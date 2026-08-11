Maestros de la Costura Celebrity llega a Cáceres: el Museo Helga de Alvear será escenario del programa este miércoles

Cáceres volverá a aparecer en la televisión nacional este miércoles 12 de agosto con la emisión de una nueva entrega de Maestros de la Costura Celebrity, que ha elegido el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear como escenario de una de las pruebas principales del programa.

La creatividad toma el museo

El episodio, que se emitirá a las 22.50 horas en La 1 de TVE, mostrará una prueba inspirada en el arte contemporáneo desarrollada íntegramente en el museo cacereño. Los concursantes tendrán que transformar en prendas de moda varias obras de la artista Rosa Brun pertenecientes a la colección del centro.

Una prueba entre obras de arte

La grabación tuvo lugar el pasado mes de enero y formará parte de la octava semana del concurso, que se encuentra ya en la fase final de la competición. Además del desarrollo de la prueba, el programa incluirá imágenes de las instalaciones del museo y de parte de su colección artística.

La elección del Museo Helga de Alvear como localización televisiva vuelve a situar a uno de los principales espacios culturales de Cáceres en el escaparate de un formato de gran audiencia. El programa también dedicará parte de su contenido a la figura de Helga de Alvear y a su aportación al desarrollo del arte contemporáneo en España.

La presencia de Cáceres en Maestros de la Costura Celebrity se suma a otras apariciones recientes de la ciudad como escenario de producciones audiovisuales y programas de televisión de ámbito nacional, una tendencia que ha contribuido a aumentar la visibilidad de su patrimonio histórico y de sus equipamientos culturales.

La versión con famosos

Maestros de la Costura Celebrity es la versión con famosos del conocido concurso de costura de RTVE, producido por Shine Iberia. En el programa, un grupo de personalidades del mundo de la televisión, la música, el deporte y el espectáculo se enfrenta a distintas pruebas de confección, diseño y transformación de prendas, evaluadas por un jurado especializado. El formato combina competición, entretenimiento y divulgación sobre el oficio de la costura y la moda, y mantiene una de las mayores audiencias entre los programas de entretenimiento de la cadena pública.