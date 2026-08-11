Sara López, experta en marketing desde Cáceres: "Las empresas extremeñas siguen priorizando la publicidad tradicional frente a la digital"

Sara López ha construido su trayectoria profesional en torno al marketing digital, un sector al que lleva dedicada prácticamente toda su vida. Diplomada en Turismo en Cáceres y graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, en octubre de 2020 fundó Agencia Saguaro, una agencia especializada en marketing digital con sede en Almendralejo. A esa faceta empresarial sumó hace dos años la docencia, impartiendo formación en marketing digital en cursos privados, ciclos de grado superior y programas de máster.

Con una amplia experiencia en estrategia digital, comunicación y formación, López se ha convertido en una voz conocedora de la evolución del sector. En esta entrevista analiza la situación actual del marketing digital en Extremadura, los cambios que ha experimentado el mercado y las principales tendencias que están marcando el futuro de la comunicación y los negocios en el entorno digital.

Un sector que cambió tras el auge de la digitalización

"Creo que el sector del marketing y la publicidad en Extremadura atraviesa un buen momento. Desde mi punto de vista, existe un antes y un después muy marcado por la pandemia. Fue entonces cuando muchas empresas tomaron conciencia de la importancia de la digitalización y sintieron la necesidad de estar presentes en el entorno online: tener una página web, gestionar sus redes sociales y desarrollar una estrategia digital. Ahí fue cuando se produjo el gran auge del sector. Es cierto que ese boom inicial se ha estabilizado, pero la necesidad de invertir en marketing digital ha llegado para quedarse y los clientes son ahora mucho más conscientes de su importancia. Además, considero que en Extremadura contamos con profesionales muy cualificados en prácticamente todas las áreas y especialidades del marketing y la publicidad. Sin embargo, todavía ocurre que algunas empresas buscan fuera de la región servicios que podríamos ofrecer perfectamente desde aquí, con el mismo nivel de calidad y profesionalidad. Creo que es importante poner en valor el talento que existe en Extremadura y confiar más en las empresas y profesionales que trabajan desde la región", explica.

Extremadura, a la cola en inversión publicitaria

Aunque considera que el marketing y la publicidad en Extremadura atraviesan un momento positivo, López sostiene que el sector todavía tiene un amplio margen de crecimiento. A su juicio, se trata de un mercado con un gran potencial, pero aún reducido si se compara con el resto del país. La especialista explica que Extremadura ocupa la última posición entre las comunidades autónomas en inversión publicitaria, un dato que, en su opinión, refleja que todavía queda mucho camino por recorrer. Esa situación evidencia que el mercado regional aún tiene capacidad para desarrollarse, atraer una mayor inversión y consolidar el papel del marketing y la publicidad como herramientas estratégicas para el crecimiento empresarial.

Sin una base digital sólida, la publicidad pierde eficacia

En cuanto a la evolución de las empresas extremeñas, López considera que la mentalidad respecto a la publicidad y el marketing digital ha cambiado de forma significativa en los últimos años. Cada vez son más las compañías que entienden la importancia de contar con una presencia digital y de incorporar estrategias de comunicación online como parte de su crecimiento empresarial.

"Para hacer publicidad en plataformas como TikTok, LinkedIn o Meta, primero hay que tener una base sólida. No tiene sentido invertir en campañas si una empresa no cuenta con unas redes sociales activas, una estrategia de contenidos de calidad o una página web que funcione correctamente y convierta las visitas en oportunidades de negocio. Muchas empresas quieren empezar directamente por la publicidad en Meta, pero todavía no han construido esa parte previa, que es fundamental para que la inversión tenga resultados. Cuando digo que aún queda mucho camino por recorrer, me refiero precisamente a eso. Estamos en un proceso de maduración del mercado. Las empresas extremeñas han avanzado mucho y cada vez valoran más el entorno digital, pero todavía existe la idea de que la publicidad digital es un gasto, cuando en realidad es una inversión mucho más medible y precisa que la publicidad tradicional. De hecho, sigo observando que a muchas empresas extremeñas les cuesta menos destinar presupuesto a formatos publicitarios tradicionales que a campañas digitales, a pesar de que estas permiten segmentar con mucha precisión, medir resultados en tiempo real y optimizar la inversión de una forma mucho más eficiente", afirma.

El reto de diferenciar el valor profesional en la era de la IA

Por último, López destacó el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en el marketing y la publicidad, un proceso que, a su juicio, está transformando el sector a gran velocidad. La experta explicó que la aparición de nuevas herramientas ha revolucionado la forma de crear contenidos, especialmente en el ámbito audiovisual, y ha permitido agilizar tareas que hasta hace poco requerían mucho más tiempo, conocimientos técnicos y recursos.

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En su opinión, estas tecnologías se han convertido en un apoyo para los profesionales del sector, ya que mejoran los procesos de trabajo y aumentan la capacidad creativa y productiva de las agencias. Sin embargo, también reconoció que la inteligencia artificial ha democratizado el acceso a determinadas herramientas, de modo que muchos clientes pueden diseñar por sí mismos carteles, logotipos o piezas gráficas sin recurrir necesariamente a un especialista. Aun así, López considera que esa situación tenderá a equilibrarse con el tiempo. A su juicio, la diferencia no estará únicamente en el uso de la herramienta, sino en la estrategia, la creatividad y el conocimiento profesional necesarios para construir una marca, comunicar con eficacia y obtener resultados reales.