyecto socialista a nivel nacional no se haya entendido bien en la provincia"

Alcalde de Ahigal, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cáceres y presidente de Femembalses, ha accedido al cargo como único candidato y con una Ejecutiva provincial renovada en alrededor de un 60%. El dirigente socialista defiende que la unidad actual es el resultado de un trabajo colectivo desarrollado durante años, reconoce que el partido no siempre ha acertado con las personas elegidas para encabezar sus candidaturas y atribuye parte de la pérdida de apoyo en las ciudades a la influencia de la política nacional. Su principal objetivo es recuperar la Diputación, aunque evita desvelar si aspiraría a presidirla.

Pregunta: Morales, Sánchez Cotrina y ahora García Nicolás en poco más de un año. ¿Cómo y cuándo decidió dar un paso al frente para dirigir el PSOE de la provincia de Cáceres?

Respuesta: Todo se ha producido después de que Álvaro Sánchez Cotrina consiguiera ser secretario general regional del PSOE. En ese momento decidí postularme para ser secretario general provincial. Lo he hecho desde la perspectiva de mantener la unidad que se ha conseguido dentro del partido, un trabajo que también procede de las etapas de Miguel Ángel Morales y de Álvaro Sánchez Cotrina y que ahora queremos continuar.

P: Ha sido el único candidato. ¿Es una demostración de unidad?

R: Sí, pero hay que dejar claro que existe un trabajo de muchos años detrás. La unidad del partido no la ha conseguido Luis Fernando García Nicolás. Es el resultado del esfuerzo de muchas personas que han trabajado durante años para construir el mejor proyecto para esta provincia, que es el proyecto del Partido Socialista. Miguel Ángel Morales fue el único candidato en su último periodo como secretario general. Álvaro Sánchez Cotrina también acabó siendo el único candidato, aunque otras personas mostraron inicialmente su intención de presentarse. Conmigo ha sucedido lo mismo.

Renovación de la Ejecutiva

P: Ha renovado alrededor del 60% de la Ejecutiva provincial. ¿Qué necesitaba cambiar el PSOE cacereño para hacer una renovación tan amplia?

R: La renovación también se ha producido porque muchos de los perfiles que trabajaban con nosotros en la anterior Comisión Ejecutiva Provincial han pasado a formar parte de la Ejecutiva Regional. Es el caso de Javier, Fran Sánchez, Pablo Iglesias o Lara Garlito, entre otras personas. La decisión de Álvaro Sánchez Cotrina de incorporarlos a la dirección regional abrió la puerta a una renovación amplia de la Ejecutiva Provincial. Además, nos enfrentamos a un año eminentemente electoral. Estamos prácticamente en campaña y había que adaptar la Ejecutiva a las necesidades que tendrá el partido durante los próximos meses para afrontar las elecciones municipales.

"En este momento, en el PSOE reina una paz que se agradece" Luis Fernando García Nicolás — Secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres

Compatibilidad de puestos

P: Es alcalde de Ahigal, vicepresidente de la Diputación, presidente de Femembalses y ahora secretario general provincial. ¿Cómo se compatibilizan todos estos cargos?

R: Echándole muchas horas y teniendo buenos equipos alrededor. Esto no es únicamente un mérito mío. Tengo la suerte de contar con muchísimas personas que me ayudan diariamente en las distintas administraciones, instituciones y dentro del partido. Sin esos equipos sería prácticamente imposible llegar a todos los sitios.

P: ¿Cree que tendrá que dejar alguno de esos cargos?

R: De momento tenemos que terminar esta legislatura. Seguiré siendo alcalde, vicepresidente de la Diputación y presidente de Femembalses. Este último cargo también me obliga a realizar viajes por España, pero me está permitiendo aprender muchísimo sobre la gestión del agua y de la energía. También me ofrece un conocimiento más amplio de lo que sucede en el país y de las diferencias que existen entre otras comunidades autónomas, provincias o ciudades y la propia provincia de Cáceres. Hasta que termine la legislatura, mantendré los cuatro cargos con mucho esfuerzo.

Implantación rural

P: El PSOE mantiene una fuerte implantación rural, pero tiene más dificultades en ciudades como Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo o Coria. ¿Por qué ha perdido conexión con el electorado urbano?

R: Creo que han influido mucho las decisiones políticas adoptadas en el ámbito nacional. Quizá el proyecto del PSOE en España no se ha entendido bien en nuestra región y en nuestra provincia. En las ciudades más grandes se vota menos al alcalde, a la persona o al candidato y se vota más a las siglas del partido. Eso puede haber provocado que una parte de la ciudadanía haya perdido la confianza en el proyecto socialista. El nuestro sigue siendo un proyecto socialdemócrata que piensa mucho en el mundo rural y que está perfectamente configurado para responder a sus necesidades, pero quizá no se ha entendido bien qué proyecto tiene el partido nacional para un territorio como la provincia de Cáceres.

Galería | Entrevista a Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de CáceresC /

P: ¿Por qué considera que el proyecto nacional no se ha entendido en la provincia?

R: La ciudadanía observa algunas decisiones del Gobierno, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Se ha cuestionado mucho todo lo relacionado con la Agenda 2030, cuando lo que plantea es avanzar hacia una sociedad más justa y más verde. Estamos viendo lo que está sucediendo con el cambio climático. Si no nos preocupamos por el planeta, si no somos capaces de revertirlo o de impulsar políticas para luchar contra sus efectos, la vida será cada vez más difícil. Además, sus consecuencias afectarán especialmente a quienes vivimos en regiones como Extremadura, con problemas relacionados con los ciclos del agua y con otras cuestiones medioambientales. Ese proyecto quizá no se ha entendido bien en algunos sectores del campo y ahí podemos haber perdido parte de la confianza.

"Quizá no hemos sabido acertar con las personas que han estado al frente en las últimas elecciones" Luis Fernando García Nicolás — Secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres

P: ¿Cómo se recupera esa confianza?

R: Construyendo un proyecto en el que la gente pueda creer. Nosotros llevamos muchos años haciéndolo en la provincia. Somos un partido que entiende perfectamente el mundo rural y que tiene un proyecto claro para Cáceres. Además, esta es una provincia muy diversa. No tienen nada que ver la sierra de San Pedro y la comarca de Miajadas, ni Las Hurdes y la ciudad de Cáceres. Tenemos que elaborar un proyecto que tenga en cuenta todas esas diferencias, pero que, al mismo tiempo, sea capaz de ofrecer una respuesta general para el conjunto de la provincia. En eso estamos trabajando.

Galería | Entrevista a Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de CáceresC / Carlos Gil

P: ¿Recorrerá los 223 municipios de la provincia?

R: Me los tengo que recorrer y ya lo he hecho muchas veces. Eso lo llevo por delante, pero seguiré recorriéndolos.

Recuperación de votantes

P: Ha señalado como prioridad recuperar a quienes se quedaron en casa en las últimas elecciones. ¿Qué errores propios provocaron que una parte de los votantes socialistas se abstuviera?

R: Quizá no hemos sabido acertar con las personas que han estado al frente electoralmente. Es una de las cuestiones que más nos ha trasladado la gente. Los problemas internos que hemos tenido en el partido también hicieron que muchas personas decidieran no salir a votar el día de las elecciones. La abstención fue bastante mayor que en unos comicios municipales. Tenemos que ser capaces de convencer de nuevo a esas personas con un proyecto que demuestre que creemos en cada pueblo y en cada ciudad y que tenemos la mejor propuesta para la provincia de Cáceres.

P: ¿Qué supone para el PSOE que el secretario general extremeño proceda por primera vez de la provincia de Cáceres?

R: Creo que era necesario, también por orgullo de provincia, demostrar que Cáceres puede tener un secretario general regional aunque tenga menos población y el partido cuente aquí con menos militantes. También es importante explicar cómo se ven las cosas desde el norte de la región. Quienes vivimos en Cáceres podemos tener una visión diferente a quienes viven en Badajoz porque las realidades de las dos provincias son distintas. Todo debe hacerse siempre desde el entendimiento y con un proyecto amplio, formado por muchas personas capaces de encajar las diferentes sensibilidades y pensamientos que existen dentro del partido y de la región. Álvaro Sánchez Cotrina procede, además, de una comarca con uno de los índices de población más bajos del país. Entiende perfectamente lo que significa vivir en el medio rural y los problemas diarios a los que se enfrentan sus habitantes. Por eso considero que seremos capaces de ofrecer las mejores soluciones.

Relaciones con Badajoz

P: ¿Cómo son las relaciones con el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz?

R: Son fluidas. Manolo Borrego y yo nos vemos frecuentemente y mantenemos un contacto continuo para defender cuestiones comunes a ambas provincias. En este momento reina una paz dentro del partido que se agradece y eso nos ayudará a impulsar un proyecto dirigido a mejorar la vida de la ciudadanía.

Galería | Entrevista a Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de CáceresC / Carlos Gil

P: Elena Manzano ha señalado que su objetivo es que el PP gobierne la Diputación de Cáceres. ¿Cuál es el suyo?

R: Mi propósito es continuar defendiendo desde instituciones como la Diputación Provincial de Cáceres un proyecto que sea igual para toda la ciudadanía, que no mire el signo político del alcalde de cada pueblo y que trabaje para todas las personas. En esta legislatura estamos desarrollando las mejores políticas que se han hecho en la Diputación durante los últimos años y estamos trabajando en ámbitos muy diferentes. También hay cuestiones que la Junta de Extremadura ha decidido abandonar y de las que ha tenido que hacerse cargo la Diputación, como el abastecimiento de agua, determinadas políticas turísticas o la atención a los pueblos más pequeños. Creo que la Diputación es ahora mismo la única institución capaz de hacerse cargo de muchos de los problemas que tiene la población de los municipios cacereños.

P: Si el PSOE gana la Diputación de Cáceres, ¿será usted su presidente?

R: Eso todavía está por ver. Queda mucho tiempo. El objetivo es ganar la Diputación y, una vez que lo consigamos, veremos quién es el presidente o la presidenta de la institución.

Central Nuclear de Almaraz

P: La Diputación ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz. ¿Mantendrá esa postura ante una posible prórroga?

R: El Gobierno central no quiere cerrar Almaraz. Existe un acuerdo entre el Gobierno y las empresas explotadoras que estableció la ampliación de la vida útil de la central hasta 2027. El Gobierno de España ha manifestado que, si las empresas decidían solicitar una nueva prórroga de la central de Almaraz, realizaría los trámites necesarios. Ya hemos visto que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido favorable. Aquí no podemos hacer demagogia. Hay tres empresas que deben decidir si se amplía o no la vida de la central nuclear de Almaraz. Desde la Diputación de Cáceres y desde el partido, tanto regional como provincial, queremos un proyecto que permita a la ciudadanía de Campo Arañuelo seguir viviendo en la comarca y disponer de oportunidades. Es el territorio más poblado de la provincia y tiene una importancia especial para nosotros. Queremos que sus habitantes puedan continuar allí con la central y también con otros proyectos que se están desarrollando de forma paralela, como la fábrica de baterías de Navalmoral de la Mata, que me gustaría que contara con un mayor apoyo de la Junta de Extremadura.

Galería | Entrevista a Luis Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de CáceresC / Carlos Gil

P: El PSOE habla de vivienda, empleo juvenil y servicios públicos como condiciones necesarias para fijar población. ¿Qué puede hacer un partido provincial para que un joven se quede a vivir en su pueblo?

R: Una de las políticas más importantes que está desarrollando la Diputación es mantener los servicios públicos en todos los municipios en igualdad de condiciones. Hay que garantizar el abastecimiento de agua, las carreteras y servicios como bibliotecas, centros de trabajo colaborativo, colegios públicos, guarderías, centros de salud y consultorios médicos. Tener cubiertos los servicios básicos es fundamental para que la gente decida vivir en los pueblos. Después hay que impulsar políticas que generen oportunidades para los jóvenes. La Diputación está desarrollando, por ejemplo, proyectos de relevo generacional para que negocios que son rentables y cuyos propietarios van a jubilarse puedan ser asumidos por jóvenes que quieran instalarse en los municipios. Vivir en un pueblo es una decisión personal, pero tendremos mucho avanzado si continuamos manteniendo los servicios públicos y creando vivienda. En las ciudades tampoco podemos actuar cuando sus ayuntamientos se niegan a adaptarse a la ley estatal de vivienda, que está demostrando resultados en ciudades importantes como Barcelona o Bilbao. Estamos viendo cómo el precio de la vivienda está subiendo en Extremadura más que en otras comunidades autónomas y cómo la Junta no está desarrollando políticas para frenar esos incrementos. Eso termina impidiendo que muchos jóvenes puedan quedarse a vivir en nuestra región.

P: Complete la frase: el PSOE de la provincia de Cáceres volverá a ganar cuando…

R: Cuando seamos capaces de demostrar que tenemos el mejor proyecto para la provincia de Cáceres. Así lo vamos a hacer desde este momento y así lo estamos haciendo ya.