Un joven con una lesión medular denuncia que los autobuses de Cáceres a Madrid no son accesibles para personas con discapacidad

Antonio Aragoneses, un cacereño que desde 2007 vive con una lesión medular y se desplaza en silla de ruedas, ha decidido responder a una de las preguntas que más le hacen: cómo viaja una persona con discapacidad. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, explica de forma cercana todo el proceso que implica desplazarse en distintos medios de transporte y las dificultades que pueden surgir durante el viaje. Con este testimonio, busca dar visibilidad a una realidad que muchas personas desconocen y contribuir a normalizar una situación tan cotidiana como viajar, especialmente durante el verano, cuando los desplazamientos se multiplican.

"Viajo prácticamente igual que cualquier persona sin discapacidad. Cuando voy en el coche de un familiar o de un amigo, me siento en el asiento delantero y ellos me ayudan a pasar de la silla de ruedas al asiento del coche. La principal diferencia llega cuando utilizo el transporte público, como el tren, el autobús o el avión. En esos casos sí tengo que organizar el viaje con más antelación y avisar de que necesito asistencia. Por ejemplo, cuando viajo en tren con Renfe, debo comunicar previamente que voy en silla de ruedas para que me asignen una plaza adaptada y el personal pueda ayudarme a subir. Colocan una rampa y me facilitan el acceso al tren, así que, una vez coordinado, el proceso suele ser bastante sencillo", explica.

La planificación, clave para viajar en avión

En el caso de los viajes en avión, Aragoneses explica que el procedimiento requiere aún más planificación. Debe solicitar la asistencia con suficiente antelación y facilitar información detallada sobre su silla de ruedas, como el peso, si es plegable, el tipo de motor y otras características técnicas. Una vez gestionada esa documentación, puede acceder al servicio de asistencia del aeropuerto. Según relata, el personal le acompaña con su propia silla de ruedas hasta la puerta del avión. Allí se realiza el traslado a una silla especial, más estrecha, diseñada para desplazarse por el pasillo de la aeronave. Desde esa silla, los asistentes le ayudan a acceder a su asiento, y el mismo procedimiento se repite a la inversa cuando el avión aterriza y llega el momento de desembarcar.

Cuando la adaptación no es real

Sin embargo, señala que las mayores dificultades las encuentra en los autobuses de línea. Pone como ejemplo el trayecto entre Cáceres y Madrid, donde, a pesar de que muchas compañías anuncian que sus vehículos están adaptados, la realidad suele ser diferente. Según explica, esos autobuses no están preparados para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda viajar en condiciones de accesibilidad, por lo que, en su caso, no puede utilizar este medio de transporte con normalidad.

Con este testimonio, Aragoneses no solo responde a una duda frecuente, sino que también da visibilidad a una realidad que muchas personas con discapacidad afrontan cada vez que viajan. Su intención es demostrar que desplazarse en silla de ruedas es posible, aunque en muchas ocasiones requiera más planificación y asistencia. A través de su experiencia, busca contribuir a una mayor concienciación sobre la importancia de la accesibilidad y de contar con un transporte verdaderamente adaptado para todos.