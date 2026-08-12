Cáceres responde a la inquietud creciente por las plagas con control diario de cucarachas y un contrato para las palomas

El Ayuntamiento de Cáceres ha respondido a la preocupación por la presencia de cucarachas y palomas en distintos puntos de la ciudad con el refuerzo del control de plagas durante el verano y el anuncio de un nuevo contrato para controlar la población de palomas. El colectivo de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX) ha reclamado medidas ante la proliferación de estas especies y sus posibles efectos sobre la actividad comercial, turística y el patrimonio.

Control de cucarachas durante todo el verano

El Consistorio ha señalado que este verano se está intensificando el control de plagas, especialmente en lo que se refiere a las cucarachas. Según ha explicado, la empresa Valoriza, encargada de este servicio, está realizando actuaciones todos los días y en todos los barrios de la ciudad.

APTUEX puso el problema sobre la mesa al comienzo del verano, reclamando una actuación más intensa ante la presencia de cucarachas en diferentes zonas de Cáceres. El Ayuntamiento señala ahora que el dispositivo de control ya se encuentra reforzado y que las actuaciones se mantienen durante todo el periodo estival.

El Ayuntamiento sostiene que estas intervenciones se desarrollan principalmente en el alcantarillado público, por lo que reclama también la colaboración de los vecinos para evitar la aparición y propagación de estos insectos en el entorno de viviendas y establecimientos.

En este sentido, el Consistorio recuerda que los ciudadanos pueden comunicar la presencia de cucarachas o cualquier otra incidencia relacionada con el servicio para facilitar actuaciones específicas en las zonas afectadas.

Los avisos pueden realizarse a través del servicio de atención de Valoriza, en el teléfono 683 17 60 32 o mediante el correo electrónico cacereslimpia@valorizasm.com. El objetivo es que los equipos puedan intervenir con mayor rapidez en el alcantarillado próximo a los puntos donde se detecten problemas.

Una multitud de palomas en el Foro de los Balbos de Cáceres. / Carlos Gil

Un contrato específico para las palomas

Respecto a la presencia de palomas, el Ayuntamiento ha anunciado una actuación de mayor alcance. La Concejalía prevé sacar a contratación en otoño un servicio específico para el control poblacional de estas aves.

El anuncio responde también a una de las cuestiones planteadas por APTUEX, cuando el colectivo reclamó medidas para afrontar la proliferación de palomas y su presencia en espacios públicos y zonas de actividad turística y comercial.

El futuro contrato permitirá abordar mediante un servicio específico una problemática que afecta a diferentes zonas de la ciudad y que, según las reclamaciones planteadas, tiene también incidencia sobre la imagen urbana y el patrimonio.

El objetivo será actuar sobre el crecimiento de las colonias y evitar que la proliferación de palomas genere problemas de salubridad, deterioro de espacios públicos o daños en edificios y elementos patrimoniales.

La asociación considera que el problema adquiere especial relevancia durante los meses de verano, cuando aumentan la actividad en las calles, la presencia de visitantes y el uso de terrazas y espacios públicos.

La preocupación se extiende también al impacto que estas especies pueden tener sobre el patrimonio histórico y monumental de la ciudad, especialmente en aquellos espacios donde la acumulación de aves puede provocar suciedad y deterioro de fachadas y elementos arquitectónicos.

En el caso de las cucarachas, las altas temperaturas del verano favorecen la actividad de estos insectos y hacen especialmente importante el mantenimiento de las redes de saneamiento y la aplicación de tratamientos preventivos y de control.