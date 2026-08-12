Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años

La Huerta de Vale se prepara para bajar la persiana en Cáceres. Valentín Ronco ha anunciado el cierre de la tienda con la que durante los últimos ocho años ha construido un proyecto vinculado a la fruta, la alimentación saludable y los productos extremeños, primero desde Nuevo Cáceres y, durante su última etapa, desde un establecimiento situado en las proximidades de la plaza de América, concretamente en la avenida de Alemania.

El local ya se encuentra anunciado en alquiler y Ronco ha explicado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que en los próximos días pondrá fin a esta etapa después de unos meses especialmente intensos. "Hay momentos en la vida en los que para seguir creciendo hay que parar, reflexionar y dar un paso hacia adelante", ha explicado.

El propietario de La Huerta de Vale ha reconocido que los últimos seis meses han supuesto un importante esfuerzo tanto físico como mental, algo que también ha provocado que la actividad del establecimiento en redes sociales haya disminuido.

Una pausa para pensar en el futuro

"Será el momento de tomar un tiempo para descansar, reflexionar y mirar al futuro con ilusión. A veces, hacer una pausa también forma parte del camino", ha asegurado Ronco. La despedida supone el final de una trayectoria comercial que comenzó hace unos ocho años. Durante los primeros seis, La Huerta de Vale estuvo instalada en Nuevo Cáceres, antes de trasladarse hace aproximadamente dos años a su actual ubicación.

En este tiempo, el negocio se ha especializado en la venta de fruta, verdura y productos de proximidad, pero una de sus propuestas más reconocibles han sido las cestas de fruta elaboradas por encargo, una alternativa a los regalos tradicionales que ha encontrado clientes para cumpleaños, embarazos, visitas hospitalarias, Navidad y otras celebraciones. Las cestas combinaban frutas de temporada y tropicales con algunos productos extremeños y podían enviarse a domicilio en Cáceres acompañadas de mensajes personalizados.

"Lo mejor está por llegar"

El mensaje difundido por Ronco tiene, sin embargo, más de cambio de rumbo que de despedida definitiva. El responsable de La Huerta de Vale no ha avanzado todavía cuál será su siguiente proyecto, aunque sí ha pedido a quienes han acompañado al negocio durante estos años que permanezcan atentos a esa nueva etapa. "De momento, no puedo contaros mucho más, pero me gustaría que nos acompañaseis en esta nueva etapa", ha añadido.

Sí ha confirmado que continuará manteniendo actividad en redes sociales, donde prevé seguir mostrando su día a día y publicando recetas y contenidos relacionados con los productos extremeños. "Seguiremos compartiendo nuestro día a día, recetas y contenido con productos de nuestra preciosa tierra", ha indicado.

Ronco ha cerrado su mensaje agradeciendo el respaldo recibido durante estos años por parte de sus clientes. "Mil gracias por seguir formando parte de este camino", ha afirmado antes de dejar una última pista sobre sus próximos movimientos: "Estoy convencido que lo mejor está por llegar".