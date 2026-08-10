Una furgoneta se estampa contra un árbol y deja un herido en Cáceres: "Pensábamos que nos llevaba por delante"

Fuerte suceso el que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este lunes en la barriada cacereña de San Blas. Una furgoneta de la empresa concesionaria del servicio de jardines se ha estampado contra un árbol y ha quedado destrozada.

El accidente ha tenido lugar pasada las 9.00 horas en la calle José Reviriego Pedrazo, justo en frente de la churrería de San Blas. Se trata de un vehículo perteneciente a la empresa concesionaria del cuidado de zonas verdes de la ciudad, Talher, y en su interior iban dos trabajadores de la misma.

Imagen del accidente. / El Periódico

Según ha podido saber este diario tras hablar con vecinos de la zona, el conductor habría perdido el control de la furgoneta: “Nos ha dicho que se ha acelerado sola”, señalan. Aún así, la unidad de atestados de la Policía Local está realizando las gestiones pertinentes para esclarecer las causas exactas.

El conductor, un hombre de unos 40 años, ha salido ileso, aunque presentaba dolor en el brazo derecho. El trabajador que iba de copiloto ha sido el que ha quedado peor parado y ha sido atendido por una ambulancia del SES (Servicio Extremeño de Salud) en el lugar. Va a ser trasladado al hospital, aunque se encontraba consciente en todo momento y su estado no parece revestir gravedad.

El Periódico

La furgoneta, que había cogido una gran velocidad, se ha estampado contra un árbol y lo ha partido por la mitad. Por suerte el impacto ha frenado en seco el avance de la misma, ya que apenas 5 metros más adelante se encuentra la terraza de la churrería, que a la hora del incidente estaba prácticamente llena: “Nos podría haber llevado por delante”, señalaba una mujer. “Cuando la he visto, he salido corriendo porque pensaba que nos atropellaba. Al arrancar me he caído al suelo y todo”, indicaba otra señora.

El suceso ha generado un gran susto y expectación en la calle, a la que han acudido numerosos transeúntes preocupados por lo ocurrido.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Cáceres, la mencionada unidad de atestados y una ambulancia del SES. A esta hora, los operarios de Talher están trabajando en la zona para retirar las ramas del árbol de la calzada y la acera para que el tráfico se restablezca a la mayor brevedad posible.