Cultura
El cacereño Matías Simón regresa a Aldeanueva del Camino con los sonidos del Valle del Ambroz
El cantautor participa este miércoles en la 44 edición de la Semana Cultural con un recital poético-musical dedicado al recuerdo de Marce "Forillo"
El cantautor Matías Simón Villares, conocido como "La Voz de la Montaña", regresará este miércoles, 12 de agosto, a Aldeanueva del Camino para participar en la 44 edición de la Semana Cultural de la localidad. La actuación comenzará a las 22.00 horas en el Jardín Masides y propondrá un recorrido poético-musical por "los sonidos del Valle del Ambroz".
La presencia del artista está especialmente ligada a la historia de esta cita cultural. Matías Simón ya participó en su primera edición, celebrada en 1983, cuando acompañó con su guitarra los poemas que recitaba su padre, también llamado Matías, en la plaza del Mercado. Aquella primera Semana Cultural surgió durante la etapa como alcalde de Manuel Alonso Pascual y, desde entonces, la programación ha alcanzado ya las 44 ediciones.
El cantautor ha participado en numerosas ocasiones en esta celebración y en esta ocasión dedicará parte del recital al recuerdo de su amigo Marce "Forillo", considerado un referente cultural de Aldeanueva del Camino y del Valle del Ambroz.
Además de profesor y músico, Matías Simón preside la Asociación Cultural Amigos del Poeta José María Gabriel y Galán, desde la que reivindica la figura del escritor, enterrado en la cercana localidad de Guijo de Granadilla.
El concierto servirá así para reencontrarse con una trayectoria estrechamente vinculada al Valle del Ambroz, sus paisajes y su memoria, incluida una de las reivindicaciones que el cantautor ha mantenido durante años: la recuperación del tren por este territorio.
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