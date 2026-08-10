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Tras la denuncia de JUPOL

Vox insta al Ayuntamiento de Cáceres a reclamar al Ministerio del Interior más agentes de Policía Nacional

Vox pide que la Policía Nacional no asuma custodias hospitalarias por carencias sanitarias penitenciarias y exige más personal

Policía Nacional en Cáceres.

Policía Nacional en Cáceres. / EP

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Grupo Municipal de Vox ha instado al Ayuntamiento de Cáceres a reclamar formalmente al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Extremadura más efectivos de la Policía Nacional para garantizar una presencia policial suficiente en la ciudad durante las 24 horas.

La petición se produce después de que se conociera que Cáceres llegó a quedarse sin ningún indicativo Z de Atención al Ciudadano durante la madrugada del 5 al 6 de agosto, debido a la necesidad de destinar agentes a custodias hospitalarias de detenidos y presos, una situación que fue denunciada por el sindicato JUPOL.

El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha considerado "inadmisible" y "muy preocupante" que una ciudad como Cáceres pueda quedarse "sin ningún Vehículo de Atención al Ciudadano disponible para responder a una emergencia".

A su juicio, lo ocurrido pone de manifiesto una "grave falta de planificación y de efectivos policiales" que termina repercutiendo directamente en la seguridad de los ciudadanos. Gutiérrez ha advertido de que una situación de estas características no puede normalizarse.

El portavoz de Vox ha recordado que, según JUPOL, el problema no sería un hecho excepcional, ya que en determinadas ocasiones la capital cacereña llega a funcionar con una sola patrulla para atender toda la demanda ciudadana al quedar otros agentes destinados a conducciones y custodias hospitalarias.

Solución específica para las custodias

Vox considera especialmente preocupante que agentes destinados a la prevención, vigilancia y respuesta en la vía pública tengan que asumir de forma recurrente custodias hospitalarias debido a las carencias de personal sanitario penitenciario.

"No se puede pedir a la Policía Nacional que haga cada vez más con menos efectivos", ha señalado Gutiérrez, quien ha reclamado que se evite detraer patrullas de Atención al Ciudadano para cubrir servicios derivados de las carencias sanitarias en los centros penitenciarios.

En este sentido, la formación ha reclamado al Gobierno de España que dote a la Policía Nacional de los efectivos necesarios y establezca un sistema específico para cubrir las custodias hospitalarias, de manera que los indicativos destinados a la atención ciudadana solo sean utilizados para estas funciones en situaciones excepcionales.

Explicaciones al Gobierno

Vox ha pedido además al Ayuntamiento de Cáceres que reclame formalmente al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno explicaciones sobre la falta de efectivos y medidas concretas para garantizar que la ciudad disponga de patrullas suficientes.

Gutiérrez ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre la Policía Nacional, pero ha defendido que sí tiene la "responsabilidad de defender los intereses y la seguridad de los cacereños".

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Por ello, ha reclamado una presencia policial suficiente durante las 24 horas, especialmente durante las noches y en los periodos de mayor actividad en las calles, y ha insistido en la necesidad de que las carencias de personal destinadas a otros servicios no terminen reduciendo la capacidad de respuesta policial en la ciudad.

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