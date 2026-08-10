La Academia de las Artes de Extremadura, a favor de declarar BIC un monumento a Franco en Canarias en plena polémica por la Cruz de Cáceres

La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, una de las instituciones que tendrá que pronunciarse si prospera la propuesta para proteger como Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, ya ha participado recientemente en otro expediente patrimonial relacionado con un monumento vinculado al franquismo. En este caso, el de Santa Cruz de Tenerife, cuya declaración como BIC ha sido rechazada definitivamente este lunes por el Gobierno de Canarias.

La Academia extremeña fue una de las entidades consultadas durante la tramitación del expediente canario y se mostró favorable a la conservación del monumento realizado por el escultor Juan de Ávalos, según ha explicado a El Periódico Extremadura María del Mar Lozano Bartolozzi, académica y especialista en patrimonio.

"La Academia emitió un informe desfavorable a que se destruyera ese monumento, en el que intervino Juan de Ávalos, y nos pareció que tenía suficientes valores como para ser conservado", ha señalado Lozano Bartolozzi.

Una posición que adquiere especial interés en Cáceres ante el debate abierto en torno a la protección patrimonial de la Cruz de los Caídos, aunque desde la institución extremeña recalcan que se trata de expedientes completamente independientes y que no puede trasladarse automáticamente el criterio adoptado en Tenerife al monumento cacereño.

Sin posición todavía sobre Cáceres

María del Mar Lozano ha insistido en que la Academia todavía no ha emitido ningún criterio sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres y tampoco puede anticiparlo antes de que llegue formalmente el expediente y sea analizado por la comisión correspondiente.

"Si efectivamente se va a proponer la declaración, nos mandarán el expediente, como nos mandan todos, para que hagamos un informe", ha explicado. La institución actúa como órgano consultivo en los procedimientos de protección patrimonial y sus valoraciones no responden a opiniones individuales de sus miembros, sino a decisiones adoptadas de forma colegiada.

"Mis respuestas en ese aspecto son colegiadas, no personales", ha subrayado Lozano Bartolozzi. "Cuando llegue la propuesta, la Academia emitirá, como es normal y como hace siempre, su informe, porque somos órgano consultivo y todas las propuestas para BIC pasan por nuestra Comisión de Patrimonio".

Por ello, ha rechazado adelantar cuál podría ser la posición de la institución sobre la Cruz cacereña. "No tiene sentido que yo diga nada sobre este tema", ha afirmado, ya que cualquier pronunciamiento deberá producirse después de estudiar la documentación correspondiente. La académica también ha señalado que los informes de la institución son públicos, por lo que el documento relativo a la Cruz podrá conocerse una vez haya sido elaborado.

Canarias rechaza el BIC

El precedente de Tenerife ha quedado cerrado administrativamente este lunes. El Gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración como BIC del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, una obra de Juan de Ávalos cuya protección había sido solicitada inicialmente en 2018.

El procedimiento ha acumulado durante los últimos años informes y pronunciamientos de distintas instituciones. Entre ellas se encontraba precisamente la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que defendió su conservación.

Otros participantes

También participaron la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, el Colegio Oficial de Arquitectos y la Universidad de La Laguna, entre otras entidades.

Finalmente, la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias informó desfavorablemente sobre la declaración, con seis votos en contra, ninguno a favor y una abstención. Posteriormente, el propio Consejo del Patrimonio Cultural rechazó también la protección, con 16 votos desfavorables, ninguno favorable y una abstención.

El Ejecutivo canario ha considerado que la legislación exige que el informe de este órgano sea favorable para poder declarar un inmueble o monumento como BIC. Al existir un pronunciamiento negativo, ha concluido que no concurrían los requisitos legales necesarios para otorgarle el máximo grado de protección patrimonial.

Fin a la vía administrativa

La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque todavía puede ser recurrida ante los tribunales.

El expediente canario sirve ahora como antecedente de la participación de la Academia extremeña en debates patrimoniales relacionados con monumentos vinculados a la dictadura, pero desde la propia institución insisten en separar ambos casos. En Cáceres, el criterio sobre la Cruz de los Caídos solo se conocerá cuando llegue formalmente la propuesta y la Comisión de Patrimonio estudie el expediente.