El pueblo de Cáceres donde se habla ‘A Fala’ y aún pervive la magia de la Raya

Hace unos 10 años, me desplace con mi equipo a Extremadura para realizar una artículo para una revista de historia sobre un sitio arqueológico llamado Salvaleón situado en Valverde del Fresno, cuando llegue allí fue muy difícil encontrarlo, pero los valverdeños y valverdeñas nos ayudaron a encontrarlo, Realice el artículo y tuvo tanto éxito que cuando visite la población años después, cuando ya vivía en Extremadura, habían tenido que colocar carteles indicadores para poder visitar Salvaleón por las personas que querían visitar ese increíble entorno. En el artículo de hoy os quiero mostrar todo lo que podéis encontrar en este maravilloso pueblo, no sólo es Salvaleón hay mucho más, naturaleza pura, historia lejana y una cultura vivísima que se fusionan en una experiencia inolvidable. Valverde del Fresno está situado en el corazón del Valle de Jálama, escondido en el extremo noroccidental de la provincia de Cáceres y a tan solo 16 kilómetros de la frontera con Portugal, Es un rincón singular de la comarca de la Sierra de Gata no es simplemente el pintoresco pueblo del norte de Extremadura, sino un enclave cargado de magia, misterio y personalidad propia donde la vida transcurre a un ritmo pausado y auténtico, tal como nos gusta a viajeros slow como yo.

Desde complejas obras mineras romanas de extracción de oro conocidas como vieirus hasta antiguas sendas que sirvieron como escenario para el contrabando transfronterizo durante el siglo XX, Valverde del Fresno conserva un legado histórico incomparable. Rodeado por un entorno montañoso privilegiado y amparado por un microclima de inviernos suaves, este municipio os invita a desconectar de las prisas, respirar aire puro y dejarse cautivar por la calidez de su gente.

Galería | Así es Valverde del Fresno, un pueblo de Cáceres / CEDIDA

'A Fala': el tesoro lingüístico que habla un pueblo

Uno de los grandes motivos para visitar Valverde del Fresno es sumergirse en su asombroso patrimonio inmaterial. Aquí, la cotidianidad tiene su propia banda sonora: el valverdeiru. Se trata de la modalidad local de A Fala, una lengua romance perteneciente al subgrupo galaico-portugués que ha perdurado viva y fuerte a lo largo de las centurias gracias al histórico aislamiento geográfico de la zona.

Reconocida oficialmente como Bien de Interés Cultural, esta joya lingüística la comparten de forma única tres localidades del Valle de Jálama: Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. Pasear por las plazas y comercios del pueblo escuchando a los vecinos conversar de manera natural en este idioma autóctono es como realizar una fascinante travesía en el tiempo. Es el testimonio vivo de una identidad cultural intacta que llena de orgullo a sus habitantes y que no debe dejarse perder.

De la arquitectura serrana a monumentos de piedra

Vamos a ver que podemos ver ya dentro del casco urbano de Valverde del Fresno que guarda la esencia de la arquitectura tradicional de la Sierra de Gata. Muros portantes de piedra granítica, balcones de madera, fuentes centenarias y antiguos lavaderos adornan sus estrechas calles, invitando a caminatas tranquilas sin rumbo fijo.

Entre sus monumentos más destacados sobresale la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, situada en el centro del pueblo. Proyectada en el siglo XV por el insigne arquitecto Pedro de Ibarra, impresiona por su colosal torre cuadrangular de cantería de granito y su sobria elegancia. En su interior, la torre resguarda una bella bóveda de crucería y un retablo histórico atribuido a la escuela vallisoletana del siglo XVIII.

Galería | Así es Valverde del Fresno, un pueblo de Cáceres / CEDIDA

A poca distancia se halla la Ermita del Cristo del Humilladero, un bello templo del siglo XVI que cobija en su altar una majestuosa talla gótica de Cristo Crucificado. Si prefieres extender el paseo hacia las afueras, la Ermita del Espíritu Santo se levanta en plena naturaleza, abrazada por pinares y formaciones graníticas en la ladera de la montaña. Además, para los entusiastas del senderismo histórico, las rutas de los alrededores permiten explorar los vestigios de la antigua Ciudadela de Salvaleón, una fortaleza medieval que fue centro neurálgico de la Orden de Alcántara y que no voy a describir en este artículo, ya que el compañero Pablo Parra en un reciente artículo del Periódico lo describe a la perfección.

Fiestas de San Blas: fuego, caballos y devoción en estado puro

El calendario festivo de Valverde del Fresno alcanza su cenit a comienzos del mes de febrero con las emblemáticas Fiestas de San Blas. El alma indiscutible de estas celebraciones es el caballo, un animal estrechamente ligado al pasado de la población y a los antiguos recorridos por las rutas de la 'Raya'.

La fiesta arranca en la tarde-noche de Las Candelas (2 de febrero) con una de las estampas más espectaculares de Extremadura: el desfile de antorchas a caballo. Decenas de jinetes pertenecientes a la asociación 'A Revolera' recorren las empinadas calles de la localidad portando antorchas encendidas, iluminando el recorrido hasta la ermita patronal. La velada culmina en la plaza con la degustación comunitaria de migas de pastor y la reconstituyente queimá para templar el frío.

El 3 de febrero, festividad del patrón, las calles se llenan de emoción con procesiones, canciones tradicionales en valverdeiru, mujeres luciendo la elegante salla de picau y la costumbre de bendecir los míticos cordones para proteger la garganta. Las festividades se extienden con juegos ecuestres y carreras de cintas, cerrando con el singular 'San Blas de los Taberneros' o 'La Burricá', una jornada cargada de simpatía en la que los hosteleros locales despiden la fiesta a lomos de equinos y asnos.

Sabores con alma rayana: un festín para el paladar

La oferta gastronómica de Valverde del Fresno es otro de los pilares que motivan la visita. La cocina local refleja el saber hacer campesino mediante recetas reconfortantes y productos autóctonos de altísima calidad.

Galería | Así es Valverde del Fresno, un pueblo de Cáceres / CEDIDA

El gran protagonista del menú es el cabrito de la sierra, servido tierno y jugoso ya sea asado al horno o en sabrosa caldereta. Tampoco puedes perderte el tradicional caldillo extremeño, elaborado a partir de un sofrito de ajos, pimentón de la Vera, pan asentado y huevos cuajados sobre el caldo caliente. Para los momentos de picoteo, resultan indispensables sus quesos curados de cabra y oveja macerados en aceite de oliva virgen extra local, acompañados por un vaso de vino de pitarra artesanal. Y el toque dulce lo aportan la miel pura de flor de sierra y repostajes artesanales como las crujientes floretas, los buñuelos, la leche frita y las tradicionales perrunillas.

Un destino ideal para explorar la comarca

Por su excelente ubicación estratégica, próxima a la Reserva Natural da Serra da Malcata en el país vecino y rodeada por enclaves de encanto como San Martín de Trevejo o la villa medieval de Trevejo, convierte a Valverde del Fresno en el campamento de base perfecto para una escapada inolvidable. Como os he comentado antes, a mi me encanto conocer Valverde del Fresno, la amabilidad de su gente, El entorno, su gastronomía… y la verdad es que tengo ganas de volver.

Así que si buscas cultura viva, aire puro y autenticidad sin artificios, te recomiendo este rincón secreto del norte extremeño que te espera con las puertas abiertas. Y como diría un valverdeiru 'Ata outra'.