Cáceres mira al cielo con los pies en la tierra: estas son las recomendaciones para ver el eclipse

Durante aproximadamente una hora, el próximo 12 de agosto, buena parte de Cáceres tendrá la vista puesta en el mismo lugar. El eclipse solar convertirá el cielo de la ciudad en protagonista entre las 19:30 y las 20:30 horas, pero la expectación que rodea al fenómeno plantea una segunda cuestión mucho más terrenal: qué ocurrirá si cientos de personas deciden buscar al mismo tiempo un lugar apartado desde el que contemplarlo.

Para anticiparse a ese escenario, el Ayuntamiento de Cáceres ha diseñado, junto a la Policía Local y los servicios de emergencia, una serie de medidas destinadas a que la búsqueda de la mejor panorámica no termine generando situaciones de riesgo.

El mensaje municipal cambia, de hecho, la lógica con la que muchos podrían afrontar esa tarde. No hace falta localizar un rincón remoto ni salir al campo para disfrutar del acontecimiento. La recomendación es buscar un espacio apropiado dentro de la propia ciudad, acudir con antelación y evitar desplazamientos improvisados cuando se acerque la hora.

El mejor plan empieza antes del eclipse

Buena parte de los posibles problemas pueden evitarse antes incluso de que comience el eclipse. El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha pedido que quienes tengan previsto observarlo "decidan previamente dónde hacerlo" y valoren si realmente necesitan utilizar el coche.

El consistorio quiere impedir que la última media hora antes del fenómeno se convierta en una búsqueda apresurada de lugares con buenas vistas. Cáceres dispone de numerosos espacios urbanos desde los que será posible dirigir la mirada hacia el cielo sin adentrarse en terrenos privados o en zonas naturales sensibles.

La llamada a la responsabilidad tiene además un condicionante especialmente importante en agosto: el término municipal se encuentra en Época de Peligro Alto de Incendios Forestales. Una concentración extraordinaria de vehículos y personas fuera del casco urbano añadiría un riesgo innecesario en una jornada marcada por las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

Un mirador no justifica cualquier aparcamiento

Uno de los escenarios que el Ayuntamiento pretende evitar es la aparición de coches detenidos en cualquier lugar simplemente porque desde allí exista una buena perspectiva.

Carreteras y arcenes deben permanecer despejados. No solo se trata de impedir accidentes o retenciones, ya que un vehículo mal situado puede reducir la visibilidad, obligar a otros conductores a realizar maniobras inesperadas y, llegado el caso, convertirse en un obstáculo para los servicios de emergencia.

La misma prudencia deberá aplicarse fuera del asfalto. El Ayuntamiento recuerda que las fincas particulares no pueden convertirse en puntos espontáneos de observación y pide evitar también aquellos terrenos cuya accesibilidad o características puedan poner en peligro a quienes entren en ellos.

La espectacularidad del fenómeno, por tanto, no convierte cualquier punto elevado o parcela abierta en un lugar adecuado para contemplarlo.

La seguridad arrancará cinco horas antes

Aunque el eclipse no comenzará hasta última hora de la tarde, el dispositivo se activará mucho antes. Desde las 15:00 horas, los responsables de servicio de la Policía Local y la Policía Nacional reforzarán su coordinación y la mantendrán hasta que haya concluido el acontecimiento.

Ese margen permitirá seguir la evolución de la jornada desde varias horas antes, cuando podrían comenzar los primeros movimientos hacia los lugares elegidos para observar el cielo.

La coordinación pretende además reducir los tiempos de respuesta si aparece cualquier incidencia, especialmente teniendo en cuenta que el fenómeno puede repartir espectadores por distintos puntos de un término municipal muy extenso.

El campo cacereño, especialmente protegido

El eclipse llega además en uno de los momentos más delicados del calendario para el entorno natural. En plena campaña de riesgo de incendios, cualquier comportamiento cotidiano adquiere otra dimensión cuando se multiplica por cientos de personas.

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Por eso, la preocupación municipal no termina en la movilidad. El llamamiento incluye respetar el medio natural y evitar acceder a lugares que no estén acondicionados para recibir público. Concentrar vehículos y espectadores en zonas rurales puede dificultar una evacuación o una intervención si surgiera cualquier emergencia.

Muriel ha defendido precisamente que la organización previa y el comportamiento responsable permitirán compatibilizar ambas cosas: disfrutar de un acontecimiento extraordinario y hacerlo sin comprometer la seguridad de quienes participan ni la conservación del entorno.

Una hora para recordar, sin dejar problemas después

La tarde del miércoles tendrá algo poco habitual. Durante unos minutos, personas situadas en barrios distintos, plazas, parques y espacios abiertos estarán pendientes de la misma escena sobre sus cabezas. Precisamente esa posibilidad de contemplar el fenómeno desde numerosos lugares es la que el Ayuntamiento quiere aprovechar para evitar concentraciones innecesarias.

Sin embargo, desde el consistorio insisten en que la mejor experiencia no dependerá de encontrar el punto más remoto o elevado, sino de hacerlo desde un lugar seguro y respetando las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

El eclipse durará alrededor de una hora, pero una mala decisión puede dejar consecuencias mucho después de que el Sol recupere su aspecto habitual. Cáceres tendrá el miércoles un espectáculo sobre el cielo entero; el reto será disfrutarlo sin que nadie tenga que pagar en tierra el precio con su vista.