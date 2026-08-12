Nuestro pasado
Cáceres inició la campaña de la patata temprana y Plasencia celebró la protección de su patrimonio monumental
El ingeniero Fernando Silos Millán recibió la Cruz de Caballero Comendador de la Orden del Mérito Agrícola
Cáceres vivió en 1958 una jornada marcada por la actividad agrícola y el reconocimiento institucional. La campaña de la patata temprana quedó oficialmente iniciada con el objetivo de garantizar el abastecimiento tanto de la capital cacereña como de los pueblos de la provincia, en un momento en el que este cultivo tenía una notable importancia para la economía local.
En el ámbito de los reconocimientos, el Extremadura Hotel acogió el acto en el que se impuso la cruz de Caballero Comendador de la Orden del Mérito Agrícola al ingeniero de Montes Fernando Silos Millán. La distinción reconoció su trayectoria y su contribución al sector agrícola y forestal.
Patrimonio histórico y agricultura
Posteriormente, el Consejo de Ministros declaró conjunto monumental artístico diversas zonas de Plasencia. La decisión fue recibida con satisfacción por la ciudad del Jerte, ya que suponía un importante respaldo a la conservación y protección de su valioso patrimonio histórico y arquitectónico.
Los acontecimientos reflejaron el peso que tuvieron tanto el desarrollo agrícola como la defensa del patrimonio cultural en la provincia cacereña durante aquel año.
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