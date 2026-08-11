La Biblioteca y El Corral de las Cigüeñas protagonizan las citas culturales de agosto en Cáceres

Propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

La Biblioteca recupera en agosto su ciclo estival de cuentacuentos para público familiar

La Biblioteca volverá a llenar de historias, música y fantasía las tardes de agosto con una nueva edición de su ciclo estival de cuentacuentos, una propuesta dirigida al público familiar que contará con personajes como el Hada de las Historias o Patxidifuso.

La programación, organizada por Atakama Creatividad Cultural, reunirá tres espectáculos durante el mes de agosto. La compañía, con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la animación cultural, será la encargada de desarrollar las actividades.

El ciclo comenzará el 12 de agosto con 'Crepusculina y Eco', de Raquel Morgado y Damaris Morgado, un canta-cuentos musical en el que dos viajeras recorren diferentes historias de aventuras y música con canciones en directo para cantar y bailar en familia. El 19 de agosto será el turno de Patxidifuso, que combinará cuentos tradicionales, canciones, adivinanzas, malabares, dibujos y magia en un espectáculo que aborda valores como la diversidad, la cooperación, el reciclaje y el respeto por la naturaleza. La programación concluirá el 26 de agosto con Mariposa, el Hada de las Historias, de Raquel Bejarano, una propuesta con cuentos, música y danza que pone el acento en la amistad y la confianza en uno mismo. Con este ciclo, la Biblioteca vuelve a apostar por una programación cultural de verano que combina narración oral, participación del público y espectáculos para disfrutar en familia.

Montse llevará su gira 'Ay, dime que me voy pa' Europa' a El Corral de las Cigüeñas

La cantante Montse actuará en Cáceres el próximo 13 de agosto dentro de su gira Ay, dime que me voy pa' Europa, con un concierto que tendrá lugar en El Corral de las Cigüeñas, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

La artista presentará un directo de formato cercano e íntimo en el que interpretará algunas de sus composiciones más representativas. Su propuesta musical combina raíces, emoción y un estilo personal, con un repertorio pensado para crear una conexión directa con el público.

El concierto se celebrará el jueves 13 de agosto y forma parte del recorrido de la gira con la que Montse está llevando su música a distintos escenarios. La actuación ofrecerá una velada marcada por la sensibilidad y la cercanía en un entorno de especial atractivo patrimonial y cultural como El Corral de las Cigüeñas.