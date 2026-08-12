Cáceres prepara una nueva plantación de árboles y arbustos para ganar zonas de sombra

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trámites para poner en marcha una nueva campaña de plantación de árboles y arbustos en diferentes puntos de la ciudad, una actuación con la que pretende ampliar el patrimonio verde, generar nuevas zonas de sombra y reforzar la biodiversidad urbana.

El equipo de Gobierno ha aprobado la incoación del expediente de contratación para el suministro y plantación de estos ejemplares. A partir de ahora comenzará la elaboración de los pliegos que definirán las características y el alcance del contrato antes de su posterior salida a licitación.

Ampliar y renovar zonas verdes

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha explicado que la actuación permitirá ampliar y renovar las zonas verdes de Cáceres mediante nuevas plantaciones destinadas también a mejorar la calidad ambiental de los espacios urbanos.

Uno de los objetivos será incrementar las zonas de sombra, especialmente relevantes durante los meses de verano ante las elevadas temperaturas que registra la ciudad. "Seguimos avanzando en nuestra apuesta por una ciudad más verde, más sostenible y mejor preparada frente a los efectos de las altas temperaturas", ha señalado Muriel.

Nuevos maceteros en los barrios

La campaña de plantación no será la única actuación prevista. La Concejalía de Medio Ambiente también ha iniciado otro expediente para adquirir e instalar nuevos maceteros y plantas ornamentales en distintos espacios públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento plantea incorporar estos elementos con el propósito de mejorar el aspecto de calles, plazas y barrios y reforzar la presencia de vegetación en el entorno urbano. "Cuidar los detalles también es una forma de mejorar la calidad de vida de los vecinos y la imagen que proyecta la ciudad", ha afirmado el concejal.

Muriel ha añadido que el objetivo municipal pasa por "seguir creando espacios más agradables, atractivos y acogedores tanto para quienes viven en Cáceres como para quienes nos visitan". Este segundo expediente también se encuentra en su fase inicial de tramitación administrativa, previa a la elaboración de los pliegos y a la posterior licitación del suministro e instalación de los nuevos elementos vegetales.