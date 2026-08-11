Susto en el centro de Cáceres por un presunto robo en una vivienda de Rodríguez Moñino

La presencia de una furgoneta de la Policía Científica ha despertado este martes la inquietud entre los vecinos de la calle Rodríguez Moñino, en pleno centro de Cáceres. Los agentes se han desplazado a primera hora de la mañana hasta un domicilio de esta vía para realizar una inspección técnico-policial por un presunto robo en una vivienda.

Según ha confirmado a este diario el departamento de Comunicación de la Policía Nacional, el equipo especializado ha acudido al inmueble en torno a las 8.00 horas después de tener conocimiento de una posible entrada en el domicilio. Por el momento, la Policía no ha concretado cuándo se habría producido el supuesto robo ni ha facilitado la ubicación exacta de la vivienda afectada.

La quinta planta del número 3

Fuentes vecinales consultadas por este periódico sitúan, sin embargo, la intervención en un inmueble ubicado en la quinta planta del número 3 de la calle Rodríguez Moñino, una de las principales arterias comerciales del entorno de Cánovas.

Esas mismas fuentes apuntan además a que el presunto robo no se habría producido durante la pasada noche, sino en algún momento del fin de semana, una circunstancia que por ahora no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Nacional.

Ruidos durante el fin de semana

La intervención policial ha generado expectación a primera hora entre los residentes de la zona, algunos de los cuales han relatado que durante los últimos días se habían escuchado ruidos en el edificio.

"Una vecina de otro piso escuchó muchos ruidos este fin de semana, pero no le dio importancia porque habían estado de obras hasta hace poco tiempo", ha explicado a este diario una residente de la zona que ha preferido mantener el anonimato.

La mujer desconoce qué ha ocurrido exactamente en el interior de la vivienda y cómo se ha detectado la posible entrada. "No sé qué habrá ocurrido para que se hayan dado cuenta de que alguien había entrado en su casa. Imagino que los dueños han regresado esta misma mañana", ha añadido, dejando claro que se trata únicamente de una suposición personal.

Indicios

La Policía Científica ha trabajado durante la mañana en el domicilio con el objetivo de recabar posibles indicios y comprobar las circunstancias en las que se habría producido el acceso a la vivienda. Sobre las 10.00 horas han abandonado la casa. La investigación deberá determinar ahora si efectivamente se produjo un robo, cuándo tuvo lugar y de qué manera se pudo acceder al inmueble.

El suceso ha causado preocupación entre los vecinos de una calle situada en pleno corazón comercial de Cáceres, a escasos metros del paseo de Cánovas, especialmente por la posibilidad de que los hechos se hubieran producido durante el fin de semana sin ser advertidos en ese momento.