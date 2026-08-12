Sucesos nocturno
Un contenedor arde de madrugada en plena avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres
El incendio se produjo durante la noche del domingo al lunes. Valoriza sustituyó los dos recipientes y asegura que no consta que el fuego fuera provocado
Un contenedor de papel y cartón ha ardido durante la noche del domingo al lunes en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres, en concreto en el punto de recogida situado entre la multitienda Deseos y la distribuidora de pinturas Jafep.
El fuego afectó directamente al recipiente destinado al papel y cartón y terminó dañando también el contenedor de envases que se encontraba justo a su lado, según ha confirmado a El Periódico Extremadura Valoriza, empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad.
Tras el incendio, los operarios limpiaron la zona y procedieron a retirar y sustituir los dos contenedores afectados. La actuación permitió que el punto de recogida recuperara rápidamente la normalidad. "A primera hora ya estaba todo OK de nuevo", han indicado desde Valoriza sobre la intervención realizada después del fuego.
Sin indicios sobre el origen
Por el momento, la empresa no dispone de información que permita apuntar a que el incendio fuera provocado. Tampoco han trascendido las circunstancias concretas en las que se iniciaron las llamas durante la madrugada. El incidente se ha saldado así con dos contenedores sustituidos y sin que consten otros daños en este punto de la avenida Isabel de Moctezuma.
Otros sucesos similares
Hace poco más de dos meses se produjeron varios incidentes similares en la ciudad. La Policía investigó hasta tres incendios en contenedores de Múltiples y la plaza de Italia. Por estos actos vandálicos fue detenido un varón de 52 años a comienzos del mes de junio, después de la alarma social que crearon dichos sucesos.
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