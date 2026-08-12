Cáceres busca nuevos escenarios para sus eventos ante la "sobreexplotación" de espacios como la Ciudad Monumental

Cáceres quiere conocer qué plazas, calles, recintos y edificios de toda la ciudad pueden acoger eventos para dejar de concentrar buena parte de la programación en los mismos escenarios. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha sacado a contratación una asistencia técnica, con un presupuesto de 40.000 euros, que permitirá crear un inventario pormenorizado de todos aquellos lugares con capacidad para albergar actividades públicas y estudiar qué tipo de acontecimientos resultan adecuados para cada uno.

La iniciativa se integra en los trabajos del futuro Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y parte de un diagnóstico que el propio pliego reconoce abiertamente: Cáceres dispone actualmente de más espacios y posibilidades que nunca para organizar acontecimientos, pero no existe un conocimiento completo de todos ellos. Esa carencia provoca que numerosas actividades terminen recurriendo a las localizaciones más conocidas mientras otras posibilidades apenas son utilizadas.

"Sobreexplotación"

El documento llega incluso a advertir de una "sobreexplotación" de los espacios más demandados, una acumulación que puede acabar provocando conflictos o perjuicios a terceros. Una situación especialmente visible en el entorno histórico de la ciudad, donde conciertos, festivales, mercados y otras citas multitudinarias se suceden a lo largo del año.

Las imágenes del viernes de Irish Fleadh en Cáceres / Carlos Gil

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental ha recibido favorablemente la iniciativa. Su presidente, Juan Manuel Honrado, considera que supone avanzar en una reivindicación que los residentes mantienen desde hace tiempo.

"Son pasos que se van dando y nos congratula. Hay que cumplir con lo que se dijo. Estamos muy satisfechos", ha señalado Honrado, que identifica precisamente el casco antiguo como el punto en el que más claramente se aprecia esa concentración de actividades. "La parte antigua es la más sobreexplotada. Hay muchos eventos. El exceso es perjudicial y está muy bien este proyecto", ha afirmado.

Un inventario de toda la ciudad

El trabajo no se circunscribirá exclusivamente a la Ciudad Monumental. El pliego establece que deberán estudiarse todos los espacios de Cáceres susceptibles de acoger eventos, tanto abiertos como cubiertos. Entrarán en el análisis calles y plazas, espacios estanciales, recintos al aire libre aunque estén delimitados y edificios o instalaciones interiores.

Además, el inventario no se limitará a aquellos emplazamientos que ya hayan albergado actividades. También deberán localizarse otros lugares que, aunque nunca hayan recibido un evento, presenten características que permitan incorporarlos en el futuro a la oferta disponible de la ciudad. El objetivo es ampliar las alternativas y mejorar la distribución de la programación.

Una ficha específica

Cada emplazamiento contará con una ficha específica en la que se recogerán datos sobre aforo, accesos, aparcamiento, carga y descarga, instalaciones disponibles, accesibilidad, servicios, posibilidades hosteleras y usos compatibles, además de fotografías, planos y posibles limitaciones establecidas por la normativa. Toda esa información se incorporará posteriormente a una base de datos vinculada con el Sistema de Información Geográfica municipal.

Las imágenes del primer día del Festival Blues de Cáceres / Carlos Gil / Carlos Gil

El Consorcio ha fijado un presupuesto base de licitación de 40.000 euros (33.057,85 euros sin impuestos) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del próximo 21 de agosto.

"Luego hay que cumplir"

Para los vecinos, sin embargo, la elaboración de estudios y herramientas debe tener después una traducción práctica. Honrado ha recordado que la asociación lleva años reclamando instrumentos para compatibilizar los grandes acontecimientos con el descanso de los residentes y la protección del conjunto histórico.

"Llevamos mucho tiempo persiguiendo este control de ruido y vibraciones que conseguimos aprobar. Aumentó mucho el sonido en los últimos grandes conciertos", ha explicado el presidente vecinal.

Planificación

Por ello, aunque ha considerado "muy importante" que se avance en la planificación de los espacios, ha insistido en que la clave llegará después. "Luego hay que llevarlo a cabo y cumplir con ello. Está bien que se haga", ha subrayado.

Fotogalería | Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados /

El propio pliego recuerda que esta necesidad de diversificar los escenarios no es nueva. Hace unos 16 años, el programa NETUR ya puso el foco en la falta de información sobre los espacios disponibles para iniciativas y actividades. Desde entonces, según recoge el documento, la demanda ha aumentado considerablemente y la reforma de la plaza Mayor en 2011 contribuyó a convertir este espacio y su entorno en uno de los grandes focos de acontecimientos de la ciudad.

El ruido, otro frente abierto

Este nuevo inventario se suma a otra actuación puesta en marcha recientemente por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para afrontar las consecuencias de la concentración de eventos. Hace unos días se ha sacado a licitación, por 21.000 euros, un estudio integral para medir los ruidos y vibraciones provocados por conciertos, festivales y otras actividades en la Ciudad Monumental. El trabajo analizará distintos acontecimientos sobre el terreno y deberá servir de base para implantar posteriormente un sistema permanente de control acústico mediante sensores fijos y equipos móviles, una medida que también se integrará en el futuro Plan de Gestión de la ciudad histórica.