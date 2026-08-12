Medidas de implementación contra el calor del Ayuntamiento
GPS, alerta SOS y control de temperatura: así protegerá Cáceres a sus trabajadores municipales frente al calor
Los dispositivos modelo Halo III Plus permiten la detección automática de caídas, geolocalización y envío de alertas SOS.
El Ayuntamiento de Cáceres ha incorporado 30 dispositivos inteligentes de última generación para reforzar la seguridad de los trabajadores municipales que desarrollan su actividad al aire libre y están especialmente expuestos a las altas temperaturas. Los equipos permiten detectar situaciones de emergencia y activar protocolos de asistencia de forma inmediata.
La medida pretende reforzar la prevención de riesgos laborales durante los episodios de calor, especialmente entre empleados que trabajan a la intemperie y, en algunos casos, desarrollan su actividad en solitario. Los dispositivos ya han sido distribuidos entre los servicios municipales con mayor exposición.
Tecnología para detectar una emergencia
Los equipos, modelo Halo III Plus, incorporan diferentes sistemas destinados a mejorar la protección de los trabajadores. Entre ellos se encuentran la detección automática de caídas, la geolocalización mediante GPS, el envío de alertas SOSy la monitorización de la temperatura y la humedad ambiental.
El sistema también puede emitir avisos ante situaciones de estrés térmico, mientras que una plataforma de supervisión permite recibir y gestionar las alertas en tiempo real. Los dispositivos cuentan con conectividad 4G y pueden llevarse tanto en el brazo como en el cinturón.
Además, disponen de avisos mediante luz, sonido y vibración, control de presencia y geocercas o zonas virtuales. El sistema permite asimismo conservar un registro de las incidencias para analizar posteriormente las situaciones detectadas y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo.
30 equipos para los servicios más expuestos
Los dispositivos se han distribuido entre Electricidad, Parques y Jardines, Mantenimiento de Obras, Talleres, Cementerio, Huertos Urbanos, Jardinería de la Universidad Popular y las pedanías, entre otros servicios municipales.
El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha señalado que la protección de los trabajadores municipales es una “prioridad absoluta” para el equipo de Gobierno y ha advertido de que las altas temperaturas constituyen “un riesgo cada vez mayor” para quienes trabajan al aire libre.
Según Borrega, la incorporación de esta tecnología pretende proporcionar a los empleados “las mejores herramientas” para prevenir situaciones de peligro y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.
Una prueba piloto antes de extender el sistema
La incorporación de los dispositivos se produce después de una prueba piloto realizada en junio de 2025, en la que se comprobó el funcionamiento de esta tecnología en diferentes entornos de trabajo municipal.
La experiencia permitió evaluar especialmente su utilidad en tareas desarrolladas a la intemperie y en ocasiones en solitario, así como la capacidad del sistema para detectar incidencias y facilitar una respuesta rápida.
El Ayuntamiento considera que la extensión de estos equipos supone un nuevo paso en la aplicación de soluciones tecnológicas a la prevención de riesgos laborales, con especial atención a los efectos de las altas temperaturas sobre quienes trabajan en espacios exteriores.
Borrega ha defendido que Cáceres se sitúa así “a la vanguardia en materia de seguridad laboral” y ha subrayado que la tecnología permitirá ofrecer una protección más eficaz a los trabajadores municipales y actuar con mayor rapidez cuando se produzca una situación de emergencia.
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