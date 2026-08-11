La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos

La velocidad a la que circulan algunos vehículos por la calle La Bula, una de las conexiones entre el entorno de los Juzgados y la Ronda Sureste de Cáceres, ha llevado al Ayuntamiento de Cáceres a reforzar la vigilancia en este vial. La Policía Local incorporará la zona a sus controles periódicos con radar móvil después de que una queja ciudadana alertara sobre el exceso de velocidad y provocara la elaboración de un informe para estudiar las posibles medidas que podían adoptarse.

El asunto ha sido analizado por los servicios municipales después de que un ciudadano solicitara actuaciones para tratar de contener la velocidad de los vehículos. A partir de esa petición, la Policía Local ha estudiado las características de la vía, el uso que soporta, la circulación existente y las diferentes soluciones disponibles para mejorar la seguridad. El resultado no será la instalación de obstáculos permanentes en la calzada, sino una mayor presencia de controles de velocidad.

Pedro Muriel

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, ha explicado que entre las opciones estudiadas figuraban sistemas físicos de calmado del tráfico como los cojines berlineses, elementos elevados que obligan a los conductores a disminuir la velocidad para superarlos. Sin embargo, esta alternativa ha sido descartada por las particularidades de La Bula y, especialmente, por el tránsito de vehículos de emergencia.

Vehículos transitan por la calle La Bula, con los Juzgados de Cáceres al fondo de la imagen. / E. P.

La calle desempeña un papel relevante en los desplazamientos entre los dos hospitales de la ciudad, de manera que es utilizada por ambulancias y otros servicios vinculados a ambos centros sanitarios. El ayuntamiento considera que colocar obstáculos físicos sobre la calzada podría perjudicar esos trayectos, especialmente cuando se trata de una emergencia en la que cada minuto resulta importante.

Radar móvil en lugar de badenes

La solución elegida será, por tanto, el radar móvil. No se instalará un dispositivo fijo de manera permanente en La Bula, sino que la Policía Local realizará controles puntuales, dentro de las campañas que ya desarrolla habitualmente en diferentes calles y avenidas de Cáceres. Estos dispositivos podrán emplazarse de manera periódica en la zona para comprobar a qué velocidad circulan los conductores y sancionar, en su caso, a aquellos que superen los límites establecidos.

El responsable de Movilidad ha recordado que este tipo de vigilancia ya se desarrolla en otros puntos de la ciudad y ha citado vías como la ronda Norte, la ronda Este, la carretera de la Montaña o la avenida de la Hispanidad. La intención es que La Bula se incorpore ahora también a ese sistema habitual de supervisión.

La decisión ha sido recibida de manera positiva por quienes circulan con frecuencia por este entorno. Martín Pérez, vecino de la zona y peatón, considera que el anuncio es "una gran noticia" y comparte la preocupación que ha dado origen al informe policial.

El comportamiento

"La gente corre muchísimo por aquí", señala Pérez sobre el comportamiento que observa habitualmente entre algunos conductores. A su juicio, una mayor presencia del radar puede servir para que se levante el pie del acelerador en una vía que, por sus características, puede invitar a algunos usuarios a circular a una velocidad superior a la adecuada.

Pérez se muestra de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento y entiende que controlar la velocidad mediante radar resulta una buena alternativa para tratar de mejorar la seguridad sin colocar elementos que puedan dificultar el paso de ambulancias.

Su reclamación, sin embargo, no se queda únicamente en La Bula. También pide a los conductores que reduzcan la velocidad en otras vías próximas y de elevada circulación como la ronda de San Francisco y la avenida de la Hispanidad. Considera que el respeto de los límites no debería depender únicamente de la posibilidad de encontrarse con un radar y reclama una conducción más prudente en todo este entorno.

Una conexión cada vez más utilizada

La Bula se ha convertido en una conexión importante dentro de esta parte de Cáceres. Permite comunicar el entorno de los Juzgados y del Hospital San Pedro de Alcántara con la Ronda Sureste y facilita también los desplazamientos vinculados a los servicios sanitarios.

Precisamente ese carácter de vía de conexión explica que el Ayuntamiento haya buscado una solución que permita reducir la velocidad sin perjudicar la fluidez del tráfico. Los badenes, resaltos o cojines berlineses obligarían a disminuir la marcha de todos los vehículos, también de las ambulancias, mientras que el radar permitirá actuar sobre quienes incumplan los límites sin introducir obstáculos permanentes.

El informe policial parte además de la necesidad de valorar las características concretas de cada calle antes de implantar sistemas de calmado del tráfico. La decisión en La Bula no implica, por tanto, renunciar al control de la velocidad, sino utilizar una herramienta diferente a los elementos físicos que existen en otros puntos de la ciudad.

El cruce con la calle del Hospital

El análisis de la circulación en este entorno también pone el foco sobre el cruce de La Bula con la calle del hospital, cuya configuración ha sido objeto de modificaciones para tratar de mejorar la seguridad y facilitar los movimientos de los vehículos. Cuando se diseñó la conexión con la ronda se estudiaron distintas posibilidades para ordenar este punto, entre ellas la construcción de una glorieta, pero existían dificultades técnicas para ejecutar esa solución.

Con posterioridad se han introducido cambios en los movimientos permitidos. Entre ellos se encuentra la eliminación del giro a la izquierda desde la zona del Espiri, una modificación con la que se ha tratado de hacer más comprensible el cruce y mantener al mismo tiempo un flujo adecuado de vehículos hacia la ronda. Además, ahora sí se puede girar hacia la Ronda Sureste cuando se accede desde la parte del hospital.

Para usuarios como Martín Pérez, la presencia policial puede convertirse además en un recordatorio para quienes pisan demasiado el acelerador. Su petición es sencilla: menos velocidad tanto en La Bula como en las calles que la rodean, especialmente en la ronda de San Francisco y la avenida de la Hispanidad, donde reclama la misma prudencia al volante.