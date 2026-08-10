Últimas entradas a la venta para los grandes conciertos que se avecinan en Cáceres

La venta de entradas para los grandes conciertos que se celebrarán en Cáceres durante el mes de septiembre avanza a buen ritmo. El promotor del nuevo festival organizado con motivo del 40 aniversario de la declaración de la Ciudad Monumental como Patrimonio de la Humanidad asegura que ya se ha vendido alrededor del 80% del aforo para la actuación de Raphael, mientras que el resto de las citas de pago se encuentran aproximadamente al 75%.

La programación reunirá a varios de los nombres más destacados de la música española y tendrá como escenario principal la plaza de toros de la Era de los Mártires. El ciclo forma parte de las iniciativas con las que la ciudad pretende reforzar su proyección cultural y turística, además de apoyar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Raphael

Raphael será el encargado de inaugurar el festival el viernes 4 de septiembre. Su concierto es, por el momento, el que presenta un mayor ritmo de venta, con ocho de cada diez localidades ya adquiridas. El cantante llegará a Cáceres dentro de su actual gira para ofrecer un recorrido por una trayectoria de más de seis décadas, en la que no faltarán algunos de sus temas más reconocidos.

Cartel del nuevo festival cacereño. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

La programación continuará el 17 de septiembre con La Flamenca, un espectáculo que combina el flamenco contemporáneo con sonidos actuales y sesiones de DJ en directo. La propuesta busca acercar este género a públicos diferentes, especialmente a las nuevas generaciones, mediante una puesta en escena que mezcla tradición y nuevos formatos musicales.

Un día después, el viernes 18, será el turno de Pablo López, que presentará en Cáceres su nueva gira nacional. El artista malagueño ofrecerá un repertorio en el que combinará sus canciones más conocidas con sus últimas composiciones, acompañado por el piano que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de sus actuaciones.

Vanesa Martín

Vanesa Martín tomará el relevo el sábado 19 de septiembre. La cantante llegará a la Era de los Mártires con su gira internacional y su último trabajo discográfico, en una de las citas destacadas para los seguidores del pop español. Tanto este concierto como los de Pablo López y La Flamenca rondan ya el 75% del aforo vendido, según los datos facilitados por el promotor.

Cartel del nuevo festival cacereño. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

El festival concluirá el sábado 26 de septiembre con Rosario Flores, que actuará en la Plaza Mayor. A diferencia de las anteriores citas, este concierto será gratuito y estará abierto a toda la ciudadanía. La artista repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera en un espectáculo que trasladará el cierre del ciclo al corazón de la Ciudad Monumental.