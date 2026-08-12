La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos

Hay pueblos que conservan su historia en iglesias, palacios o grandes monumentos y otros en construcciones mucho más humildes que durante generaciones estuvieron ligadas a la vida cotidiana del campo. Mata de Alcántara es uno de ellos, y sus bujíos o bohíos, vinculados al pastoreo y a los usos tradicionales de la comarca, forman parte de ese patrimonio etnográfico que todavía identifica al municipio. La propia comarca Tajo-Salor-Almonte destaca los bujíos entre los recursos vinculados a la trashumancia y el pastoreo, mientras que la Ruta de los Bujíos recorre los términos de Mata de Alcántara y Villa del Rey.

Bujío en Mata de Alcántara. / EP

Es precisamente en este escenario donde hará parada este año la Fiesta de la Tenca, una de las grandes celebraciones gastronómicas y turísticas de la comarca, que tendrá su jornada principal el próximo 22 de agosto en Mata de Alcántara, que volverá a reunir gastronomía, tradición, folklore, música, pesca y actividades para todos los públicos.

La celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, comenzará ya el viernes 21 de agosto con una programación que se prolongará durante el fin de semana.

La fiesta arranca con las Tencas de Oro

La primera jornada (21 de agosto) tendrá como escenario el recinto turístico de la ermita de San Lorenzo. A las 21.00 horas está prevista la recepción de autoridades y, una hora después, la inauguración de la Fiesta de la Tenca, que incluirá la entrega de las tradicionales Tencas de Oro.

El acto estará presentado por Sara Rodríguez y contará con la actuación del dúo musical Sonata.

La noche tendrá además un componente astronómico. A partir de las 23.00 horas, la actividad 'Entre tencas y lluvia de estrellas' permitirá contemplar el cielo nocturno desde el entorno de la ermita de San Lorenzo, en una de las propuestas más singulares del programa.

De la pesca a la gastronomía

La jornada central comenzará temprano el sábado 22 de agosto con un concurso de pesca a partir de las 7.00 horas en el embalse de La Laguna.

A mediodía, la fiesta se trasladará a distintos espacios de Mata de Alcántara con un programa que tendrá a la tenca como protagonista gastronómica, pero que también incluye numerosas actividades paralelas.

A las 12.00 horas abrirá sus puertas un mercado de productos gastronómicos y artesanales en la Plaza de España, mientras que en la Plaza de la Constitución habrá actividades infantiles, con juegos de pucheros, juegos tradicionales y propuestas acuáticas con Divermento.

También a mediodía tendrá lugar un pasacalles de folklore en la Plaza de España, con la participación de agrupaciones de la comarca.

La gastronomía comenzará a tomar protagonismo de forma especialmente visible a las 12.30 horas, con la celebración de la GastroTenca, que incluirá elaboración en vivo de tapas, seguida de la degustación de tencas.

Cartel de la Fiesta de la Tenca 2026. / EP

Concursos, tradición y folklore

El programa incorpora también diferentes propuestas destinadas a poner en valor la cultura y las tradiciones locales.

Entre ellas figura la ambientación de Equinoccio y la Reconquista de Mata de Alcántara, así como la recepción de los platos participantes en el concurso gastronómico, cuyo ingrediente principal será la tenca.

A las 13.00 horas se celebrará además 'Llévate tu caricatura', con la participación del caricaturista profesional El Peneque, y 'Degusta Tenca', una propuesta para probar la tenca en diferentes elaboraciones.

La música y el folklore estarán presentes durante buena parte de la jornada, con agrupaciones de Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Mata de Alcántara, entre otras localidades.

Una noche de música en Mata de Alcántara

La fiesta continuará por la noche con nuevas degustaciones y actuaciones musicales.

A las 21.00 horas tendrá lugar una nueva degustación de tencas, hasta fin de existencias, antes de que la música tome el protagonismo.

A las 22.00 horas, la Plaza de la Constitución acogerá la actuación de Alkonetara Folk, dentro de la celebración del 50 aniversario de Garrovillas de Alconétar.

Y para cerrar el programa, a las 23.30 horas, llegará el turno del tributo pop-rock del grupo Agencia Tributaria de Malpartida de Cáceres.

Así, Mata de Alcántara convertirá durante el 21 y el 22 de agosto sus calles y espacios públicos en el escenario de una celebración que une gastronomía, patrimonio etnográfico, cultura tradicional y ocio, con la tenca como hilo conductor.

La cita está organizada por la Mancomunidad Tajo-Salor, con la colaboración de TAGUS, Turismo de la Diputación de Cáceres, Turismo de Extremadura y el Ayuntamiento de Mata de Alcántara, entre otras entidades.

Y aunque la tenca sea la protagonista, la celebración ofrece además una oportunidad para acercarse a un municipio que conserva como parte de su identidad un patrimonio rural menos conocido, el de sus bujíos, ligados a los antiguos usos ganaderos y pastoriles de este territorio.