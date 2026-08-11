Tráfico de drogas
Desmantelado un 'narcocoche' con 235 dosis de droga en la Ribera del Marco de Cáceres
El detenido, un hombre de 45 años, utilizaba un vehículo de empresa para vender cocaína cerca de Fuente Fría y tenía en su interior casi 1.000 euros en efectivo
La Policía Nacional ha desmantelado un punto móvil de venta de droga en la Ribera del Marco de Cáceres y ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El investigado utilizaba un vehículo de empresa para vender cocaína en esta zona de la ciudad.
La actuación se produjo el pasado 4 de agosto, después de que los agentes de la Comisaría Provincial de Cáceres tuvieran conocimiento de que una persona estaría vendiendo diferentes sustancias estupefacientes en un espacio público desde el interior de un vehículo.
La investigación permitió localizar el turismo en las proximidades de Fuente Fría, dentro de la Ribera del Marco. Según ha informado este martes la Policía Nacional, los agentes comprobaron que el coche estaba siendo utilizado como punto móvil para la venta de sustancias estupefacientes.
Un coche convertido en punto de venta
Durante la intervención, los policías localizaron en el interior del vehículo droga equivalente a 235 dosis, además de una cantidad de dinero cercana a los 1.000 euros. Los investigadores consideran que ese efectivo procedería de ventas realizadas previamente.
También fueron intervenidos una báscula de precisión, varios teléfonos móviles y distintos envoltorios vacíos impregnados de la misma sustancia. Ante estos indicios, los agentes procedieron en ese momento a detener al ocupante del turismo por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.
El arrestado es un hombre de 45 años que carecía de antecedentes previos, según la información facilitada por la Policía Nacional. Una vez tramitado el correspondiente atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.
Operativo contra el menudeo
La actuación se enmarca en el plan de respuesta establecido por la Comisaría Provincial de Cáceres para combatir el tráfico minorista y el consumo de drogas en zonas de ocio y espacios públicos de la ciudad.
La Policía Nacional ha señalado que en las últimas fechas se han intensificado este tipo de actuaciones para detectar puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes en diferentes espacios públicos de Cáceres.
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