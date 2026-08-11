El cardenal Pedro Segura, fundador de este periódico, falleció el 8 de abril de 1957: quién fue y cuál fue su legado

El 8 de abril de 1957 falleció el cardenal arzobispo de Sevilla, Pedro Segura Sáenz, fundador de este periódico, en un momento en el que la ciudad vivía una etapa de cambios y modernización en su oferta cultural. Su muerte se produjo poco antes de que el cine Norba incorporara el aire acondicionado y el Gran Teatro adoptara el sistema de proyección Cinemascope, dos novedades que marcaron la evolución de los espacios cinematográficos de la época.

Orígenes humildes y máxima distinción institucional

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el jefe del Estado, Francisco Franco, le concedió honores de capitán general, una distinción reservada a personalidades de especial relevancia institucional. Pedro Segura Sáenz había nacido en la localidad burgalesa de Carazo en 1880. Fue el segundo de los seis hijos de un matrimonio de maestros de primera enseñanza, una familia de origen humilde que concedió una gran importancia a la formación. Dos de sus hermanos también desarrollaron una destacada trayectoria eclesiástica: Quintín fue sacerdote en varias parroquias de la archidiócesis de Burgos, mientras que Emiliano llegó a ser canónigo de la Catedral de Toledo.

Su formación académica comenzó en el colegio que los escolapios habían fundado en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, donde estudió entre 1891 y 1894. Durante esos años destacó por sus excelentes calificaciones, especialmente en asignaturas como Latín, Retórica, Geografía e Historia. Posteriormente continuó sus estudios con los jesuitas en el Seminario Pontificio de Comillas, donde permaneció hasta 1908.

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Su legado eclesiástico y periodístico

El acceso a este centro exigía superar una exigente oposición, ya que todos los alumnos estudiaban con beca, circunstancia que evidenció el nivel académico alcanzado por Segura durante su juventud. Aquella formación marcó el inicio de una carrera eclesiástica que lo convertiría en una de las figuras más influyentes de la Iglesia española del siglo XX. Además de su trayectoria religiosa, Pedro Segura dejó una huella significativa en el ámbito periodístico como fundador de este diario, cuya creación impulsó dentro de su proyecto de presencia pública y comunicación católica. Su fallecimiento cerró una etapa de notable influencia eclesiástica e institucional, al tiempo que coincidió con un periodo de transformación social y cultural en España.