Alberto Galán, el guardia de seguridad de Cáceres que aspira a ser Míster Embajador de la Moda 2026

Alberto Galán, natural de Cáceres, es uno de los 15 candidatos que competirán por el título de Míster Embajadores de la Moda 2026. La final del certamen se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre en Olivenza, donde también participarán otras 15 aspirantes al título de Miss Embajadora de la Moda 2026.

En total, 30 finalistas, 15 chicos y 15 chicas, subirán al escenario en la gala que decidirá a los ganadores de esta edición. Quienes obtengan los títulos representarán a Extremadura en diferentes concursos de belleza y moda de ámbito nacional, convirtiéndose en los embajadores de la comunidad en futuras competiciones.

La oportunidad de representar a su tierra

El joven cacereño participa por primera vez en un certamen de estas características. Según explica, recibió la propuesta para formar parte de Miss y Míster Embajadores de la Moda 2026 y consideró que era una oportunidad interesante, por lo que decidió presentarse para vivir la experiencia y aspirar al título. Galán asegura que uno de los organizadores le explicó que los ganadores representarían a Extremadura en distintos certámenes nacionales. Esa posibilidad fue determinante en su decisión de participar, ya que considera que sería un honor poder representar a su tierra en competiciones de ámbito nacional.

Su trabajo entre la noche y el fitness

Actualmente trabaja como personal de seguridad en una discoteca, aunque también cuenta con experiencia en el sector de la hostelería, donde ejerció como camarero durante varios años. Además, desarrolla su actividad como entrenador personal, una profesión a través de la que acompaña a sus clientes para mejorar su condición física, ganar confianza y alcanzar sus objetivos personales. Galán decidió dejar la hostelería debido a la falta de descanso que implicaba ese trabajo, ya que gran parte de su jornada se concentraba durante los fines de semana.

En la actualidad compagina su empleo como personal de seguridad con las asesorías y entrenamientos que ofrece, principalmente en formato online.

De cara al futuro, Galán asegura que, si consigue alzarse con el título, le gustaría seguir vinculado al sector de la belleza y la moda. "Aprovecharía cualquier oportunidad que surgiera en este ámbito para seguir desarrollando una trayectoria relacionada con los certámenes y el mundo de la imagen".