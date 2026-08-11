La lucha contra el cáncer gana presencia en los pueblos de Cáceres con 21 nuevas delegaciones: estos son los municipios

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha ampliado de forma notable su presencia en la provincia de Cáceres, especialmente en las zonas rurales. La entidad ha puesto en marcha este año 21 nuevas delegaciones y juntas locales, una expansión con la que pretende acercar sus servicios de apoyo, información y acompañamiento a pacientes y familiares que residen lejos de los principales núcleos de población.

El crecimiento territorial ha supuesto también la incorporación de 165 nuevas personas voluntarias, con lo que la organización cuenta ya con más de 500 voluntarios en la provincia cacereña.

Las nuevas delegaciones se han constituido en Albalá, Alcuéscar, Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Coria, Montánchez, Piornal, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdesalor y Zarza de Montánchez.

A estas localidades se añaden las delegaciones que ya funcionaban en Alcántara, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Hervás, Jaraicejo, Jaraíz de la Vera, Malpartida de Cáceres, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Valencia de Alcántara.

En total, la Asociación Española Contra el Cáncer dispone actualmente de 33 delegaciones y juntas locales distribuidas por la provincia.

Acercar los servicios a los pueblos

La entidad ha señalado que esta ampliación responde al objetivo de garantizar "que cualquier persona, con independencia del municipio en el que resida, pueda acceder a los servicios de apoyo, información y acompañamiento que presta la entidad".

La implantación en nuevos municipios permite además, según ha explicado la asociación, conocer de una forma más directa las necesidades de cada localidad y adaptar las acciones que desarrolla a la realidad de cada territorio.

Uno de los objetivos fundamentales de esta red es reducir las dificultades asociadas a vivir lejos de las principales ciudades a la hora de afrontar un diagnóstico de cáncer. La asociación busca así que la distancia respecto a los grandes núcleos urbanos no se convierta en una barrera para recibir información, apoyo psicológico o acompañamiento durante la enfermedad.

Más de 500 voluntarios

Las 165 nuevas incorporaciones han permitido que la red provincial haya superado las 500 personas voluntarias. Su participación resulta clave para desarrollar buena parte de la actividad que la asociación realiza durante todo el año.

Entre sus funciones se encuentran las acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludables, las campañas de sensibilización, las iniciativas para captar fondos y el acompañamiento a pacientes con cáncer, supervivientes y familiares durante las distintas fases de la enfermedad.

La organización ha destacado además que una mayor presencia sobre el terreno facilita la detección de necesidades y permite ofrecer una atención más próxima. La finalidad, ha indicado, es contribuir a que ninguna persona tenga que afrontar el cáncer en soledad "por el hecho de vivir lejos de los principales núcleos de población".

Atención e investigación

Con la creación de estas nuevas delegaciones, la Asociación Española Contra el Cáncer ha reforzado también su apuesta por la equidad en el acceso a la atención oncológica, combinando el acompañamiento y el apoyo psicosocial con las acciones de prevención y sensibilización.

A escala nacional, la entidad está presente en más de 2.000 localidades, organizada a través de 52 sedes provinciales. Cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, 728.000 socios y 1.261 profesionales.

La asociación mantiene igualmente una importante actividad en el ámbito de la investigación. A través de su Fundación Científica financia actualmente 750 proyectos por un importe de 143 millones de euros, en los que participan más de 2.300 investigadores.

En 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió a más de 136.000 personas a través de sus servicios profesionales. La organización se ha marcado, además, el objetivo de contribuir a que la supervivencia frente al cáncer supere el 70%.