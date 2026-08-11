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Suceso

Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el bario de Moctezuma de Cáceres

La Policía Nacional trató de localizar sin éxito a los dos individuos y la víctima, que no presentaba lesiones, decidió no interponer denuncia

Moctezuma, zona en la que ha tenido lugar el suceso.

Moctezuma, zona en la que ha tenido lugar el suceso. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una mujer ha sido trasladada al hospital durante la madrugada de este martes después de una supuesta agresión física ocurrida en las pistas deportivas de Moctezuma, en Cáceres, según ha confirmado la Policía Nacional a este diario.

Los hechos se han producido en torno a las 4.00 horas, cuando una dotación policial se ha desplazado hasta esta zona de la ciudad tras recibir un aviso relacionado con una mujer que habría sido agredida por dos individuos.

Dos autores

Una vez en el lugar, los agentes han tratado de localizar a las dos personas señaladas como supuestas autoras de la agresión, aunque las gestiones realizadas en las inmediaciones no han permitido encontrarlas.

Hasta las pistas deportivas también se ha desplazado una ambulancia. El personal sanitario ha atendido a la mujer y posteriormente la ha trasladado al hospital para que fuera valorada, aunque, según la información facilitada por la Policía Nacional, no presentaba lesiones.

La víctima no presenta denuncia

La mujer ha comunicado además a los agentes que no desea interponer denuncia por los hechos, por lo que por el momento no consta una denuncia formal relacionada con este episodio.

Noticias relacionadas y más

Fuentes de la Policía Nacional han precisado expresamente a este diario que los hechos comunicados se corresponden con una supuesta agresión física. La intervención policial se ha centrado en atender el aviso, comprobar el estado de la mujer y tratar de localizar a los dos individuos, sin que esto último haya sido posible.

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