Cáceres responde a Renfe: "Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento"

El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado que la escasa utilización del tren de altas prestaciones entre Cáceres y Badajoz pueda achacarse a las conexiones de transporte urbano con la estación ferroviaria. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, ha respondido a Renfe después de que la operadora reconociera que el servicio no está cumpliendo las expectativas de viajeros y reclamara una mayor implicación de las administraciones locales para mejorar su difusión y accesibilidad.

"Si el servicio ferroviario entre Cáceres y Badajoz no está alcanzando las cifras de viajeros que Renfe y la Delegación del Gobierno esperaban, desde luego no puede responsabilizarse al Ayuntamiento de Cáceres de esa situación", ha afirmado Muriel.

Justificación

El edil ha considerado que "no parece razonable intentar justificar unos muy malos resultados muy por debajo de sus expectativas señalando a una administración que no tiene competencia en el servicio ferroviario y que ha mantenido en todo momento una actitud de colaboración y lealtad institucional".

Tren Cáceres-Badajoz. / E. P.

La respuesta municipal llega después de que Renfe haya planteado, entre otras medidas, acercar una parada del autobús urbano a la estación cacereña y coordinar sus frecuencias con los horarios ferroviarios. La compañía considera que facilitar el acceso desde la terminal hasta puntos como el campus universitario podría contribuir a incrementar la utilización de una conexión que comenzó a funcionar en diciembre de 2025 con cuatro frecuencias diarias entre Cáceres y Badajoz y trayectos de alrededor de 46 minutos.

El ayuntamiento apunta al problema de confianza

Muriel ha defendido que la "planificación, gestión, promoción y explotación" del servicio ferroviario corresponde a Renfe y al Ministerio de Transportes y ha situado el problema en un contexto más amplio que el de una parada concreta de autobús.

"La realidad es que el ferrocarril en Extremadura arrastra desde hace años un problema de credibilidad y confianza entre los usuarios como consecuencia de numerosas incidencias, retrasos y deficiencias que han sufrido los extremeños durante demasiado tiempo", ha señalado.

En este sentido, el concejal ha cuestionado que una modificación en el transporte urbano pueda explicar por sí sola el comportamiento de la demanda. "Pensar que la demanda de esta línea depende de la ubicación de una parada de autobús supone ignorar las verdaderas razones por las que muchos ciudadanos siguen sin considerar el tren como una alternativa fiable para sus desplazamientos", ha añadido.

Utilización inferior

Renfe reconoció recientemente que el servicio entre las dos capitales provinciales mantiene una utilización inferior a la prevista ocho meses después de su estreno. La operadora ha mantenido contactos con los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, la Delegación del Gobierno y otras instituciones para solicitar colaboración tanto en la promoción de la línea como en la conexión de las estaciones con los principales destinos de trabajadores y estudiantes.

En el caso de Cáceres, los viajeros que quieren desplazarse actualmente desde las proximidades de la estación hasta el campus universitario pueden utilizar la línea 3, aunque deben tomarla junto al Palacio de Congresos. Renfe ha planteado por ello disponer de una parada más próxima a la terminal.

Colaboración, pero dentro del nuevo contrato

Pese a las críticas a la argumentación de Renfe, el ayuntamiento ha asegurado que mantiene abierta la colaboración para estudiar mejoras. "Desde el primer momento, el Consistorio ha mantenido una actitud de colaboración con Renfe y la Delegación del Gobierno para estudiar cualquier medida que pueda contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos", ha indicado Muriel.

El concejal Pedro Muriel. / Ayuntamiento de Cáceres

El concejal ha recordado además que el ayuntamiento se encuentra actualmente inmerso en la incoación del expediente del nuevo contrato del servicio de transporte urbano y en la futura elaboración de su pliego, un proceso basado en el Plan Director de Transporte Urbano desarrollado durante el último año y medio y en cuya elaboración ha participado la Mesa del Transporte.

Análisis de las necesidades

Según Muriel, durante esos trabajos "ya se han analizado las necesidades reales del servicio y se han estudiado las distintas alternativas que pueden resultar beneficiosas para los ciudadanos, incluida la posible mejora de las conexiones con la estación de ferrocarril para fomentar la intermodalidad, siempre bajo criterios técnicos y de eficiencia del servicio".

Ese refuerzo de la conexión ferroviaria ya estaba previsto antes de la petición planteada ahora por Renfe. Como publicó este diario, el proyecto preliminar del futuro autobús urbano contempla una nueva parada denominada "Estación FFCC, que prestaría servicio a las líneas 1, 4a y 4b. El planteamiento incluye una parada en la estación en ambos sentidos para mejorar la accesibilidad y fomentar la intermodalidad, dentro de una reorganización general de la red que deberá concretarse en el futuro contrato del transporte urbano.