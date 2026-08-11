Pedanías
Rincón de Ballesteros avanza hacia su nueva depuradora con la contratación de la dirección de obra
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el expediente para contratar la asistencia técnica que supervisará los trabajos y coordinará la seguridad durante su ejecución
El proyecto para mejorar el saneamiento de Rincón de Ballesteros ha dado un nuevo paso. El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado la incoación del expediente para contratar los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la futura depuradora de esta pedanía cacereña.
La actuación permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras de depuración de aguas residuales de Rincón de Ballesteros. Con este trámite, el consistorio ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para disponer de la asistencia técnica encargada de supervisar la ejecución de las obras y controlar el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante los trabajos.
El concejal de Pedanías, Jaime Jabato, ha señalado que el ayuntamiento continúa desarrollando las actuaciones previstas para mejorar los servicios de los núcleos dependientes de Cáceres. "Seguimos avanzando en los proyectos comprometidos para mejorar los servicios públicos en nuestras pedanías y garantizar unas infraestructuras modernas y adecuadas a las necesidades de los vecinos", ha indicado.
Mejora de los servicios
Jabato ha considerado que la nueva infraestructura de depuración supondrá una mejora para la localidad. "Esta actuación es fundamental para seguir mejorando la calidad de vida en Rincón de Ballesteros y reforzar el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo equilibrado de todo el término municipal", ha añadido.
Tras la incoación del expediente, la tramitación continuará con la redacción de los pliegos técnicos y administrativos, que servirán de base para la posterior licitación del contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
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