La variante de Malpartida de Cáceres prevé plantar más de 118.000 árboles y arbustos y blindarse contra el "efecto presa": todos los detalles medioambientales

La variante de Malpartida de Cáceres no solo se diseñó para sacar tráfico de la travesía de la N-521 y mejorar la conexión con la A-66. La obra revela también un importante despliegue de medidas ambientales que, por volumen de inversión y por detalle, convierten este aspecto en una de las patas más llamativas del proyecto. Entre ellas figuran la plantación de más de 118.000 ejemplares vegetales, la adaptación de todos los drenajes como pasos de fauna, la instalación de casi 9,5 kilómetros de vallado para anfibios y varias soluciones para evitar el llamado «efecto presa», uno de los riesgos que los técnicos identificaron como más sensibles.

La variante de Malpartida de Cáceres / CARLOS GIL / EXT

Así consta en el Anejo 16 de Integración Ambiental del proyecto de trazado y construcción, redactado ya en una fase avanzada de la actuación y que forma parte de la documentación técnica sobre la que se apoya la obra. El documento cifra en 2.169.710,86 euros el presupuesto destinado a integración ambiental, cantidad a la que se suman otros 67.200 euros para el seguimiento y la vigilancia. En total, más de 2,23 millones de euros ligados a revegetación, restauración de cauces, protección de la fauna, reposición de vías pecuarias, control arqueológico y otras actuaciones correctoras.

51 hectáreas de hidrosiembra

Una de las cifras más llamativas está en la restauración vegetal. El proyecto contempla 510.079 metros cuadrados de hidrosiembra, es decir, algo más de 51 hectáreas, además de la plantación y mantenimiento de 100.675 arbustos y 17.642 árboles. A ello se añaden incluso 146 bellotas para reforzar determinadas repoblaciones. En conjunto, la actuación supera los 118.000 ejemplares vegetales previstos.

La lista de especies es amplia y muy vinculada al entorno: encinas, alcornoques, pinos piñoneros, acebuches, madroños, chopos, fresnos, sauces, tarajes, retamas, lavandas, romeros y tomillos, entre otras. Solo de encina se recogen 6.602 ejemplares jóvenes, además de otros 2.101 de mayor porte. El documento señala, además, que la obra afectará a 62 árboles, principalmente encinas, pinos piñoneros y álamos blancos, por lo que mantiene la obligación de compensar esa pérdida con nuevas plantaciones.

Drenajes convertidos

La protección de la fauna ocupa también un lugar central en el proyecto. La documentación establece que todas las obras de drenaje deben acondicionarse como pasos de fauna, con plataformas laterales secas, vegetación en las embocaduras y vallados que orienten a los animales hacia esos cruces. Los antiguos tubos inicialmente previstos fueron sustituidos en el eje principal por marcos de mayor tamaño, de al menos dos por dos metros, para facilitar tanto el paso del agua como el de la fauna.

Pablo Parra / El Periódico Extremadura

A esto se suma un paquete de medidas muy concreto: 9.460 metros de vallado guía para anfibios, 108 majanos de piedras como refugio para pequeños animales, 51 estructuras de escape y varias rampas para que los ejemplares que accedan accidentalmente al interior del cerramiento puedan salir. Entre los puntos kilométricos 0 y 4,3 se prevé incluso un cerramiento opaco y parcialmente enterrado, específicamente pensado para anfibios y reptiles. El presupuesto incluye también miles de placas metálicas de señalización vinculadas al vallado.

El temor al «efecto presa»

Pero uno de los aspectos más interesantes del proyecto está en el agua. El anejo ambiental reconoce que el aumento del riesgo de inundaciones por el posible efecto «barrera-presa» constituye «uno de los impactos potenciales más importantes» de la variante. El problema aparece cuando una infraestructura lineal como esta, con terraplenes y plataforma elevada, puede dificultar el recorrido natural del agua y hacer que se acumule en uno de los lados durante episodios de lluvias intensas.

Para evitarlo, el proyecto plantea que las obras de drenaje se dimensionen de forma adecuada y que los cruces con cauces se ejecuten con una sola luz, reduciendo así el riesgo de obstrucción. La documentación subraya también que una parte importante del trazado atraviesa zonas con susceptibilidad de inundación temporal, por lo que el diseño debía coordinarse con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además, se prevén barreras para retener sedimentos, restricciones en el movimiento de tierras junto a láminas de agua y actuaciones específicas de restauración en los cauces afectados.

Galería | Así van las obras de la variante de Malpartida de Cáceres /

Una atención especial recibe el entorno del enlace de Malpartida Este, próximo al complejo lagunar de Casas del Majón. El documento explica que ese enlace fue desplazado para evitar la afección a una de las charcas y recoge la restauración de superficies próximas a los principales cauces, tanto aguas arriba como aguas abajo, con vegetación de ribera.

Vías pecuarias y vigilancia

Las medidas ambientales no se quedan ahí. El proyecto incluye la reposición y señalización de las vías pecuarias afectadas, con 136 mojones y cuatro señales específicas, además de prever diez meses de supervisión arqueológica de los movimientos de tierra, valorados en 25.440 euros. Es decir, que la protección del patrimonio también forma parte del paquete ambiental ligado a la variante.

Todo este despliegue ofrece una imagen muy distinta de la obra cuando se baja al detalle de los documentos. Más allá del asfalto, los enlaces y los plazos, la variante de Malpartida incorpora un conjunto de actuaciones que intentan reducir el impacto sobre uno de los entornos más sensibles de la periferia de Cáceres. La gran incógnita ahora es comprobar, sobre el terreno y con la obra ya avanzada, qué parte de esas medidas está ya ejecutada, cuáles siguen pendientes y si el modificado número 1 recientemente conocido ha introducido cambios en alguna de ellas.