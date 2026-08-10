Sucesos
El conductor de la furgoneta accidentada en San Blas de Cáceres da negativo en alcohol y todo apunta a un fallo del acelerador
El ayuntamiento confirma que todo apunta a un problema mecánico y que el acelerador se habría quedado enganchado
Un posible fallo mecánico en el acelerador apunta como causa del aparatoso accidente ocurrido este lunes por la mañana en la barriada cacereña de San Blas, donde una furgoneta de Talher, concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, se ha estrellado contra un árbol. Uno de los dos trabajadores que viajaban en el vehículo ha necesitado asistencia sanitaria y ha sido trasladado al hospital.
Frente a la churrería de San Blas
El accidente se ha producido pasadas las 9.00 horas en la calle José Reviriego Pedrazo, frente a la churrería de San Blas. Según ha confirmado posteriormente el Ayuntamiento de Cáceres, el conductor ha sido sometido a un control de alcoholemia y ha dado negativo. Las primeras comprobaciones apuntan además a un problema mecánico: el acelerador se habría quedado enganchado, lo que habría provocado que la furgoneta comenzara a ganar velocidad hasta que el trabajador perdió el control.
La explicación coincide con lo que el propio conductor había trasladado a los vecinos inmediatamente después del choque. "Nos ha dicho que se ha acelerado sola", señalaban varios testigos a este diario. La unidad de atestados de la Policía Local se ha encargado de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.
Un árbol frenó la furgoneta
El conductor, un hombre de unos 40 años, ha salido prácticamente ileso, aunque presentaba dolor en el brazo derecho. El copiloto ha resultado peor parado y ha sido atendido por una ambulancia del SES en el lugar antes de ser trasladado al hospital. Se encontraba consciente y, en principio, sus lesiones no parecían revestir gravedad.
La furgoneta, que es una Ford Transit eléctrica con apenas unos meses de vida útil, ha acabado estrellándose contra un árbol, que ha quedado partido por la mitad, después de alcanzar una velocidad considerable. El impacto ha detenido el vehículo apenas unos metros antes de la terraza de la churrería, que a esa hora estaba prácticamente llena.
"Nos llevaba por delante"
"Pensábamos que nos llevaba por delante", relataba una de las mujeres que se encontraba en el establecimiento. Otra clienta explicaba que salió corriendo al ver acercarse la furgoneta: "Cuando la he visto, he salido corriendo porque pensaba que nos atropellaba. Al arrancar me he caído al suelo y todo".
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local, la unidad de atestados y una ambulancia del SES. Operarios de Talher han trabajado después para retirar de la calzada y de la acera las ramas y restos del árbol. El negativo en alcoholemia y las primeras comprobaciones sitúan ahora el posible fallo del acelerador como principal hipótesis para explicar el siniestro.
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